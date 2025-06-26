Стало известно, почему «Интервидение» отказалось от зрительского голосования

Оргкомитет международного музыкального конкурса «Интервидение» объявил об отказе от зрительского голосования. Победителя будет выбирать профессиональное жюри, состоящее из представителей стран-участниц.

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Оргкомитет объяснил своё решение логистическими трудностями из-за большой разницы во времени между странами. Например, во время прямой трансляции в Москве в Колумбии будет полдень, а в Китае — глубокая ночь.

При этом организаторы могут внести изменения в регламент, если найдётся техническое решение, позволяющее организовать голосование во всех странах-участницах. Кроме этого, сейчас проходит обсуждение о проведении полуфиналов, сообщает «Общественная служба новостей».

Финал «Интервидения» намечен на 20 сентября 2025 года. Он пройдёт в Москве в концертном зале «Live Арена». О своём участии в конкурсе заявили 20 стран, среди которых Азербайджан, Белоруссия, Китай, Индия, Египет, США, Куба и другие.

Ранее российский певец Дима Билан был назначен послом «Интервидения».

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