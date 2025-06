Стрейзанд объяснила, как решилась на дуэт с Бобом Диланом после десятилетий отказов

Американская певица Барбара Стрейзанд рассказала, как проходила запись совместной песни с Бобом Диланом. Композиция The Very Thought Of You пока не вышла: она войдёт в альбом дуэтов Partners, премьера которого состоится 27 июня.

© Nancy Kaszerman/globallookpress.com, c40/globallookpress.com

В 70-е Боб Дилан предложил артистке записать совместную песню, но она отказалась. По воспоминаниям певицы, Дилан прислал ей цветы и «очаровательную записку», написанную цветными карандашами. Стрейзанд написала ему ответное письмо, но совместная работа так и не случилась.

Оказавшись с музыкантом в студии в 2025 году, Стрезайнд отнеслась к работе как к «актёрской задаче». Артистка пыталась сыграть чувства, которые должны испытывать люди, знавшие друг друга долгое время, но никогда не встречавшиеся.

Работать с ним было чудесно. Я записала свою партию раньше, и она идеально легла на его музыку. Я люблю направлять людей, и ему это было нужно. Он спрашивал: «Что ты думаешь? Чего ты хочешь?» Он был открыт к тому, чтобы пробовать разное, поэтому запись прошла легко.

Стрейзанд также призналась, что они с Диланом обсуждали совместное прошлое. Оба музыканта строили карьеру в квартале Гринвич-виллидж в Нью-Йорке, но никогда не пересекались. В 2025 году их встреча произошла впервые, сообщает Billboard. Ранее Стрейзанд также упомянула, что Дилан поставил певице условие не приводить никого в студию, но сам пришёл со своей супругой. Всего артисты потратили на запись песни три часа.

В лонгплей Partners также войдут дуэты с Полом Маккартни, Hozier, Стингом, Арианой Гранде, Мэрайэй Кэри и другими музыкантами.

Валерий Леонтьев может снова выступить в России