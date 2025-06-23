Эми Ли рассказала, когда может выйти новый альбом Evanescence

Метал-певица Эми Ли, известная как лидер группы Evanescence, раскрыла ближайшие планы коллектива. Артистка призналась, что они уже работают над новой музыкой и успели несколько раз посетить студию в течение большого турне в конце 2024 года.

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По словам Эми Ли, группа записывала новую музыку в перерывах между гастрольными переездами. Необходимость переключаться показалась артистке волнительной, но весёлой.

Певица также подчеркнула, что после пандемии, прервавшей работу над альбомом Bitter Truth, Evanescence проще относятся к идее выпуска музыки без привязки к лонгплеям.

Нам было приятно взаимодействовать с поклонниками и выкладывать новую музыку в момент, когда она ещё свежа, а работа над альбомом не закончена. Я хочу, чтобы в этом году было так же. Я просто хочу выкладывать разные песни, неважно, для альбома или какого-нибудь сайд-проекта. Если мы будем делать так в течение года, новый лонгплей может выйти когда-нибудь в начале 2026 года. Слова артистки цитирует Blabbermouth.

В этом году Evanescence выпустили уже две новые песни. Обе композиции стали саундтреками. Afterlife прозвучала в мультсериале Devil May Cry, а Fight Like A Girl — в фильме «Балерина» по вселенной «Джона Уика».

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