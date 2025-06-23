Лолита, Татьяна Куртукова и Artik & Asti выступят на бесплатном шоу «Нового радио»

«Новое радио» анонсировало программу большого концерта, приуроченного к десятилетию станции. Шоу состоится 5 июля на открытой площадке спортивного комплекса «Лужники», вход на арену будет свободным.

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Фестиваль «Новое Радио: нам 10 лет!» начнётся в 14:00. На открытой сцене выступят Лолита, Artik & Asti, Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, Слава Скрипка, SEREBRO, Лолита, MONA, Filatov & Karas и многие другие. Артисты исполнят свои главные хиты, не раз попадавшие в чарты. На сцену также выйдут секретные гости, имена которых будут объявлены позднее.

Помимо музыкальной программы, в «Лужниках» запланированы состязания, приуроченные к празднованию Московского дня спорта. Их участники смогут выиграть различные призы от «Нового радио».

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