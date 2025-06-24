Судьбоносная встреча в караоке и сломанные зубы: секреты ANNA ASTI

24 июня главная царица российской эстрады Анна Дзюба, она же ANNA ASTI, празднует своё 35-летие. Покинув популярный в 2010-е дуэт Artik & Asti, она смогла построить громкую сольную карьеру. Её песни вроде «Царицы» и «По барам» стали для поклонниц гимнами женской независимости, а новые релизы вызывают ажиотаж и традиционно попадают в топы чартов. В честь этого события «Рамблер» вспомнил самые интересные моменты из её биографии.

© Соцсети ANNA ASTI

ANNA ASTI начала писать песни из-за расставания с парнем

В своих треках ANNA ASTI в основном поёт о несчастной любви. Именно с этой темы и началась её карьера. Первые песни она начала писать в 17 лет, после того, как рассталась с парнем. Но Анна решила не прятать свои треки, а делиться ими с миром.

Это стало поворотным моментом в её биографии, потому что на просторах интернета в 2010 году на музыку Анны Дзюбы наткнулся продюсер Артём Умрихин, он же Артик. Он тогда искал солистку для своего нового проекта и нашёл её в лице Анны, которая из Дзюбы перевоплотилась в ASTI.

© Соцсети ANNA ASTI

В детстве ANNA ASTI была фанаткой индийской культуры

Вместе со своей старшей сестрой в детстве ANNA ASTI была поклонницей индийских фильмов и танцев. Пусть она и не стала звездой Болливуда, тяга к красочным шоу у неё сохранилась. Например, на своём первом стадионном концерте, который прошёл 14 июня 2025 года, ANNA ASTI появилась внутри гигантского пылающего сердца и прыгнула с четырёхметровой высоты в руки своих балетных танцоров.

По образованию ANNA ASTI юрист

Анна Дзюба с ранних лет начала проявлять свои таланты. У её одноклассников была уникальная возможность насладиться выступлениями юной артистки на школьных концертах задолго до того, как она стала популярной. Анна даже мечтала поступить в эстрадно-цирковое училище, но решила не перечить воле отца и пойти на юриспруденцию. Пусть Анна и работала помощником юриста и визажистом, в итоге она всё равно выбрала музыкальную карьеру.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Филипп Киркоров и ANNA ASTI на церемонии вручения музыкальной премии «Жара Music Awards», 2022 год

Филипп Киркоров «спас» ANNA ASTI в начале её сольной карьеры

В 2021 году, после 10 лет в дуэте Artik & Asti, Анна Дзюба решилась на сольную карьеру. Уход из группы не дался ей легко, поэтому ей потребовалось несколько месяцев, чтобы прийти в себя. Справиться с нахлынувшими эмоциями и неуверенностью в себе певице помог легендарный артист российской эстрады Филипп Киркоров. Как рассказала ANNA ASTI изданию StarHit, он был единственным, с кем ей в то время хотелось общаться.

«Мы созвонились, я приехала к нему в гости, мы проговорили весь вечер. Он мне рассказал огромное количество своих историй — сердечных, профессиональных, как артиста, когда тоже был в подобной ситуации, переживал, что его забудут. Когда несколько месяцев живёшь без сцены, начинаешь думать, что больше никому не нужен. У меня было именно такое ощущение, я была раздавлена. И Киркоров произнес слова, которые я буду помнить всегда: "Девочка моя, ты гениальна, твой голос невозможно забыть. Не бойся. Всё будет хорошо"», — рассказала Анна.

После этого им пришла идея записать совместную песню. Как рассказала ANNA ASTI изданию «Звук Медиа», она попросила своего продюсера Диму Лорена написать песню о юной девушке, обращающейся за советом к опытному старшему другу. Через три дня он прислал ей демо, от которого у той были «мурашки». При первой возможности они встретились на студии с Киркоровым. Так и появилась песня-хит «Хобби».

У ANNA ASTI есть свой музыкальный лейбл

В 2023 году ANNA ASTI всколыхнула российскую музыкальную индустрию, открыв вместе со своей командой лейбл Fenix Music. Его название отсылало к дебютному сольному альбому певицы «Феникс», который она выпустила в 2022-м. Генеральным директором Fenix Music стал Сергей Красненко, до этого занимавший пост коммерческого директора в Universal Music Group.

Концепция лейбла описывается как «Нет ничего невозможного». Среди его подписантов числятся Лолита, Коста Лакоста, ST, Shortpаris, RSAC, «Щенки», Найк Борзов и другие музыканты.

© Страница Станислава Юркина в VK

ANNA ASTI познакомилась со своим мужем в караоке

Можно сказать, что своего мужа ANNA ASTI себе наманифестировала. У неё были точные представления, каким должен быть её избранник: с тату, старше её, с чувством стиля и юмора, верный и заботливый. Под описание идеально подошёл бизнесмен Станислав Юркин.

Как рассказала ANNA ASTI в соцсетях, судьба водила их рядом два года, пока однажды они не врезались друг в друга у входа в караоке в Екатеринбурге. «Так всё и завертелось, мы переписывались, через пару дней он в полёте умудрился доставить мне на съёмку цветы с запиской: "Я под твоим гипнозом. Муж". Тут я поплыла», — рассказала артистка. Юркин сделал предложение Анне в декабре 2019-го, а уже через год они сыграли свадьбу.

© Соцсети ANNA ASTI

На интервью ANNA ASTI часто надевает солнцезащитные очки

Во время интервью ANNA ASTI часто скрывается за тёмными солнцезащитными очками. На это есть своя причина, которую она раскрыла в эфире передачи «Стол заказов» на канале RU.TV в 2022 году. По её мнению, в очках она выглядит гораздо привлекательнее. «Лучше в очках, чтобы потом не плакать, что что-то в кадре не так. Пока я решила так делать, потому что всегда хочется выглядеть красиво и потом не расстраиваться», — пояснила артистка.

Даже спустя несколько лет ANNA ASTI всё ещё чувствует себя неуверенно по поводу внешности. В 2025-м в шоу «Натальная карта» она сказала, что ненавидит фотографироваться: «Всегда смотрю на свои снимки и такая: "Фу!". Ну, мне правда не нравится. Вот ты сфоткался, а у тебя волосы не легли, все дела. И кто-то обязательно напишет в комментариях: "Ты вся ботоксная. Фу! Отёкшая"».

© Соцсети ANNA ASTI

Однажды ANNA ASTI сломала себе зубы на концерте

Во время шоу «Натальная карта» в 2025 году ANNA ASTI рассказала, что на одном из концертов с ней произошёл неприятный инцидент. В самом начале выступления она случайно уронила микрофон. Команда оперативно передала ей новый, но Анна сделала неудачное движение, которое в итоге обернулось для неё сломанными передними зубами.

Артистка, как настоящий профессионал своего дела, не растерялась и незаметно выплюнула зубы на сцену. Шоу продолжилось, а ANNA ASTI до самого его конца старалась не шепелявить.

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