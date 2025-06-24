Иосиф Пригожин заявил, что блогеры не могут считаться настоящими певцами

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что блогерам, выпускающим треки, не стоит называть себя певцами, так как у них нет соответствующей подготовки. Об этом он рассказал в подкасте «ДНЕВНИК ХАЧА».

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Во время интервью Пригожин предположил, что новые технологии подтолкнули общество относиться к непрофессиональным исполнителям как к певцам. По его мнению, это несправедливо по отношению к тем, кто потратил годы, чтобы получить соответствующее образование. Он также добавил, что у выпускников музыкальных вузов просто «не хватает наглости блогеров».

«Зачем вы пишете "певец, певица". Поющий блогер — ок. Когда люди, не обладающие слухом, называют себя певцами, это нездоровая конкуренция», — объяснил Пригожин.

Во время беседы он также поделился, что в последнее время он слушает недавний альбом Валерии «Исцелю». По его словам, именно эта пластинка артистки его «трогает». Своей любимой песней с лонгплея он назвал трек «Стекло».

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