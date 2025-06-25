«Кино» в «Лужниках»: почему группа без Цоя до сих пор популярна
Культовая группа «Кино» анонсировала концерт, который пройдёт 21 июня 2026 года. Именно на Большой арене «Лужники» в 1990 году прошло последнее выступление коллектива в полном составе. «Рамблер» поговорил с пресс-службой «Кино» и музыкальным экспертом и выяснил, чего можно ожидать от шоу и чем группа всё ещё привлекает слушателей.
24 июня 1990 года группа «Кино» выступила на ежегодном музыкальном фестивале газеты «Московский комсомолец». Тогда ещё никто не знал, что это будет последним концертом группы в полном составе. 15 августа 1990-го лидер «Кино» Виктор Цой трагически погиб в автокатастрофе.
В 2019 году по инициативе сына Цоя Александра коллектив воссоединился. В нынешний состав группы входят басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров, выступавшие вместе с Виктором Цоем в разные периоды творчества, а также бессменный гитарист коллектива Юрий Каспарян.
Ранее группа планировала провести большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге в ноябре этого года, но отменила их. Объяснили участники это подготовкой чего-то «особенного». Сейчас стало известно, что вместо них коллектив решил собрать стадионный концерт в «Лужниках». Всего на этой площадке может поместиться 81 тысяча зрителей.
Как рассказала «Рамблеру» представительница пресс-службы группы Наталия Хомякова, «Кино» планируют расширить и пересобрать программу выступления. Кроме этого группа уже готовит несколько сюрпризов для поклонников. Голос Виктора Цоя на концерте будет присутствовать в записи, а голограмма культового исполнителя не будет использоваться ни в коем случае.
У нас никогда не было голограммы на концертах. И её не будет! Мы не собираемся Виктора Цоя заменять чем-то или кем-то. Есть голос, есть песни, есть музыка — этого более чем достаточно.Наталья Хомяковакультуролог, журналист, пиарщик
Гитарист и член Академии звукозаписи «Грэмми» Роман Мирошниченко согласен, что голограмма совершенно не нужна музыкантам, если они и без неё могут удержать внимание публики.
Раньше на концерты ходили, чтобы послушать музыку. Современному зрителю скучно стоять, ему надо показывать всякие картинки.Роман Мирошниченкогитарист-виртуоз, член Академии звукозаписи «Грэмми», обладатель международных наград
Почему «Кино» всё ещё популярны
Как считает Мирошниченко, группа «Кино» очень многое позаимствовала у таких зарубежных рок-групп, как The Cure, Duran Duran и The Smiths. Но в восьмидесятые в СССР никто не знал об этих коллективах. Выбиться из нишевых музыкантов в стадионные, как считает Мирошниченко, «Кино» помог продюсер Юрий Айзеншпис. К тому же огромную роль в этом сыграли тексты Цоя.
Это мантры необъяснимые с точки зрения поэзии. Вроде бы ни о чём, но о многом.Роман Мирошниченкогитарист-виртуоз, член Академии звукозаписи «Грэмми», обладатель международных наград
Мирошниченко добавил, что все песни «Кино» были хитами. К тому же коллектив «заморочился» и записал новые версии своих песен в хорошем качестве, которые, по мнению Мирошниченко, «очень приятно слушать».
Популярность песен «Кино», на первый взгляд, можно отнести к тренду на ностальгию. Например, среди молодёжи сейчас очень популярна музыка Надежды Кадышевой, которая завирусилась в соцсетях. К слову, эта исполнительница также анонсировала концерт в «Лужниках».
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Но «Кино» сложно поставить в один ряд с этой артисткой, потому что они не выпускают новых песен. Кроме этого, у них не было резкого всплеска популярности, как у Кадышевой. С момента распада в 1991 году эта группа продолжала оставаться на слуху. Помогли ей в этом не соцсети, с помощью которых сейчас часто вспоминают об артистах прошлого, а преданность поклонников. Об этом говорит и такая достопримечательность, как «Стена Цоя» на Арбате, появившаяся уже после его смерти. Она тщательно охраняется фанатами даже спустя несколько десятилетий после создания.
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