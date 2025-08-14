Топ-10 величайших гитаристов за всю историю музыки

В истории музыки существует множество виртуозов, которые вывели это искусство на совершенно новый уровень. Среди них существенную долю составляли гитаристы, не только сочинявшие хитовые песни, но и заставляющие инструмент петь так, что волосы вставали дыбом у любого, кому удосуживалось это услыхать. Кто же попал в наш список величайших гитаристов всех времен?

Джордж Харрисон

Джордж Харрисон был ключом к гениальности звучания The Beatles. Его тонкий подход к написанию гитарных партий делал песни ливерпульской четверки полноценными и моментально запоминающимися. Вспомнить хотя бы пассажи в Day Tripper, And Your Bird Can Sing и написанной самим Джорджем Here Comes The Sun.

«Тихий битл» был вдумчивым и крайне выразительным автором соло. Гитарная работа в его главной песне о любви Something до сих пор вызывает мурашки по коже. Что уж говорить о его дальнейшем увлечении слайд-гитарой, украсившей его сольный хит Isn’t It A Pity и позднюю композицию битлов Free as a Bird. Джордж всегда знал, что нужно песне, и добавлял в нее только необходимое.

Эрик Клэптон

Близкий друг Джорджа Харрисона, мастер блюзовой гитары Эрик Клэптон, по праву признается одним из величайших покорителей 6-струнного инструмента. Его громкая и сочная игра завоевала сердца миллионов и вдохновила целые поколения гитаристов своей энергетикой, глубиной тона и, как ни странно, простотой.

Он сыграл знаковое соло в песне The Beatles «While My Guitar Gently Weeps», и это только одна строчка в его богатой биографии. Вскоре вместе с Cream он вывел блюз-рок в стратосферу, а в дальнейшем сольном творчестве продолжил раздвигать границы гитарного саунда, по сей день считающегося классическим в роке.

Это блюзовое звучание по-прежнему является основой современной рок-гитары. Эдди Ван Хален, американский гитарист-виртуоз об Эрике Клэптоне для Rolling Stone

Карлос Сантана

Родившийся в Мексике Карлос Сантана всегда был настоящим путешественником в параллельные миры гитарного звука. Еще с конца 60-х виртуоз никогда не ограничивал себя рамками законов классического рок-н-ролла — в его стиле часто отражались влияния латиноамериканской музыки, погруженной в сумасшедшую психоделию.

Кристальный тон гитары Сантаны узнаваем с первых нот, а его открытость к новому делает его прекрасным коллаборатором: его звездный альбом 1999 года Supernatural получил девять премий «Грэмми» и стал классикой гитарной музыки.

Марк Нопфлер

Лидер Dire Straits стал настоящим революционером гитары в конце 70-х годов. Пока по всему миру распространялся шум панка, Марк Нопфлер выдавал тонкие пассажи в первом хите его группы Sultans of Swing 1978 года. Его уникальный стиль игры пальцами, отличающийся выраженными ритмичностью и мелодизмом, не мог не привлечь внимание даже сквозь панк-шум.

Лично мы также рекомендуем оценить гитарное мастерство Нопфлера не на пластинке Dire Straits, а на альбоме Боба Дилана Slow Train Coming, сотканном из удивительных партий Марка.

Кит Ричардс

Кит Ричардс — рок-н-ролл в чистом виде. То, что этот человек еще жив, — истинное чудо. При этом он известен не только беспросветным кутежом. Именно его гитарная работа сделала The Rolling Stones одной из величайших групп в истории музыки. Использование альтернативного строя гитары и мастерский подход к написанию ритм-партий в рамках даже трехаккордовых песен сделали Ричардса иконой рок-гитары.

В конце концов, кто не слышал вступительный рифф к песне Satisfaction? Три ноты, но какие! Помимо этого он создал знаковые партии в таких треках, как Gimme Shelter и Honky Tonk Women. Словами не описать, лучше послушать.

Джими Хендрикс

Хендрикса в этот топ мы просто не могли не включить. В своем списке лучших гитаристов всех времен журнал Rolling Stone и вовсе поставил Джими на почетное первое место. Это вполне заслуженно: его дикая энергетика и совершенно инновационный подход к электрогитаре не знали никаких границ. Кажется, что Хендрикс не играл на инструменте, а сливался с ним в едином порыве.

Его партии в Foxey Lady и Voodoo Child вошли в пантеон гитарного саунда, а его стиль сделал рок-музыку такой, какой она есть. Никто больше не достигал такого уровня мастерства и свободы в игре.

Брайан Мэй

Командор Ордена Британской империи Брайан Мэй моментально узнаваем с первых нот. Его использование гармонических комбинаций и мелодизм, отсылающий скорее к Баху с Моцартом, чем к его предшественникам на рок-сцене, создали классический звук группы Queen.

Чтобы понять величие его таланта, достаточно послушать главный эпос группы, Bohemian Rhapsody. Знаковое соло во второй половине композиции заучивал практически каждый начинающий музыкант, мечтающий достигнуть хоть каких-то высот в гитарном мастерстве.

Джек Уайт

Постепенно передвигаемся в XX век. Джек Уайт всегда считал, что неважно, на какой гитаре играть, важно как. Отказавшись от всех прикрас, кроме знатного фузза, Джек создавал мощнейшие блюз-роковые риффы, сделавшие The White Stripes классиками современного рока. Не стоит забывать, что именно Уайт написал, пожалуй, важнейший рифф XX века — Seven Nation Army.

Надрывную гитару Джека Уайта сложно не узнать, и его подход к игре вдохновил множество молодых ребят, для которых Эрик Клэптон и Брайан Мэй — слишком олдскульные музыканты. Так Джек доказал, что гитара никогда не перестанет быть актуальной.

Джон Фрушанте

Джон Фрушанте — гитарная основа Red Hot Chili Peppers. Стоит признать, что в его отсутствие «перцы» звучали уже не так полноценно. Его фанатизм по Джими Хендриксу дал удивительные плоды: он смог выработать собственный уникальный стиль игры, смешав дикую энергетику Хендрикса с собственными представлениями о фанк-гитаре. В итоге Джон стал одним из влиятельнейших гитаристов эпохи и безусловным королем фанк-рока.

P. S. Гитаристы, попробуйте сыграть Snow (Hey Oh) в оригинальном темпе. Посмотрим, получится ли.

Джонни Марр

Гитарист The Smiths при помощи своего инструмента создал весь звук группы. Никаких ультратехничных соло, только поразительные по своей глубине ритмические партии, обволакивающие слушателя в каждом треке. Казалось, что своей гитарой Джонни Марр мог заменить любой инструмент, от саксофона до пианино.

Его манера играть яркие арпеджио и работа с альтернативными строями сделали его настоящим антигероем гитары — виртуозом не в техническом плане, а в музыкальном, как бы странно это ни звучало. Он всегда понимал, что гитара должна вышивать ткань музыкальной композиции, а не торчать из нее занозой. И в этом плане ему нет равных по сей день.

Текст: Максим Медалье

