Надежда Кадышева выступит для выпускников Санкт-Петербурга

Народная артистка РФ, певица Надежда Кадышева выступит на «Алых парусах» в Санкт-Петербурге. Праздник пройдёт 28 июня, его основной тематикой станет 80-летие Победы.

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Помимо Кадышевой, зрители смогут послушать коллективы The Hatters, «Иванушки International» и «Агату Кристи» во главе с Вадимом Самойловым. Также на «Алых парусах» пройдут выступления Зары, Bearwolf и Akmal. Ведущими концерта станут Митя Хрусталёв и Дарья Блохина, сообщает Фонтанка.

«Алые Паруса» — это ежегодный праздник, который проходит в Санкт-Петербурге с 1968 года. Торжество посвящено выпускникам школы: приглашение могут получить только они и их родители. В программу мероприятия входят торжественный концерт с участием поп-артистов и наблюдение за бригом «Россия», украшенным алыми парусами.

Мероприятие начнётся в 22:00 на Дворцовой площади. В 00:40 гости праздника смогут перейти на Дворцовую набережную, чтобы наблюдать за плывущим бригом.

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