Doechii и Tyler, The Creator выпустят песню, спродюсированную Фаррелом Уильямсом

Doechii и Tyler, The Creator выпустят песню, написанную Фарреллом Уильямсом
Хип-хоп-артисты Doechii и Tyler, The Creator представили совместную песню на модном показе Louis Vuitton. Трек, получивший название Get Right, был спродюсирован рэпером и певцом Фарреллом Уильямсом.
Это уже вторая совместная работа Doechii и Tyler, The Creator. В первый раз они объединили свои силы для записи трека Baloon, который вошёл в восьмой студийный альбом Tyler, The Creator — Chromakopia (2024). Композиция поднялась до 56-го места в Billboard Hot 100.
В марте 2025-го в интервью для журналиста Nardwuar Тайлер расхвалил рэпершу, ставшую одним из ярких открытий прошлого года: «Гений, люблю её. Эта девушка — инопланетянка».
Зимой Doechii получила свою первую статуэтку «Грэмми» за микстейп Alligator Bites Never Heal, который был признан лучшим рэп-альбомом года. А в марте издание Billboard назвало её «Женщиной года».
Эксперт объяснил, почему издание Billboard назвало Doechii «Женщиной года»