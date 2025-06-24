На «Новой волне» в Казани выступят Сергей Лазарев, Лариса Долина и Татьяна Куртукова

Музыкальный фестиваль «Новая волна», который пройдёт в Казани с 21 по 26 августа, объявил программу на этот год. Среди выступающих — Сергей Лазарев, Лариса Долина, Татьяна Куртукова, Ирина Аллегрова, Лолита и многие другие.

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На церемонии открытия 21 августа выступят Лев Лещенко, IOWA, Нюша, Ани Лорак, Дима Билан, Татьяна Куртукова и прочие музыканты. 22 августа состоится творческий вечер Ларисы Долиной: к ней присоединятся Стас Михайлов, Александр Панайотов и другие артисты.

23 августа различные музыканты представят на площадке свои новые композиции. 24 августа будет целиком посвящено 30-летнему юбилею поп-группы «Иванушки International». На сцену выйдут Григорий Лепс, «Дискотека Авария», Мари Краймбрери и другие. Музыканты представят свои версии песен бойз-бэнда. Также состоится выступление самих «Иванушек».

25 августа пройдёт вечер ретро-хитов в исполнении звёзд 90-х и нулевых. Точно известно об участии Лолиты, Юрия Антонова, Анжелики Варум и Леонида Агутина. Ранее появлялась информация, что на сцену может выйти Валерий Леонтьев, прекративший выступать несколько лет назад. «Новая волна» завершится 26 августа большим гала-концертом с участием молодых и заслуженных музыкантов. В программе обещают «неожиданные дуэты и трио», сообщает InterMedia.

Фестиваль впервые пройдёт в Казани. Площадкой станет New Wave Hall, построенный специально для проведения «Новой волны».

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