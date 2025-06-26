Лейбл Гуфа выпустит сборник с треками малоизвестных музыкантов

Лейбл DOMA, основанный рэпером Алексеем Долматовым, известным как Гуф, 27 июня представит сборник под названием «DOMA VOL. 1». Он будет состоять из 16 треков от малоизвестных артистов. Отбором занималась редакция лейбла и сам Гуф.

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«С момента объявления об открытии нашего лейбла мы получили на почту около 4000 писем — с треками, битами, клипами и просто интересными идеями. В процессе изучения всего этого материала родилась идея собрать сборник DOMA, который объединит самые яркие работы и даст шанс многим талантливым ребятам быть услышанными», — рассказал Гуф. Его слова цитирует издание «Газета.ру».

«DOMA VOL. 1» будет лишь первой частью серии сборников. В дальнейшем лейбл Гуфа планирует представить ещё несколько таких работ.

Лейбл DOMA, названный в честь одного из альбомов Гуфа, начал свою работу 14 февраля. Примерно в это же время Долматов объявил даты своего прощального тура.

Рэпер Гуф объявил даты прощального тура