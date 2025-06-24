Татьяна Буланова попала в Книгу рекордов России

Советская и российская эстрадная певица Татьяна Буланова стала рекордсменкой по числу дуэтов. На её счету 114 песен, записанных с участием других артистов. Достижение Булановой было занесено в Книгу рекордов России.

© Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com

За всё время своей творческой деятельности Буланова сотрудничала с такими артистами, как Михаил Боярский, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Людмила Зыкина и другие.

«Татьяна Буланова — феномен российской эстрады, чья карьера насчитывает не одно десятилетие. Её голос, пронзительный и искренний, завоевал сердца миллионов слушателей», — написали представители Книги рекордов России в соцсетях.

Татьяна Буланова начала музыкальную карьеру ещё в девяностые. Среди её хитов — «Ясный мой свет», «Мой ненаглядный», «Не плачь» и многие другие. В 2004 году ей присудили звание заслуженной артистки Российской Федерации.

Певица Леди Гага попала в Книгу рекордов Гиннесса