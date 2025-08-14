Ваша мейнстрим-копилка: топ лучших альтернативных рок-групп мира

Альтернативный рок — одно из самых популярных направлений тяжелой музыки. Даже если вы в целом не любите рев электрогитар и надрывный вокал, какая-нибудь песня этого жанра точно есть у вас в плейлисте. Особенно альтернативный рок распространился в 90-е и нулевые: хиты команд, играющих в этом стиле, гремели со всех радиостанций, а пластинки разлетались как горячие пирожки. Весьма иронично, учитывая то, что изначально альт-рок был создан как антитеза мейнстримным песням. Но музыкальная мода имеет свойство меняться, а вот некоторые коллективы старой гвардии по сей день остаются на слуху. Рассказываем, о ком идет речь.

© Соцсети System Of A Down

System of a Down, 90-е годы

Linkin Park

Шестерка парней, носящих гордое название «Парк Линкольна», абсолютно заслужила место в этом топе. Продажи альбомов группы достигают космических цифр: один только дебютник Hybrid Theory разошелся тиражом более 30 миллионов копий по всему миру. Общая сумма проданных пластинок Linkin Park и вовсе перевалила за сотню миллионов. Много ли вы знаете коллективов, чьи хиты помнят по сей день? «Линкин Парк» — из таких. Тяжело найти человека, который не слышал песни Numb, Papercut, In The End и What I’ve Done…

© Nadezhda Lebedeva/Russian Look

Linkin Park во время концерта в Москве, 23 июня 2011 года

Две «Грэмми», сотрудничество с франшизами «Сумерки», «Трансформеры» и «Матрица», миллиарды просмотров на клипах — перечислять заслуги Linkin Park можно долго. Важно одно: музыкальная составляющая у группы на высоте. Коллективу удалось создать узнаваемый стиль, где рэп староамериканской школы сочетается с гранжевыми риффами и мощным, экспрессивным вокалом. Добавьте к этому скретчи и грувовые биты на DJ-установке и получите очень любопытный коктейль, равных которому нет по сей день.

После трагической кончины фронтмена Честера Беннингтона в 2017 году группа долгое время не выпускала нового материала. Свет увидели юбилейные переиздания альбомов Hybrid Theory и Meteora. В 2024 году Linkin Park вернулись с новым альбомом From Zero и новой вокалисткой, которой стала Эмили Армстронг.

Nirvana

В какой-то момент мы упомянули понятие «гранжевые риффы». Теперь, кажется, пришло время объяснить, что это значит. Само слово grunge с английского переводится как «грязь», «пренебрежение», и именно так можно охарактеризовать творчество группы Nirvana. Не слишком-то вяжется с буддийским термином, обозначающим медитацию, верно?

© Rudi Keuntje/Geisler-Fotopress/www.globallookpress.com

Курт Кобейн на сцене во время концерта Nirvana в Лондоне, 1991 год

В 1991 году команда выпустила пластинку Nevermind и в корне поменяла тренды музыкальной индустрии. Хрипловатый, надрывный тембр фронтмена Курта Кобейна, саунд гитар, будто записанных в гараже через сломанный усилитель, — все это стало главными составляющими тяжелой музыки в следующие десятилетия. И хотя формально Nirvana никогда не считалась «альтернативным роком», именно их хлесткое и жесткое гранж-звучание сформировало основу данного стиля.

Группа успела выпустить всего три альбома, но ее по сей день помнят и любят. Даже спустя почти тридцать лет с момента смерти Курта Кобейна в 1994-м.

Thousand Foot Krutch

Канадская формация «Тысячефутовая опора», может быть, и не так популярна, как ее коллеги по цеху, но свой вклад в развитие жанра определенно внесла. Вокалист Тревор Макнивен начал музыкальную карьеру в 1995 году — как минимум за год до Linkin Park. Свой первый проект Oddball артист основал, когда ему было всего 17 лет. Вскоре формация переросла в Thousand Foot Krutch. Вместе с названием сменилась и большая часть состава, кроме самого Макнивена. К фронтмену присоединились барабанщик Стив Августин и бас-гитарист Джоель Брайер. Сделав ребрендинг, в 1997 году команда выпустила дебютный альбом That’s What People Do. Поначалу коллектив продолжал гнуть линию с рэпкором и ню-металом, однако начиная с третьего альбома Phenomenon (2003) кардинально сменил звучание и ударился в альтернативный рок.

© Соцсети Thousand Foot Krutch

Музыку TFK характеризуют мощные стаккатные риффы, мелодичный и в меру экспрессивный вокал Тревора и четкий, почти танцевальный грув.

Three Days Grace

А на очереди у нас еще одни канадцы, на сей раз куда более нашумевшие, — Three Days Grace. К слову, барабанщик группы Нил Сандерсон когда-то играл в Oddball вместе с Тревором Макнивеном из TFK. Более того, артисты приходятся друг другу двоюродными братьями. Так что связь между двумя коллективами не иначе как родственная.

© Соцсети Three Days Grace

Похожи команды и музыкой. Правда, если у Thousand Foot Krutch треки более динамичные и ритмичные, то Three Days Grace куда ближе к альтернативному року в его традиционном понимании. Если угодно, их творчество больше напоминает Nirvana, только чуть осовремененных: риффы — еще плотнее и грязнее, лирика — еще эмоциональнее… Впрочем, у любого коллектива есть визитная карточка, и «Три дня благодати» не исключение. В их случае все лавры достались ныне бывшему фронтмену Адаму Гонтье. Его хрипловатый, но при этом мощный тембр запал в душу миллионам и особенно хорошо раскрылся в полноформатнике One X (2006). Практически каждую песню оттуда можно назвать хитом.

С 2015-го место за микрофонной стойкой в Three Days Grace занял Мэтт Уолст, а альбомы приобрели более ярко выраженную концептуальную направленность. Не все фанаты приняли нового вокалиста, но, на наш взгляд, в музыке команда не потеряла: это все тот же альтернативный рок, только теперь местами разбавленный синтвейв-электроникой.

Foo Fighters

Группа Foo Fighters была основана в 1994 году бывшим барабанщиком Nirvana Дейвом Гролом. Но пусть вас не смущают знакомые имена: репертуар коллектива мало чем похож на творчество покойного Курта Кобейна. Здесь во главу угла ставится не агрессия, а мелодическая составляющая. К тому же Дейв сумел проявить себя не только как хороший ударник, но и как великолепный сонграйтер. С его подачи репертуар Foo Fighters приобрел черты рок-н-ролла и даже, что весьма неожиданно, пауэр-метала. Все эти элементы особенно хорошо наложились друг на друга в хитовой The Pretender.

© Соцсети Foo Fighters

К слову, за микрофонной стойкой тоже стоит Грол — такой вот талант. Его голос оценил даже сам Брайан Мэй из Queen.

Green Day

Билли Джо Армстронг и Ко могут по праву претендовать на звание ветеранов. Группа появилась на свет в далеком 1987 году и по сей день активно гастролирует. Немногие артисты могут похвастаться таким долгожительством. Но что самое главное — Green Day задали стандарты того самого альтернативного рока, который мы знаем сегодня. Конечно, некоторые фанаты группы могут с нами поспорить, ведь начинал коллектив с панка. И правда: первые три полноформатника, включая нашумевший Dookie (1994), мало чем походят на то мейнстримное звучание, по которому мы знаем альт-рок сегодня. Скорее имеет место быть смешение винтажного звучания The Beatles и дерзких риффов уровня Ramones.

© Соцсети Green Day

Но вот вступил в свои права 2004 год, и на свет появился альбом American Idiot. Эта пластинка-то и стала образцово-показательной для всех рокеров-альтернативщиков. Панк-бравада немного поутихла, и на ее место пришли мелодичные риффы и уклон в балладный катарсис. Boulevard of Broken Dreams, Wake Me Up When September Ends, Holiday — хиты альбома можно перечислять долго. Пожалуй, с этим лонгплеем и ассоциируется Green Day у большинства слушателей. А еще по American Idiot в 2010 году был поставлен одноименный бродвейский мюзикл.

30 Seconds to Mars

© Соцсети 30 Seconds to Mars

За последние десять лет фронтмен 30 Seconds to Mars Джаред Лето запомнился не только по музыкальной, но и по актерской деятельности. О том, насколько органичен он в кино, судить не нам, но вот репертуар его группы заслуживает внимания. В нулевые «Тридцать секунд до Марса» выделились на фоне коллег своим мрачным, почти готическим звучанием с плотными гитарными аранжировками. Первые три пластинки коллектива, написанные в этом стиле, не только пополнили золотую коллекцию альт-рока, но даже породили тренд на эмо-рок в 2007-м. С 2013-го, впрочем, команда стала выпускать музыку совсем другого толка — танцевальную, электронную. Метаморфозы не пришлись по нраву многим фанатам, но в массовом сознании 30 Seconds to Mars запомнились как культовые альтернативщики с нуарным флером.

System of a Down

© Соцсети System Of A Down

Американская рок-группа с армянскими корнями — одно только описание дает понять, насколько самобытен проект единственного и неповторимого Сержа Танкяна. С одной стороны, System of a Down впитала в себя немножко от всех: бескомпромиссность Nirvana, жесткие риффы Korn, панк-задор ранних Green Day и Sex Pistols… С другой — приглушенную, скоростную манеру игры гитариста Аарона Малакяна вы не спутаете ни с чем. Серж Танкян, в свою очередь, — настоящий музыкальный эквилибрист: то поет в стиле R&B, то скримит как нечисть, то читает рэп не хуже Эминема. Но главное преимущество System of a Down — в музыкальных контрастах. Песни легко перескакивают с мелодичных акустических переливов на агрессивный рев с интенсивными ударными и фанковыми басовыми партиями.

Coldplay

© Соцсети Coldplay

Как только некоторые меломаны что-то слышат о Coldplay, то сразу критически восклицают: «А где рок-то?» В этом, наверное, основной парадокс британской команды: ее музыка недостаточно тяжелая, чтобы порадовать фанатов гитарного рева, но и недостаточно легкая, чтобы называться «попсой». Но дьявол-то, как известно, в деталях, а уж таковых в треках Coldplay хоть отбавляй. То этнические инструменты вступят в такт, то ретро-синты заиграют новыми красками, то эмбиент на огонек заглянет. The Scientist, Sky Full of Stars, Viva La Vida — все эти треки характеризуются потрясающей атмосферой и невероятным чувством мелодии. Но особенно рекомендуем послушать альбом Everyday Life 2019 года выпуска. Там музыкальная эклектика группы вышла на новый уровень.

Nickelback

© Соцсети Nickelback

Канадцы Nickelback во главе с Чедом Крюгером — это типичный альт-рок. Умеренно жесткий и при этом радиоформатный. То, что претендовало на антипод чартам, но в итоге стало частью мейнстрима. Но, кто бы что ни говорил, Nickelback собрали вокруг себя отличных музыкантов. Особенно это заметно в моменты, когда группа исполняет каверы на других артистов. Грамотная вокальная техника Крюгера сразу бросается в глаза, как и мастерство гитаристов, играющих чужой репертуар зачастую лучше оригинала. Авторские песни Nickelback, конечно, далеко не каждому приходятся по вкусу, но что у команды не отнять, так это чувство стиля. Ритмичные ударные вкупе с элементами рок-н-ролла и хард-рока волей-неволей заставляют голову качаться в такт музыке.

