Замкнутый круг: история любви Ирины и Михаила Круг

Мир звезд знает немало историй драматичной, несчастной любви. СМИ с удовольствием пишут о романах, насыщенных скандалами. Однако в этой истории несчастным был только ее конец. В остальном совместная жизнь шансонье Михаила Круга и его жены Ирины была полна счастья и прекрасных событий. Попытаемся восстановить хронику этих отношений.

© Соцсети Ирины Круг

Знакомство

Ирина Круг, в девичестве Глазко, родилась в Челябинске. Первый раз она вышла замуж после школы за человека по имени Алексей. Он работал зубным техником, однако вскоре пристрастился к запрещенным веществам, и брак стал рушиться. Последней каплей стало то, что однажды мужчина набросился на жену с ножом. 21-летняя девушка подала на развод. Тогда же она устроилась официанткой в ресторан «Малахит». На руках у Ирины была двухлетняя дочка Марина.

В 1999 году заведение, где работала девушка, посетил Михаил Круг, заехавший в Челябинск с концертом. Как признавался позже сам музыкант, увидев Ирину, он сразу понял, что это его человек. Однако сразу «идти в наступление» исполнитель не стал и хитро предложил объекту своего романтического интереса работу костюмершей. Ирина отказалась, так как не понимала, что может связывать большого артиста и простую девочку из Челябинска. Так история могла бы закончиться, не начавшись. Но через три-четыре месяца Ирина сдалась под натиском уговоров и начала сотрудничать с Кругом.

© Соцсети Ирины Круг

Их совместная работа с поездками на гастроли по всему миру продолжалась около года. Михаил сохранял дистанцию и просто наблюдал за возлюбленной, устаивая ей различные «проверки», например заставляя вновь и вновь гладить идеально выглаженные вещи. Только через некоторое время шансонье признался в чувствах. Произошло это после нелепой ссоры — певец пошутил про «провинциальность» Ирины, и девушка, обидевшись, решила вернуться в Челябинск. Круг догнал ее по дороге в аэропорт.

«Все, будем вместе жить!» — по-простому сказал Михаил Ирине. Начались красивые ухаживания с букетами красных роз и большими подарками вроде джипа, о котором девушка давно мечтала. И артист добился своего — она ответила взаимностью. Стоит отметить, что разница в возрасте у возлюбленных составляла 14 лет. Сам Круг был к тому времени уже десять лет как разведен и опасался нового брака. Но ничто из этого не стало преградой к счастью.

Семейная жизнь

© Соцсети Ирины Круг

Михаил был убежденным сторонником патриархата и домостроя. Ирина поддерживала его взгляды — кажется, это во многом и поспособствовало их гармоничному существованию вместе. У них в доме в родном городе Круга, Твери, не было домработницы. Ирина готовила и убирала сама и признавалась, что ее это совершенно не затрудняет. По ее словам, семья Круг ела самую обычную еду, как все люди. Например, Михаил очень любил борщ.

Официальное предложение руки и сердца музыкант сделал практически случайно в 2001 году. Пара проезжала мимо загса, и артист предложил туда зайти. Влюбленных расписали в течение часа. Уже вечером организовали свадьбу, куда позвали всех друзей. На Ирине было платье, подаренное Михаилом ранее.

Супруги настолько уважали друг друга, что обращались по имени-отчеству — Ирина Викторовна и Михаил Владимирович. Это не было игрой, они в самом деле так чувствовали. Девушка в полушутку говорила, что после рождения их общего ребенка станет называть мужа Мишей, однако так и не смогла перестроиться. 26 мая 2002-го родился сын Александр.

Довольно строго обращаясь со своим сыном от первого брака Димой, Круг очень баловал дочку жены Марину. Они любили вместе кататься на коньках. Вообще в семье царила атмосфера любви и мира. Исполнитель уставал от гастролей и любил домашние посиделки. В интервью после смерти Михаила Ирина говорила, что желала бы всем жить так счастливо, как жили они. О супруге она всегда отзывалась как о верном и порядочном человеке.

Смерть Михаила

© Юрий Абрамочкин/РИА Новости

30 июня 2002 года у Круга был редкий выходной. Музыкант отмечал день рождения любимой Твери с женой и детьми. Вместе они ездили на шашлыки к друзьям и вернулись около половины девятого вечера. Отпустили домой мать Михаила, сидящую дома с маленьким Сашей, уложили детей.

Между 23:00 и 0:15 в дом ворвались двое неизвестных и напали на маму Ирины на третьем этаже. На ее крики прибежали музыкант и его супруга. Защищая возлюбленную, Михаил Круг попал под пули преступников, которые ранили его в грудь и живот. Ирина скрылась у соседей. Придя в себя, певец добрался до дома Вадима Русакова, где была жена. Скорая отказалась приезжать без милиции, поэтому Русаков сам довез раненого до больницы № 6.

Мать Круга вспоминала, что, оказавшись в доме сына в ту ночь, увидела страшную картину. Все было в крови. Она даже оторвала себе кусочек бумаги, которой была устелена ремонтировавшаяся лестница и куда попали красные капли. Женщина хранила эту память у себя до самой смерти.

В больнице Михаилу сделали операцию. Артист должен был вот-вот выйти из наркоза, но начало падать давление, и шансонье скончался утром 1 июля. Похоронили его в Твери.

Спустя много лет убийство Круга раскрыли. Виновным оказался член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов. Его соучастником выступал Александр Агеев, которого Ирина позже уверенно опознала. По его словам, Михаил был должен деньги криминальному авторитету Александру Костенко по кличке Лом. Тот приказал ограбить исполнителя, чтобы потом якобы вернуть украденное и обязать быть благодарным за покровительство и сотрудничать. Предполагалось, что певца не будет дома. Но Круг с семьей слишком быстро вернулись и застали злоумышленников врасплох.

Сам Веселов был убит менее чем через год после гибели своей жертвы. Другой участник «Тверских волков» Александр Осипов застрелил убийцу из мести, так как лично знал Михаила Круга и любил его творчество.

Жизнь Ирины после Михаила

© Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Справиться с потерей любимого человека Ирине помогла музыка. Занялась она ей по совету музыканта Леонида Телешева. Творчество также помогло решить вопрос денег, с которыми было туго. Уже в 2004-м выходит дебютный альбом Ирины «Первая осень разлуки», посвященный памяти мужа. Помощь в его записи девушке оказали певица Вика Цыганова и ее муж Вадим. Как признавалась Круг, Михаил при жизни был против ее творческой карьеры, хотя ей всегда нравилось петь. «Мне нужна жена, а не певица. А тебе я лучше караоке куплю», — говорил шансонье.

В 2005-м Ирина получила премию «Шансон года» и в том же году с отличием окончила факультет менеджмента в Тверском государственном университете. Через некоторое время последовали еще десять пластинок и многочисленные дуэтные песни.

В 2006 году Круг вышла замуж в третий раз — за бизнесмена Сергея Белоусова, с которым познакомилась в парикмахерской. О непубличном избраннике было известно мало. В Твери он имел бизнес по продаже автомобилей, но продал его, чтобы переехать с возлюбленной в Москву. Там он стал ее директором. Многие поклонники Ирины возражали против этих отношений, считая, что она предает память Михаила. Однако сама артистка утверждала, что накануне свадьбы ей приснился второй муж в образе ангела и благословил ее новый союз.

Через семь лет Ирина родила сына Андрея. В личной жизни супругов неоднократно случались кризисы, но они их преодолевали. Пара все же распалась в 2020-м из-за неверности Сергея. По словам исполнительницы, Белоусов также не выдерживал «постоянного присутствия Миши». После развода бывшие муж и жена наладили отношения и периодически даже выкладывают совместные фото в соцсетях.

Сейчас в жизни Круг все гармонично. Ее сердце, по-видимому, свободно. А в июне 2021-го она впервые стала бабушкой — в семье Марины родилась дочь Вика. Ирина продолжает гастролировать и даже выступает с сыном Александром, зарабатывая до миллиона рублей на двоих за одно шоу. Образ Михаила Круга всегда присутствует в ее жизни и творчестве, например в песне «Тебе, моя последняя любовь» звучит его голос. Настоящие чувства не заканчиваются со смертью.

