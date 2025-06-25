Джарахов и SALUKI выступят на «Силе Звука»

Музыкальный стриминг «Звук» объявил, что рэперы Эльдар Джарахов и SALUKI станут участниками концерта «Сила Звука». Это новый формат шоу, во время которого артисты выступают в непривычном для себя жанре.

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Первый концерт «Сила Звука» состоится уже 26 июня в 19:00 в клубе «Оригинал». На нём хип-хоп-исполнители представят свои композиции в джазовой обработке.

Среди выступающих артистов — FEDUK, MAYOT, Baby Cute, Ubel, Arustamov, Whole Lotta Swag, The Om, SABU, Крип-а-Крип и A$THMA BOYS, а также Джарахов и SALUKI.

Чтобы попасть на шоу, пользователи должны слушать специальный плейлист. 25 июня с помощью рандомайзера будут определены 300 самых активных человек. Приглашение придёт им по почте.

Музыкальный сервис Звук проведёт первый концерт серии «Сила Звука»