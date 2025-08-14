Начинающим барабанщикам на заметку: из чего состоит ударная установка

Ударные установки отличаются друг от друга и составляются барабанщиками под личные музыкальные нужды. Разобраться в сложности некоторых из них без дополнительных знаний практически невозможно. И все же основные элементы есть в каждом наборе. Главных частей всего пять.

© David Martin/Unsplash

Популярность такого подхода при сборке обеспечивает хороший баланс звукового разнообразия, компактности и доступности инструмента. Давайте разберем, из чего состоит ударная установка.

Малый барабан (Снейр)

Снейр является самым важным элементом для ударника и самой используемой частью установки. При игре музыкант располагает его между ног, чтобы иметь возможность играть на барабане обеими руками. Снейр производит характерный высококлассный звук, который типичен для современной популярной музыки.

За это отвечают специальные части из проволоки, закрепленные под барабаном. Чем они качественнее — тем ярче и четче звучание. Но с помощью специального рычага ударник может и отключить проволочный элемент. Снейры изготавливаются, в основном, из дерева и металла, но иногда может использоваться и акрил. При производстве могут использоваться как цельные куски древесины, так и небольшие фрагменты, что тоже влияет на звучание.

Самые популярные диаметры малого барабана — 35,5 сантиметров или 33 сантиметра. Ну а глубина снейра зависит полностью от задач и личных предпочтений. С помощью этого элемента у ударной установки появляется свой голос и тон. Малый барабан является наиболее отличительной и определяющей частью всего сета.

© Jason Pofahl/Unsplash

Бас-барабан (Кик)

Кик можно сравнить с сердцем всей ударной установки. Это самый большой барабан из всех и звук из него извлекается с помощью педали с колотушкой, на которую нажимает музыкант. Отсюда и название кик или kick, что в переводе — «пинать». Извлекаемый бас обеспечивает характерный низкий, ударный звук, который помогает управлять ритмом. Самый известный паттерн, Four on the Floor, хорошо показывает работу кика. Из четырех долей этот элемент бьет в первую и третью.

Диаметр барабана варьируется от 50 до 66 сантиметров, а самый популярный — 56 сантиметров. Кик создает мощный, низкий тон, помогающий оживить музыку, в особенности во время лайв-выступлений. На концертах гулкий стук отзывается в грудной клетке каждого зрителя. Для создания такого звука микрофон для кика позиционируют у специального отверстия в его основании, напоминающей иллюминатор.

Кроме того, басовый барабан минимизирует протяженность нот и не позволяет возникать обертонам при помощи более результативной и плотной атаки. Для усиления натурального тона кика ударники используют специальную подушку, которую помещают внутрь него.

Томы

Навесные барабаны в установке называют томами или том-томами. Они крепятся над киком или на отдельных стойках. Самые известные — высокий и средний томы, но их может быть любое количество. Их располагают по цепочке, где звучание каждого последующего будет ниже предыдущего.

Высокий и средний томы производят открытый, резонансный тон с определенным питчем, и чем больше барабан — тем ниже звук. Они позволяют разнообразить ритмы, заполняя свободное пространство и создавая интересные акценты. Эта часть ударной установки очень важна для передачи экспрессии и воплощения экспериментов музыканта.

В профессиональных барабанных сетах томы обычно крепятся на тарелочных стойках при помощи рычагов.

Еще один элемент классического набора барабанщика — нижний том. Он одиноко стоит на ножках чуть сбоку от кика, но прекрасно подходит для передачи низкочастотной глубины и мощности звучания.

Самый большой том-том часто используют во время грувов и барабанных проходов, сбивок.

Его размер обычно близок к 41 сантиметру. Напольный том — из важнейших элементов ударной установки в рок- и поп-музыке, а также метале.

© Hendri Sabri/Unsplash

Тарелки

Металлические легкосплавные диски (далеко не автомобильные) при ударе производят целый ряд характерных звуков, необходимых ударнику. В основном тарелки делают из бронзовых сплавов, но новичкам могут быть доступны лишь латунные.

Размер тарелок нельзя установить даже примерно — настолько они разные по функциям и звучанию. Но можно приблизительно установить диаметр от 15 до 76 сантиметров. Габариты и вес дисков напрямую влияют на громкость, питч и мощность. Тарелки потоньше и поменьше приводятся в действие гораздо быстрее своих гигантских собратьев. Все потому, что вибрация передается по металлу с гораздо большей скоростью.

Распространенная пяти-составная ударная установка обычно располагает парой хай-хэт-тарелок, крэшем и райдом. Ну а что это такое, мы рассмотрим ниже.

Хай-хэт

Да, мы уже говорили это про некоторые другие элементы, но хай-хэт тоже очень важный элемент. С помощью него, а также кика и снейра можно построить все основные ритмические паттерны, не прибегая к прочим частям установки. И они являются основными в музыкальном продакшене почти любого жанра.

Хай-хэт состоит из двух тарелок: нижней, более тяжелой, и верхней, звонкой. Они устанавливаются на отдельной стойке и при схлопывании издают характерный звук. Это чудо управляется с помощью ножной педали, но намного аккуратнее и мягче, чем кик. Несмотря на установленный диаметр в 33 или 35,5 сантиметров, хай-хэты могут производить большой спектр звуков. В закрытом формате тон тарелок отличается чистотой и резкостью, тогда как при открывании он становится агрессивно-металлическим.

© Brad/Unsplash

Крэш

Без крэша было бы невозможно создание мема «Бадум-тссс!», ведь именно благодаря нему появляется этот тянущийся, металлический «хвост» в звучании ударной установки. Этот всплеск энергии хорошо отображает акценты любой композиции и обычно воспроизводится именно в конце барабанных сбивок.

Эффект затянутости позволяет переходить из одной части музыкального произведения в другую без потери ритма и атмосферы. Артикуляция звука варьируется благодаря толщине и весу крэша, а диаметр обычно составляет от 40 до 48 сантиметров.

Райд

Размеры этих тарелок начинаются от 50 сантиметров и точно главенствуют над другими бронзовыми собратьями. Их даже можно спутать с крэшем, но выпуклость по центру намного больше и от этого повышается звонкость и определение общего звучания.

Играют на райдах тоже иначе. Палочки бьют не по кромке тарелки, а ближе к центру, мягко ложась большей площадью на металл. Звук часто используют в джазе и блюзе, а также поп- и рок-музыке. Он получается четче, короче и насыщеннее, чем тягучий и взрывной звук крэша.

Палочки

Выбор барабанных палочек даже сложнее, чем магических в «Гарри Поттере». Вся сказочность игры, конечно, заключена в руках ударника. Без тренировок и техники даже из самой дорогой и навороченной установки не удастся получить качественный звук.

Рассмотрим палочку снизу-вверх. Она состоит из комеля, нужного для баланса, тела, за которое держится музыкант, плеча, используемого для удара по тарелкам вроде крэша, шейки и наконечника. Самый распространенный материал для изготовления палочек — дерево, а популярные породы включают клен, дуб и светлый орех. Но более дорогие и долговечные создают из алюминия и полиуретана. Они имеют съемные части и могут кастомизироваться под нужды барабанщика.

Палочки маркируются в зависимости от веса и толщины и предназначаются для разных целей: от игры в оркестре и на маршах до репетиции поп-панк-группы.

© ASBA Drums/Unsplash

Держатели и стойки для барабанного оборудования

Занудная по описанию часть, без которой ударная установка не сможет существовать. Эргономика сета и его мобильность очень важны для любого музыканта, и профессионалы используют личные, особенные конструкции. Комфортное размещение барабанов и свободный доступ к ним при игре невероятно важен, особенно во время живых выступлений.

При покупке начальных пяти-компонентных установок все держатели и стойки уже включены в комплект и их расположение рассчитано. Но по мере повышения умений барабанщика расширяется и музыкальный арсенал, поэтому эргономика установки выходит на первый план.

Еще раз перечислим главные составляющие базовой ударной установки:

• Малый барабан (Снейр)

• Бас-барабан (Кик)

• Стойки с том-томами

• Напольный том

• Тарелки (Хай-хэт, крэш, райд)

Мастерство барабанщика заключено не только в чувстве ритма, но и в правильном использовании всех элементов своего затейливого инструмента. Надеемся, наш материал помог разобраться вам в тонкостях этого музыкального искусства.

Текст: Александр Бука