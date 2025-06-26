Инстасамка заявила, что на её грядущем альбоме будет «новый звук»

Российская певица и блогер Инстасамка, она же Дарья Зотеева, рассказала, что уже два года работает над своим новым альбомом. Артистка объяснила задержку тем, что в лонгплее будет использован «новый звук».

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Для создания альбома артистка вновь объединилась с хип-хоп-артистом и продюсером MONEYKEN, который по совместительству является её мужем.

Несмотря на эксперименты артистов со звуком, Инстасамка сообщила, что тема будет привычной. Она описала её как «рич флекс», что в переводе со сленга означает «хвастанье богатством».

Инстасамка также добавила, что на альбоме не будет коллабораций с другими исполнителями. «Мы сначала заберём весь хайп сами, а потом сделаем делюкс-версию, куда уже пригласим артистов, которые выберут треки с этого альбома. Если, конечно, кто-то согласится», — рассказала певица во время YouTube-шоу «Что было дальше».

Последним крупным релизом Инстасамки стал мини-альбом с «Ленинградом» под названием «Бумеры и зумеры». Он был выпущен в декабре 2024 года. В апреле 2025-го артистка представила трек BOSS, который, судя по её сообщениям в Telegram-канале, войдёт в грядущий лонгплей.

Что нужно знать о мини-альбоме «Ленинграда» и Инстасамки «Бумеры и зумеры»