Баста заявил, что у них с Гуфом записаны четыре трека для совместного альбома

Рэпер Баста, он же Василий Вакуленко, поделился, что для совместного альбома с Алексеем Долматовым, известным под псевдонимом Гуф, уже записаны четыре трека. По его словам, он сочинил больше, но ждёт куплеты от своего коллеги. Об этом Баста рассказал в интервью для YouTube-шоу «ВПИСКА».

© Sergey Elagin/Business Online/www.globallookpress.com; gufzm.ru

В свою очередь Гуф заявил, что у них с Бастой есть семь треков. Они беседовали с ведущим «ВПИСКИ» Василием Труновым по отдельности, поэтому неизвестно, почему их мнения так различаются.

Кроме этого, Баста рассказал, что в грядущем альбоме будет песня, для которой они писали куплеты друг про друга. «Это до слёз. Мне казалось, что он не думает о моём участии в его жизни. Я считал, что для него это не важно, а он это всё видел», — признался Баста. Он также показал отрывок из композиции, в которой выделяются строчки: «Это не фит друзей. Это не фит кентов. Это фит двух типов, знающих друг друга как никто».

Ранее Баста заявил, что совместный альбом не выходит по вине Гуфа, и назвал его «самым нестабильным человеком» в своей жизни.

Рэпер Баста пожаловался на Гуфа, что из-за него не выходит их совместный альбом