«Кино» в «Лужниках»: почему группа без Цоя до сих пор популярна

Культовая группа «Кино» анонсировала концерт, который пройдёт 21 июня 2026 года. Именно на Большой арене «Лужники» в 1990 году прошло последнее выступление коллектива в полном составе. «Рамблер» поговорил с пресс-службой «Кино» и музыкальным экспертом и выяснил, чего можно ожидать от шоу и чем группа всё ещё привлекает слушателей.

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24 июня 1990 года группа «Кино» выступила на ежегодном музыкальном фестивале газеты «Московский комсомолец». Тогда ещё никто не знал, что это будет последним концертом группы в полном составе. 15 августа 1990-го лидер «Кино» Виктор Цой трагически погиб в автокатастрофе.

В 2019 году по инициативе сына Цоя Александра коллектив воссоединился. В нынешний состав группы входят басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров, выступавшие вместе с Виктором Цоем в разные периоды творчества, а также бессменный гитарист коллектива Юрий Каспарян.

Ранее группа планировала провести большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге в ноябре этого года, но отменила их. Объяснили участники это подготовкой чего-то «особенного». Сейчас стало известно, что вместо них коллектив решил собрать стадионный концерт в «Лужниках». Всего на этой площадке может поместиться 81 тысяча зрителей.

Как рассказала «Рамблеру» представительница пресс-службы группы Наталия Хомякова, «Кино» планируют расширить и пересобрать программу выступления. Кроме этого группа уже готовит несколько сюрпризов для поклонников. Голос Виктора Цоя на концерте будет присутствовать в записи, а голограмма культового исполнителя не будет использоваться ни в коем случае.

У нас никогда не было голограммы на концертах. И её не будет! Мы не собираемся Виктора Цоя заменять чем-то или кем-то. Есть голос, есть песни, есть музыка — этого более чем достаточно. Наталья Хомякова культуролог, журналист, пиарщик

Гитарист и член Академии звукозаписи «Грэмми» Роман Мирошниченко согласен, что голограмма совершенно не нужна музыкантам, если они и без неё могут удержать внимание публики.

Раньше на концерты ходили, чтобы послушать музыку. Современному зрителю скучно стоять, ему надо показывать всякие картинки. Роман Мирошниченко гитарист-виртуоз, член Академии звукозаписи «Грэмми», обладатель международных наград

Почему «Кино» всё ещё популярны

Как считает Мирошниченко, группа «Кино» очень многое позаимствовала у таких зарубежных рок-групп, как The Cure, Duran Duran и The Smiths. Но в восьмидесятые в СССР никто не знал об этих коллективах. Выбиться из нишевых музыкантов в стадионные, как считает Мирошниченко, «Кино» помог продюсер Юрий Айзеншпис. К тому же огромную роль в этом сыграли тексты Цоя.

Это мантры необъяснимые с точки зрения поэзии. Вроде бы ни о чём, но о многом. Роман Мирошниченко гитарист-виртуоз, член Академии звукозаписи «Грэмми», обладатель международных наград

Мирошниченко добавил, что все песни «Кино» были хитами. К тому же коллектив «заморочился» и записал новые версии своих песен в хорошем качестве, которые, по мнению Мирошниченко, «очень приятно слушать».

Популярность песен «Кино», на первый взгляд, можно отнести к тренду на ностальгию. Например, среди молодёжи сейчас очень популярна музыка Надежды Кадышевой, которая завирусилась в соцсетях. К слову, эта исполнительница также анонсировала концерт в «Лужниках».

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Но «Кино» сложно поставить в один ряд с этой артисткой, потому что они не выпускают новых песен. Кроме этого, у них не было резкого всплеска популярности, как у Кадышевой. С момента распада в 1991 году эта группа продолжала оставаться на слуху. Помогли ей в этом не соцсети, с помощью которых сейчас часто вспоминают об артистах прошлого, а преданность поклонников. Об этом говорит и такая достопримечательность, как «Стена Цоя» на Арбате, появившаяся уже после его смерти. Она тщательно охраняется фанатами даже спустя несколько десятилетий после создания.

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