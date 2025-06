Doechii и Tyler, The Creator выпустят песню, спродюсированную Фаррелом Уильямсом

Хип-хоп-артисты Doechii и Tyler, The Creator представили совместную песню на модном показе Louis Vuitton. Трек, получивший название Get Right, был спродюсирован рэпером и певцом Фарреллом Уильямсом.

Это уже вторая совместная работа Doechii и Tyler, The Creator. В первый раз они объединили свои силы для записи трека Baloon, который вошёл в восьмой студийный альбом Tyler, The Creator — Chromakopia (2024). Композиция поднялась до 56-го места в Billboard Hot 100.

В марте 2025-го в интервью для журналиста Nardwuar Тайлер расхвалил рэпершу, ставшую одним из ярких открытий прошлого года: «Гений, люблю её. Эта девушка — инопланетянка».

Зимой Doechii получила свою первую статуэтку «Грэмми» за микстейп Alligator Bites Never Heal, который был признан лучшим рэп-альбомом года. А в марте издание Billboard назвало её «Женщиной года».

