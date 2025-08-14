Белые обои, черная посуда: 5 самых лучших приложений караоке

Караоке — удел смелых. Каждый, кто хоть раз пел в караоке, знает, что выступать с микрофоном перед незнакомыми людьми, даже исполняя любимую песню, бывает не так просто, как дома в душевой кабине: нужно следить за положением микрофона, успевать вступить вовремя в нужный момент, быть при этом артистичным и следить за напитками, чтобы кто-то из друзей вдруг не выпил ваш коктейль. Если вы и ваши друзья не любите находиться в столь экстремальных ситуациях, то эта подборка для вас. Мы подготовили ТОП-5 самых удобных приложений караоке, чтобы вы смогли провести незабываемый музыкальный вечер в кругу друзей или в приятном одиночестве.

© pressfoto/Freepik

Smule

Рейтинг в Google Play: 3.8

Рейтинг в App Store: 3.8

Язык: русский

© Smule

Если вы представляете себе караоке, где вам придется петь композиции из неприметной базы каталога, то спешим вас уверить, данное приложение для android и iOS представляет собой довольно мощный продукт с огромным спектром возможностей. Дело в том, что в 2008 году доцент Стэнфордского университета Ге Ван решил создать приложение, при использовании которого обычные люди могли создавать музыку и взаимодействовать с музыкантами со всего мира. Иными словами, оно должно было подтолкнуть людей к созданию музыки.

Smule подарило возможность людям записывать материал и сохранять его для последующего воспроизведения, использовать FX-эффекты, обрабатывать голос в реальном времени, петь с человеком, который находится на другом конце земного шара, записывать дуэты и даже петь хором.

Yokee Karaoke

Рейтинг в Google Play: 4

Рейтинг в App Store: 4.5

Язык: русский

© Yokee Karaoke

Разработчики этого караоке приложения сосредоточились исключительно на самой сути караоке. Основа программы находится в разделе «Песенник», где пользователи могут выбирать из огромной базой песен как русских исполнителей, так и зарубежных. Чтобы найти свою любимую песню, достаточно нажать на иконку лупы и воспользоваться поиском на вашем смартфоне. В приложении также есть раздел «Фид», который напоминает социальную сеть для фанатов караоке. Здесь пользователи могут обмениваться собственными записями треков с другими людьми. Третий раздел приложения — «Я», представляет собой персональную страницу. Здесь можно настроить свой аккаунт, подключить профили других социальных сетей и просмотреть все сохраненные песни в вашем исполнении.

Starmaker

Рейтинг в Google Play: 4.4

Рейтинг в App Store: 4.6

Язык: русский

© Starmaker

Если вы хотите найти приложение караоке, которое научит вас вокалу, то обратите внимание на бесплатное iOS-приложение StarMaker: Karaoke + Auto Tune. Как и в других приложениях подобного рода, для доступа к трекам необходимо тратить «кредиты». Для пополнения кредитов необходимо: исполнять песни, загружать их, делиться своими впечатлениями и просматривать рекламные видеоролики. Можно также заплатить, получив неограниченный доступ ко всем функциям. Когда вы поете композицию, Starmaker оценивает, насколько хорошо вы справились с задачей, анализируя ваш голос.

Karaoke Online

Рейтинг в Google Play: 4.4

Язык: русский

Цена: бесплатно

© Karaoke Online

Онлайн приложение караоке для андроид. В нем есть классический поиск песен по названию или исполнителю. Это приложение также позволяет записывать свой вокал и настраивать звук. Русификация приложения может содержать неточные переводы и ошибки, что является недостатком. Отображаемые на главном экране песни меняются ежедневно в зависимости от популярности и трендов. Karaoke Online позволяет редактировать композиции с помощью эквалайзера, настраивать эхо или реверберацию. Очень удобно, что есть возможность сравнить исходный и исправленный варианты — можно на слух выбрать лучшее звучание.

SingSnap

Рейтинг в Google Play: 3.6

Рейтинг в App Store: 2.4

Язык: English

© SingSnap

Это приложение караоке является одним из первых на рынке, и поэтому оно располагает большой базой пользователей, которые с удовольствием поют вместе. Есть огромное различие между бесплатным и платным пользованием, но ничто не мешает вам зайти на сайт и петь в свое удовольствие, имея только бесплатный доступ к аккаунту. Вы можете создавать собственные записи как на сайте, так и с помощью веб-приложения или же на мобильном устройстве в приложении для iOS и андроид. SingSnap дает возможность слушать других исполнителей, создавать плейлисты и общаться в чате.

Текст: Наталья Курбанова

