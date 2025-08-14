Видеть музыку: топ-10 музыкальных клипов всех времен

Сегодня, когда мы говорим об артистах, сразу вспоминаются их самые успешные клипы. Благодаря визуалу образ музыканта сильнее впечатывается в наше сознание. Мы решили разобраться и проследить, какие музыкальные видео оставили самый яркий след в истории.

Peter Gabriel – Sledgehammer

Клип, который принес мировую известность экс-солисту группы Genesis Питеру Гэбриелу, и вошел в историю как один из самых важных в индустрии. Видео к синглу Sledgehammer вышло таким же прогрессивным и экспериментальным, как и все творчество волшебника прог-попа Гэбриела. Визуал представляет собой глиняное, пиксельное, стоп-моушн-приключение с потрясающей анимацией. В ходе съемок музыканту пришлось лежать под стеклом 16 часов, поскольку видео снималось по одному кадру. «Если кто-то захочет попытаться скопировать это видео, удачи ему», — сказал Питер Гэбриел, вспоминая свои ощущения во время съемок Sledgehammer. Упорная работа, безусловно, окупилась: 9 наград MTV Video Music Awards (до сих пор за один клип никто столько наград не получал).

Michael Jackson — Thriller

Помимо сумасшедшего ажиотажа в прессе вокруг релиза Thriller, который и по сей день является самым продаваемым альбомом всех времен, видеоклип вызвал настоящий бум в музыкальной индустрии. Выпущенный также на VHS, Thriller разошелся тиражом более 9 миллионов экземпляров — революция для той эпохи. В 1984-м видео получило 3 награды от MTV: «Выбор зрителей», «Лучшая хореография» и «Лучшее общее исполнение в видеоклипе». Год спустя ролик получил «Грэмми» за «Лучшее видео».

Bjork — All is full of love

В один из лучших альбомов исландской певицы Бьорк Homogetic вошла композиция All Is Full of Love, которая получила широкую известность именно благодаря видеоклипу. В центре кадра — 2 робота, которые столкнулись в страстном поцелуе. Внешний вид одного из них повторяет черты лица исполнительницы. Изображение целующихся роботов чередуется с кадрами белой жидкости, омывающей детали роботов. Режиссером видео на песню All Is Full of Love стал Крис Каннингем. На церемонии вручения премии MTV Music Awards в 2000 году видеоролик на эту песню получил 2 награды: «Видеопрорыв» и «Лучшие специальные эффекты».

Бритни Спирс — ...Baby One More Time

В 1999-м Baby One More Time принес Спирс первые три номинации на MTV Video Music Awards, в категории «Лучшее поп-видео», «Лучшая хореография» и «Лучшее женское видео». Режиссером видеоклипа выступил Найджел Дик. Планировалось, что ролик к синглу будет снят в мультяшном стиле, что, вероятно, должно было привлечь аудиторию детей младшего возраста. До этого Найджел не сотрудничал с Бритни и был удивлен, когда певица сама взялась за разработку идеи клипа. Она согласилась на творческое сотрудничество при условии, если ролик будет снят в школе и по атмосфере будет близок ее сверстникам. Первоначальный вариант декорации был отброшен и заменен на концепцию юной певицы.

Мадонна — Vogue

Один из самых бюджетных клипов Мадонны, который в год выпуска возглавил рейтинг самых продаваемых клипов. К моменту записи Vogue Мадонна уже шесть лет возглавляла хит-парады. Песня была написана и спродюсирована при бюджете всего в 5 тысяч долларов. Режиссером черно-белого видео выступил уже известный на тот момент Дэвид Финчер, снявший «Бойцовский клуб» и «Семь». Сингл Vogue принес певице множество наград: 3 победы на премии MTV Music Awards и 2 триумфа в читательском голосовании журнала Rolling Stone. «Vogue» также занимает второе место в списке «Лучшая десятка популярных треков 1990 года» и семнадцатое в рейтинге «Лучшая сотня популярных песен 90-х».

The Prodigy — Smack My Bitch Up

Видеоклип, снятый режиссером Йонасом Окерлаудом, практически не показывали по телевидению из-за его неоднозначной тематики, а песню часто не пропускали на радио по той же причине. Тем не менее интерес к Smack My Bitch Up у общественности только рос, и сначала негласно, а потом официально этот сингл стал одним из самых главных электронных треков современности. В клипе, снятом полностью от первого лица, показана ночная тусовка. Главный герой практически не появляется в видео, он находится под воздействием психотропных веществ и алкоголя. Зритель наблюдает за происходящим безумием глазами персонажа.

Maroon 5 — sugar

Как сделать клип, который устроит настоящий эмоциональный взрыв для поклонниц и не только? Спросите у Maroon 5. Сложно представить более крутой подарок на свадьбу, чем внезапное выступление суперпопулярной группы на церемонии бракосочетания. Музыкальный ролик получился абсолютно правдоподобным и сразу вызвал бум у фанатов и прессы. Это правда настоящие свадьбы? Самый острый вопрос, волнующий миллионы людей. Ответ: «Да, почти все настоящие». Музыкальное видео находится на 15 месте в списке самых просматриваемых клипов всех времен.

A-ha — Take On Me

Вторая версия клипа на всемирно известный сингл Take On Me достигла впечатляющих просмотров на YouTube — более 1,8 миллиарда просмотров и более 10 миллионов лайков. В видео совмещены рисованная анимация и живое действие, это так называемое ротоскопирование. Идею клипа предложил руководитель Warner Bros. Джефф Айерофф, который сыграл ключевую роль в превращении Take On Me в знаменитый музыкальный хит.

Aphex Twin — Come To Daddy

Один из самых известных клипов у Aphex Twin. Жуткий, мрачный, пугающе странный, хардкорный и неформатный для большого показа, собственно как и все творчество «отца эйсида» Твина. Многие знают музыканта именно благодаря появлению этого клипа.

Childish Gambino — This is America

Клип Дональда Гловера, раскрывающий тему жестоких противоречий в американской культуре. На сегодняшний день видео набрало больше 800 миллионов просмотров на YouTube. Ролик переполнен провокационными кадрами. В одном из моментов артист стреляет из пистолета по хору и одновременно танцует, в то время как вокруг него разгорается насилие. This is America — один из самых влиятельных и сильных по продакшену клипов Гловера.

Текст: Наталья Курбанова