«С Киркоровым не прокатит»: почему у Булановой дуэты с ноунеймами

Российская эстрадная артистка Татьяна Буланова вошла в Книгу рекордов России как исполнительница с наибольшим количеством дуэтов в дискографии. Раньше певица сотрудничала с группой «Русский размер», Каем Метовым, Михаилом Боярским и другими, но в последнее время работает в основном с нишевыми артистами. «Рамблер» узнал у экспертов, зачем записывать дуэты и почему совместная работа с малоизвестными музыкантами недоступна Филиппу Киркорову или Григорию Лепсу.

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Согласно Книге рекордов России, всего в дискографии Булановой — 114 композиций, записанных с участием других артистов. Среди них есть и песни, выпущенные в 2025 году. Например, Буланова выпустила композицию «Жизнь» вместе с 21-летней певицей Nellie Pand, OLDER SISTERS со своим сыном от футболиста Владислава Радимова, 17-летним рэпером Bulanow, «Навеки» с шансонье Сергеем Любавиным и «Другого не надо» с певцом Игорем Кибиревым.

Как отметил в беседе с «Рамблером» музыкальный критик Евгений Бабичев, изобилие дуэтов в дискографии Булановой может быть связано с тем, что артистка сама даёт коллегам такую возможность.

У крупных музыкантов есть такая услуга — сотрудничество с малоизвестными, начинающими, но богатыми артистами. Если есть бюджет, молодой артист может посещать с ними вечеринки, вместе пиариться и появляться на публике. Это, конечно, недёшево, но в некоторых случаях это работает. В других — не очень интересно смотреть на дуэты суперзвёзд и ноунеймов. Евгений Бабичев музыкальный критик, медиаэксперт

Эксперт также отметил, что современным артистам трудно обойтись без записи коллабораций. Бабичев привёл два примера, когда дуэты помогли музыкантам преуспеть в карьере.

Когда Виктор Дробыш активно включился в работу над репертуаром Стаса Пьехи, ему это очень помогло. Один за одним появились дуэты с Ириной Аллегровой и «Она не твоя» с Лепсом. Эти коллаборации помогли Стасу добиться успеха: билеты на его концерты стали активно продаваться, график начал забиваться. Он отстроился от своих конкурентов по «Фабрике Звёзд» и чётко зарекомендовал себя как творческая единица и сольный артист. Евгений Бабичев музыкальный критик, медиаэксперт

С мнением Бабичева согласен музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко. Эксперт предположил, что, записывая дуэты, Татьяна Буланова пытается оставаться популярной и предпринимает для этого множество попыток. Артистка «широко забрасывает сеть», так как одна из этих коллабораций может неожиданно стать трендовой.

Рудченко также отметил, что подобной возможности нет у артистов «первого эшелона»: таких, как Филипп Киркоров и Григорий Лепс. Они работают только с состоявшимися артистами, чтобы «держать марку».

Их эксперименты могут очень дорого стоить репутации, это непозволительно. А для той же Булановой — не так опасно. Если она выпустит неудачный трек или коллаборацию, её никто не осудит. С артистами первого эшелона такое уже не прокатит, потому что они на виду. Они подходят ко всякого рода коллаборациям и сотрудничеству с новыми артистами более трепетно и продуманно. Татьяна Буланова уже всё-таки в большей степени артист не первого эшелона, а представитель 90-х и 2000-х. Павел Рудченко продюсер, медиаэксперт, музыкальный критик

Сомнительно, что решение Булановой записывать множество коллабораций с нечартовыми артистами приведёт к резкому скачку популярности певицы. Её новые дуэты — это не «Цвет настроения чёрный» Киркорова и Крида, не «Бейби» Григория Лепса и Вани Дмитриенко, и не «Помада на щеке» Михаила Шуфутинского и Мии Бойки. Это вполне может быть вольным творческим актом, к которому Буланова пришла после десятилетий на эстраде. Это даже может быть попыткой помочь талантливым, но незаслуженно непопулярным артистам найти новую аудиторию.

Сама артистка объясняла рост количества дуэтов тем, что у неё появилось свободное время. В интервью «Московскому комсомольцу» в 2022 году Буланова призналась, что отказалась от больших концертов и туров, поэтому у неё появилось больше времени на скромные корпоративные выступления и творческую свободу. Разъезжать по стране ей уже не хочется, так как в 90-е Буланова «не вылезала из поездов». Сегодня у Булановой больше времени и возможностей экспериментировать с разными артистами — в том числе неожиданными.

Сложно иначе объяснить желание артистки спеть песню о ехидне, которая хотела рожать, но была вынуждена высиживать яйца. Такая композиция действительно существует в репертуаре комедийной группы «Электрослабость», и Татьяна Буланова действительно приняла участие в её записи.

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