Судьбоносная встреча в караоке и сломанные зубы: секреты ANNA ASTI
24 июня главная царица российской эстрады Анна Дзюба, она же ANNA ASTI, празднует своё 35-летие. Покинув популярный в 2010-е дуэт Artik & Asti, она смогла построить громкую сольную карьеру. Её песни вроде «Царицы» и «По барам» стали для поклонниц гимнами женской независимости, а новые релизы вызывают ажиотаж и традиционно попадают в топы чартов. В честь этого события «Рамблер» вспомнил самые интересные моменты из её биографии.
ANNA ASTI начала писать песни из-за расставания с парнем
В своих треках ANNA ASTI в основном поёт о несчастной любви. Именно с этой темы и началась её карьера. Первые песни она начала писать в 17 лет, после того, как рассталась с парнем. Но Анна решила не прятать свои треки, а делиться ими с миром.
Это стало поворотным моментом в её биографии, потому что на просторах интернета в 2010 году на музыку Анны Дзюбы наткнулся продюсер Артём Умрихин, он же Артик. Он тогда искал солистку для своего нового проекта и нашёл её в лице Анны, которая из Дзюбы перевоплотилась в ASTI.
В детстве ANNA ASTI была фанаткой индийской культуры
Вместе со своей старшей сестрой в детстве ANNA ASTI была поклонницей индийских фильмов и танцев. Пусть она и не стала звездой Болливуда, тяга к красочным шоу у неё сохранилась. Например, на своём первом стадионном концерте, который прошёл 14 июня 2025 года, ANNA ASTI появилась внутри гигантского пылающего сердца и прыгнула с четырёхметровой высоты в руки своих балетных танцоров.
По образованию ANNA ASTI юрист
Анна Дзюба с ранних лет начала проявлять свои таланты. У её одноклассников была уникальная возможность насладиться выступлениями юной артистки на школьных концертах задолго до того, как она стала популярной. Анна даже мечтала поступить в эстрадно-цирковое училище, но решила не перечить воле отца и пойти на юриспруденцию. Пусть Анна и работала помощником юриста и визажистом, в итоге она всё равно выбрала музыкальную карьеру.
Филипп Киркоров и ANNA ASTI на церемонии вручения музыкальной премии «Жара Music Awards», 2022 год
Филипп Киркоров «спас» ANNA ASTI в начале её сольной карьеры
В 2021 году, после 10 лет в дуэте Artik & Asti, Анна Дзюба решилась на сольную карьеру. Уход из группы не дался ей легко, поэтому ей потребовалось несколько месяцев, чтобы прийти в себя. Справиться с нахлынувшими эмоциями и неуверенностью в себе певице помог легендарный артист российской эстрады Филипп Киркоров. Как рассказала ANNA ASTI изданию StarHit, он был единственным, с кем ей в то время хотелось общаться.
«Мы созвонились, я приехала к нему в гости, мы проговорили весь вечер. Он мне рассказал огромное количество своих историй — сердечных, профессиональных, как артиста, когда тоже был в подобной ситуации, переживал, что его забудут. Когда несколько месяцев живёшь без сцены, начинаешь думать, что больше никому не нужен. У меня было именно такое ощущение, я была раздавлена. И Киркоров произнес слова, которые я буду помнить всегда: "Девочка моя, ты гениальна, твой голос невозможно забыть. Не бойся. Всё будет хорошо"», — рассказала Анна.
После этого им пришла идея записать совместную песню. Как рассказала ANNA ASTI изданию «Звук Медиа», она попросила своего продюсера Диму Лорена написать песню о юной девушке, обращающейся за советом к опытному старшему другу. Через три дня он прислал ей демо, от которого у той были «мурашки». При первой возможности они встретились на студии с Киркоровым. Так и появилась песня-хит «Хобби».
У ANNA ASTI есть свой музыкальный лейбл
В 2023 году ANNA ASTI всколыхнула российскую музыкальную индустрию, открыв вместе со своей командой лейбл Fenix Music. Его название отсылало к дебютному сольному альбому певицы «Феникс», который она выпустила в 2022-м. Генеральным директором Fenix Music стал Сергей Красненко, до этого занимавший пост коммерческого директора в Universal Music Group.
Концепция лейбла описывается как «Нет ничего невозможного». Среди его подписантов числятся Лолита, Коста Лакоста, ST, Shortpаris, RSAC, «Щенки», Найк Борзов и другие музыканты.
ANNA ASTI познакомилась со своим мужем в караоке
Можно сказать, что своего мужа ANNA ASTI себе наманифестировала. У неё были точные представления, каким должен быть её избранник: с тату, старше её, с чувством стиля и юмора, верный и заботливый. Под описание идеально подошёл бизнесмен Станислав Юркин.
Как рассказала ANNA ASTI в соцсетях, судьба водила их рядом два года, пока однажды они не врезались друг в друга у входа в караоке в Екатеринбурге. «Так всё и завертелось, мы переписывались, через пару дней он в полёте умудрился доставить мне на съёмку цветы с запиской: "Я под твоим гипнозом. Муж". Тут я поплыла», — рассказала артистка. Юркин сделал предложение Анне в декабре 2019-го, а уже через год они сыграли свадьбу.
На интервью ANNA ASTI часто надевает солнцезащитные очки
Во время интервью ANNA ASTI часто скрывается за тёмными солнцезащитными очками. На это есть своя причина, которую она раскрыла в эфире передачи «Стол заказов» на канале RU.TV в 2022 году. По её мнению, в очках она выглядит гораздо привлекательнее. «Лучше в очках, чтобы потом не плакать, что что-то в кадре не так. Пока я решила так делать, потому что всегда хочется выглядеть красиво и потом не расстраиваться», — пояснила артистка.
Даже спустя несколько лет ANNA ASTI всё ещё чувствует себя неуверенно по поводу внешности. В 2025-м в шоу «Натальная карта» она сказала, что ненавидит фотографироваться: «Всегда смотрю на свои снимки и такая: "Фу!". Ну, мне правда не нравится. Вот ты сфоткался, а у тебя волосы не легли, все дела. И кто-то обязательно напишет в комментариях: "Ты вся ботоксная. Фу! Отёкшая"».
Однажды ANNA ASTI сломала себе зубы на концерте
Во время шоу «Натальная карта» в 2025 году ANNA ASTI рассказала, что на одном из концертов с ней произошёл неприятный инцидент. В самом начале выступления она случайно уронила микрофон. Команда оперативно передала ей новый, но Анна сделала неудачное движение, которое в итоге обернулось для неё сломанными передними зубами.
Артистка, как настоящий профессионал своего дела, не растерялась и незаметно выплюнула зубы на сцену. Шоу продолжилось, а ANNA ASTI до самого его конца старалась не шепелявить.
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