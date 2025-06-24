Названы лучшие песни из советских фильмов

В советских кинофильмах нередко звучали оригинальные песни, написанные специально к различным сценариям. Многие из них уходили «в народ», приобретая огромную популярность. «Рамблер» вспоминает самые яркие песни советских фильмов, вошедшие в историю музыки и кинематографа.

© Мосфильм

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«У природы нет плохой погоды» из фильма «Служебный роман»

Песня «У природы нет плохой погоды» прозвучала фоном в одной из сцен фильма «Служебный роман» (1977). Стихи для неё написал режиссёр картины Эльдар Рязанов, но очень этого стеснялся. Постановщик опасался, что текст могут одобрить просто из уважения к нему. В итоге съёмочной группе он сказал, что это произведение английского поэта Уильяма Блейка. Затем стихотворение попало к композитору Андрею Петрову, написавшему музыку.

В фильме «Служебный роман» песню «У природы нет плохой погоды» исполняет Алиса Фрейндлих, но в разные годы композиция также входила в репертуар Людмилы Сенчиной, Ирины Понаровской и других певиц.

«В моей душе покоя нет» из фильма «Служебный роман»

© Мосфильм

Стихотворение английского классика — только Роберта Бёрнса, а не Уильяма Блейка — действительно легло в основу одной из песен «Служебного романа». Поэт написал произведение «Для кого-то» ещё в 1794 году. На русский язык его перевёл Самуил Маршак. В фильме эти стихи можно услышать в композиции «В моей душе покоя нет», которую поочерёдно поют исполнители главных ролей Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков. Музыку для неё также написал музыкант Андрей Петров.

«Разговор со счастьем» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

© Мосфильм

Хотя половина сюжета исторической комедии «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) разворачивается в царской России, режиссёру Эльдару Рязанову удалось внести в неё немного современности. Не в последнюю очередь — благодаря песне «Разговор со счастьем». В кадре её исполнил Леонид Куравлёв, сыгравший роль обаятельного вора-домушника Жоржа Милославского. Но его голос в фильме не звучит: песню записал актёр Валерий Золотухин, обладавший лучшими вокальными данными.

Музыку для «Разговора со счастьем» создал композитор Александр Зацепин, а слова — Леонид Дербенёв. В репертуар эстрадных исполнителей песня не попала.

«Песня о друге» из фильма «Вертикаль»

© Одесская киностудия

Владимир Высоцкий был не только талантливым бардом, но и весьма неплохим актёром. За 40 лет жизни он снялся в 25 фильмах, в части из которых можно было услышать его песни. Одной из первых картин, где звучало пение Высоцкого, стала спортивная драма «Вертикаль» (1967), посвящённая тяжёлому восхождению на вымышленную вершину Ор-Тау.

Музыку и слова для «Песни о друге» Высоцкий написал сам. По легенде, он был под впечатлением от рассказа альпиниста Леонида Елисеева, выступившего консультантом картины. Спортсмен вспомнил несчастный случай, когда во время восхождения по Главному Кавказскому Хребту пятеро альпинистов сорвались по вине одного из них. Все выжили, но получили травмы. Эта история и вдохновила Высоцкого на создание песни о том, что друзья познаются именно в тяжёлых обстоятельствах.

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«Песенка о медведях» из фильма «Кавказская пленница»

© Мосфильм

В 1967 году Леонид Гайдай разрабатывал новую часть «Приключений Шурика». Режиссёр сразу представлял, что в картине прозвучат две песни: одна в женском исполнении, другая — в мужском. Для их написания пригласили творческий дуэт композитора Александра Зацепина и поэта Леонида Дербенёва. Они представили Гайдаю «Песенку о медведях», но режиссёр остался недоволен. Его смущало, что текст об арктических животных будет звучать в летней комедии. Гайдай был твёрдо настроен не включать её в фильм, но его принялись переубеждать актёры и даже сотрудники «Мосфильма».

В фильме «Песенка о медведях» досталась героине Натальи Варлей Нине. Вокал для композиции записала певица Аида Ведищева.

«Ваше благородие, госпожа удача» из фильма «Белое солнце пустыни»

© Мосфильм

Основная музыкальная тема фильма — это песня «Ваше благородие, госпожа удача», специально написанная для картины. В фильме её исполняет таможенник Павел Верещагин, сыгранный Павлом Луспекаевым. Это тот случай, когда актёр сам записал вокал для композиции, так как обладал достаточно хорошим вокалом.

Слова песни написал поэт-песенник Булат Окуджава, музыку — советский композитор Исаак Шварц. Артисты хотели стилизовать композицию под годы Гражданской войны, в которые разворачивается сюжет фильма. Обращение «ваше благородие» было выбрано именно из этих соображений. Песня стала популярной среди бардов и исполнителей авторской музыки: после премьеры фильма она звучала на концертах Окуджавы, Вадима и Валерия Мищуков и даже лидера панк-группы «Гражданская Оборона» Егора Летова.

«Есть только миг» из фильма «Земля Санникова»

© Мосфильм

Проникновенную песню, известную строчкой «Есть только миг между прошлым и будущим», написали Александр Зацепин и Леонид Дербенёв. Изначально она должна была попасть в оперетту «Золотые ключи», но гораздо лучше легла в драматичный сюжет о поисках золота. Правда, текст Дербенёву всё же пришлось переписать.

Исполнять песню должен был актёр Олег Даль, получивший роль в фильме. Но во время записи композиции на студии артист был не в лучшей форме, поэтому руководство «Мосфильма» потребовало найти для песни другого вокалиста. К этому моменту кадры с песней были уже отсняты, поэтому новый исполнитель был обязан точно попадать в движения губ Даля. Это удалось только актёру и певцу Олегу Анофриеву, впоследствии исполнявшему её на своих концертах.

Песня вошла в репертуар Льва Лещенко, Михаила Боярского, Иосифа Кобзона и других артистов. В 2020 году «Есть только миг» спели молодые музыканты MARUV и Даня Милохин: новая версия песни попала в саундтрек телесериала «Перевал Дятлова» (2020).

«Двух дорог пересеченье» из фильма «Всё наоборот»

© Киностудия им. М. Горького

В романтической комедии «Всё наоборот» (1981), посвящённой горестям и радостям первой любви, звучат сразу две композиции. Слова к обеим написал Юрий Энтин, а музыку — композитор Марк Минков. Никто из героев фильма песню «Всё наоборот» не исполняет: её можно услышать в сцене, где герои гуляют по зимнему Санкт-Петербургу. Поёт в этот момент Жанна Рождественская.

После фильма композиция попала в репертуар Аллы Пугачёвой. Правда, на различных альбомах певицы она встречается уже под другим названием: «На дороге ожиданья».