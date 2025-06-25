Дима Билан отменил концерт в Сочи за день до его начала

Российский певец Дима Билан объявил в соцсетях об отмене концерта в Сочи. Шоу должно было пройти 25 июня в концертном зале «Фестивальный». Артист объяснил, что не может выступать по состоянию здоровья.

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«За последние полтора месяца я отдал сцене и своей работе всё, каждый концерт был с предельной отдачей. И, к сожалению, это дало о себе знать: голос сорван, организм просит паузу», — написал Дима Билан в соцсетях.

Артист добавил, что для него отмена концерта была непростым решением. «В Сочи был солд-аут — каждый билет продан, и это дорогого стоит. Но сейчас важно восстановиться, чтобы снова выйти к вам на 100% настоящим». Билан отметил, что все деньги за билеты будут возвращены.

21 июня в Москве на «ВТБ Арене» прошёл первый стадионный концерт Димы Билана, во время которого он не только пел свои хиты, но и парил по залу с помощью специальной конструкции «Паук».

Ранее певец представил альбом Vector V, состоящий из 16 треков.

Дима Билан выпустил масштабный альбом Vector V, над которым работал три года