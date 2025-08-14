В масках и с индийским вайбом: Кто такие Glass Beams и какие группы в восточном стиле еще стоит послушать

Иногда загадка должна быть не в женщине, а в музыкальной группе. Анонимное трио из Мельбурна Glass Beams набрало сотни тысяч подписчиков и миллионы просмотров в соцсетях, имея за плечами лишь пару EP, и уже гастролирует по всему миру — от Индии до США. Их гипнотические гитарные мелодии навевают образы индийских пряностей, экзотических храмов и соблазнительных восточных красавиц, исполняющих танец живота. Что известно о Glass Beams и кого еще послушать, если понравился их вайб, собрали в нашей статье.

Идея создать проект, который сочетал бы западные жанры и традиционную восточную музыку, пришла к Раджану Сильве благодаря детским воспоминаниям. Его отец-индиец эмигрировал в Мельбурн в конце 1970-х. В семейной коллекции пластинок песни культовых исполнителей Болливуда, таких как Аша Бхосле и Лата Мангешкар, соседствовали с музыкой Би Би Кинга и Мадди Уотерса. Особенной находкой для Сильвы-младшего была запись трибьют-концерта Concert for George в память о битле Джордже Харрисоне. Шоу проходило в лондонском Королевском Альберт-холле в 2002-м, и в нем участвовал друг Харрисона, легендарный ситарист Рави Шанкар с индийским оркестром.

«В то время я еще не начал заниматься музыкой, но те звуки застряли в моей голове. Я был поражен, как они смешали традиционные восточные гаммы и мелодии с западными размерами и темпами», — рассказал артист в интервью локальному австралийскому медиа Deafen County.

Как итог — в 2021 году Glass Beams дебютировали с EP «Mirage». Он вышел на лейбле Research Records, который выпускает экспериментальную электронику. Четыре утонченные бессловесные композиции передают молчаливое очарование Востока в современной обработке. Как отмечают слушатели, в альбоме считывается влияние психоделики и краут-рока. И если первое объясняется индийской сценой 70-х, то второе, по словам Сильвы, — результат совершенно непреднамеренный (хотя записи Cluster и Faust в собрании музыканта все же имеются).

Второй мини-альбом Glass Beams «Mahal» увидел свет 22 марта 2024 года.

Что касается узорных масок, за которыми прячутся трое из Glass Beams, то их символику артисты раскрывать пока не намерены. В интервью индийскому Rolling Stone Сильва лишь назвал пару любимых концепций на этот счет. Первая связана с сетью Индры — паутиной, сотканной из драгоценных камней, которая являет собой целостную картину мироздания в буддийской философии. Вторая трактовка также вдохновлена буддизмом: маски отражают безэговость — отказ от вечно страждущей личности и экстаз, которого в идеале достигают просветленные мудрецы.

Каких еще артистов стоит послушать, если вам нравится атмосфера Востока, — рассказываем ниже.

TAXI KEBAB

Франко-марокканский дуэт с говорящим названием исполняет мощную электронику, на которую в равной степени повлияли краут-рок, психоделика и североафриканские мотивы. Треки TAXI KEBAB призваны погружать слушателя в транс, который сами участники группы — Лейла Джиккир и Ромен Анри — называют «дезориентирующим». С учетом того, что для своих текстов артисты выбрали марокканский диалект дарижа, их музыка и вправду обладает слегка устрашающим магнетизмом. Усиленный бузук — традиционный щипковый, распространенный на Среднем Востоке, в сочетании с синтезаторами и басами звучит так, словно TAXI KEBAB устроили рейв посреди арабских пустынь.

Orphaned Land

Находка для тех, кто любит потяжелее. Orphaned Land — адепты так называемого восточного метала из Израиля, которые смешивают эпичное рок-звучание с элегическими восточными напевами. В 2008-м коллектив впервые выступил в России и даже дал интервью местному вебзину, похвалив внушительную сталинскую архитектуру. Такую же внушительную, как и концептуальные альбомы Orphaned Land, начиная от дэт-метала на Sahara (1994) и заканчивая симфо-металом на Unsung Prophets And Dead Messiahs (2018).

Anatolian Sessions

Стамбульский хаус-диджей Чагдаш Бурак Доган раскрывает ночную жизнь Анатолии с поистине магической стороны. На прямой бит накладываются задумчивые турецкие песнопения, напоминающие традиционный призыв муэдзина к молитве. Так что, если окажетесь на берегу Босфора, не забудьте проверить ближайшие сеты в местных клубах. А если вы хотите закатить тусовку дома, то треки в стриминге Звук доступны в максимальном HiFi-качестве. Оно вызывает позитивную эмоциональную реакцию и наименьшую утомляемость от прослушивания — доказано опытным путем.

Tamino

Всем любительницам кудрявых парней посвящается. Тамино-Амир Мохарам Фуад — бельгийский певец египетского происхождения, которого сравнивают с Джеффом Бакли и Томом Йорком. Его дебютный альбом Amir (2018) BBC назвали «новым звуком Нила». И не случайно, ведь в софт-рок-баллады Тамино органично вплетаются музыкальные и лирические намеки на его восточные корни. Чтобы подчеркнуть этот факт, певец прибегнул к помощи брюссельского оркестра, состоящего из иракских и сирийских беженцев. Что из этого получилось — слушайте ниже.

Текст: Анастасия Денисенко

