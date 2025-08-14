Блюз в музыке: особенности жанра и история его возникновения

Жил да был на берегу Миссисипи один музыкант. Однажды он услышал божественную игру на гитаре и поклялся, что не успокоится, пока не овладеет инструментом на том же уровне. А затем пропал без вести на несколько месяцев… Так начинается история о Роберте Джонсоне — признанном флагмане блюзовой музыки. Многие верят, что именно он стал отцом нового жанра. Но не все так просто. Из нашей статьи вы узнаете об истоках блюза и его знаковых представителях. А еще ответите себе на вопрос: правда ли Роберт Джонсон продал душу дьяволу?

Что такое блюз в музыке

Изначально так называли стиль исполнения афроамериканцев. Корни жанра уходят в XVIII—XIX века, когда рабство в Штатах еще цвело пышным цветом. Жизнь темнокожих в те времена была не сахар, и поэтому все, что им оставалось, — это петь. Петь о тяготах и лишениях, о жестоких белых управленцах и так далее. Потому-то и название блюза, предположительно, происходит от английской идиомы blue devils, которую можно перевести как «тоска зеленая». Конечно, те времена давно прошли, и сейчас данное направление мало связано с пресловутой грустью и печалью. Речь скорее об уникальных композиционных фишках, например о блюзовом квадрате. Впрочем, к этому мы еще вернемся. А пока предлагаем запустить машину времени и перенестись в далекое прошлое. На ту самую речку Миссисипи.

История возникновения блюза

Как мы уже говорили, истоки жанра стоит искать в афроамериканской культуре. Французский критик Джо Панасье в «Истории подлинного джаза» рассказывал, что чернокожие рабы частенько устраивали домашние музыкальные вечеринки. Это был их единственный способ отвлечься от изнурительной работы, так как ни читать, ни писать они не умели. Поначалу все ограничивалось танцами и хлопками в ладоши, но потом появились и гитары. Правда, ни о какой «гениальной игре» говорить не приходилось: инструменты часто были расстроенные и, как следствие, только для бренчания и годились.

Такая тенденция сохранялась вплоть до Гражданской войны 1861−1865 годов. После нее темнокожие получили какую-никакую, но свободу и стали активнее развивать собственное музыкальное искусство.

Итак, колыбелью блюза принято считать верховье, или, иначе говоря, дельту Миссисипи. Почему? Да потому, что раньше тут располагались обширные хлопковые плантации, на которых трудились рабы. Здесь и образовался так называемый дельта-блюз, характерной особенностью которого была уникальная гитарная пальцевая техника. Прародитель современного фингерстайла, если хотите. Еще музыканты проводили горлышком бутылки по струнам и ладам: то был аналог слайда. Использовались и другие атрибуты, например гармоника. Но главная изюминка жанра — пронзительный хрипловатый вокал. Только послушайте пионера дельта-блюза Чарли Пэттона! Между прочим, его голос слышали на расстоянии более 450 метров.

Еще одни видные представители блюзового течения Миссисипи — это Скип Джеймс и Джиши Уайли. О последней практически ничего не известно: даже настоящее имя артистки — и то кануло в Лету. Но некоторые студийные записи дожили до наших дней.

Впрочем, само слово «блюз» прозвучало только в 1912 году из уст Уильяма Кристофера Хэнди, более известного как W. C. Handy. Речь идет о песне The Memphis Blues. К сожалению, оригинальное ее исполнение не сохранилось. Однако мы можем послушать оркестровую запись 1914 года выпуска. Талант Уильяма налицо, правда? Этот человек был не только превосходным трубачом, но и прекрасным композитором.

А что же легендарный Роберт Джонсон? Кто его вдохновил на улучшение гитарного мастерства? Дамы и господа, позвольте представить вам Вилли Брауна. Музыкант заслуживает внимания как минимум потому, что сотрудничал с маэстро Чарли Пэнтоном. Не можем не отметить и другого блюзового экспериментатора — Сон Хауса. Но будем честны: на гитаре эти ребята умели играть не слишком хорошо. Зато брали харизмой и голосом.

То же самое, впрочем, можно сказать и о Роберте Джонсоне. Молва не врет: музыкант действительно бесследно исчез на несколько месяцев, чтобы вернуться с улучшенными гитарными навыками. И у него это получилось: по крайней мере, байки о сделке с дьяволом очень хорошо прижились в народе. Другое дело, что по уровню исполнительского мастерства Джонсон и рядом не стоял ни с Паганини, ни с Вивальди, ни даже с Хэнди. А россказни про лукавого, скорее всего, сам же и придумал. Нынче это назвали бы хорошим пиаром.

Но, как бы то ни было, Роберт оказал очень большое влияние на блюзовую сцену и дал дорогу многим талантливым артистам. Да и некоторые его современники тоже могли навести шороху.

Кстати, вы знали, что в стародавние времена блюз играли не только мужчины, но и женщины? Некоторые представительницы слабого пола по праву считаются одними из родоначальниц жанра, например Ма Рейни. Артистка начала выступать еще тогда, когда половина блюзменов под стол пешком ходила. Бесси Смит и Альберту Хантер тоже очень важно упомянуть.

Известные представители музыкального стиля

Howlin' Wolf

Один из основоположников чикагской школы блюза. Человек, чье влияние отмечали такие группы и артисты, как The Rollling Stones, Джими Хендрикс, Led Zeppelin, The Doors, и другие. Урожденный Честер Артур Бернетт придумал свой псевдоним еще в детстве. Маленькому мальчику часто говорили: «Будешь плохо себя вести — заберут волки». Имя Хаулин Вулф — «Воющий волк» по-русски — отсылает именно к тем временам.

По всем канонам блюза жизнь у нашего героя была непростая. Седьмой ребенок в семье, деспотичная религиозная фанатичка-мать и не менее жестокий дядя… Известно, что от последнего Честер сбежал в возрасте 13 лет и тогда же отправился на поиски родного отца. Музыкант прошел 137 километров босиком, но нашел то, что искал. И впервые обрел по-настоящему родной дом.

Свой исполнительский стиль Бернетт наработал под влиянием небезызвестного Чарли Партона. От него же Хаулин Вулф перенял сценические трюки вроде подбрасывания гитары в воздух, вращения инструмента на ремне и прочего.

Muddy Waters

Еще один титан чикагской блюзовой сцены, Мадди Уотерс, не только поспособствовал развитию жанра, но и заложил основы других музыкальных трендов. Что уж говорить, если даже The Rolling Stones взяли свое название в честь одной из песен маэстро? Артист, настоящее имя которого Маккинли Морганфилд, в основном исполнял классический дельта-блюз, но не страдал отсутствием собственного стиля. Так, Мадди больше других заигрывал с губной гармоникой: из-за этого его творчество частенько сравнивали с фолком и даже этно.

Вашему вниманию — антология хитов мастера. Журнал Rolling Stone включил пластинку в топ-500 величайших альбомов всех времен.

B.B. King

А вот это настоящая легенда. Именно Райли Би Кинг, он же Би Би Кинг, сделал жанр таким, каким мы его знаем сегодня. Маэстро в первую очередь прославился новаторскими гитарными техниками, в числе которых — вибрато и бенды. Сейчас такие вещи может делать практически каждый, кто неплохо владеет инструментом, но во времена Кинга это было нечто немыслимое. Еще одна фишка именитого блюзмена — модифицированная минорная пентатоника. Если обычная гамма состоит из пяти ступеней, то кинговская — из шести, одна из которых — пониженная.

Однако уроженец Миссисипи, помимо всего прочего, был еще и прекрасным мелодистом. Его магнум опус The Thrill is Gone — квинтэссенция блюзового безумия. Фирменные приемы Райли Би Кинга тут прослеживаются очень хорошо. Будем откровенны: некоторые из них и сейчас повторить сложно.

T-Bone Walker

Неожиданно, но этот артист родился не в Миссисипи, а в Техасе. В отличие от лиричного Би Би Кинга, Ти-Боун Уокер предпочитал более напористый и зажигательный стиль. Его конек — мощные синкопированные ритмы, которые позже составят основу рок-н-ролла. Музыкант в принципе одним из первых экспериментировал с электрогитарой — ведь тогда такие инструменты только-только появлялись на свет. С подачи Уокера родилось много технических новшеств, например слайды. Но в данном случае мы говорим не о вариациях горлышка бутылки, а о гитарном приеме. Подождите еще немного: совсем скоро мы объясним, что имеется в виду.

Как получается фирменный звук блюза

Бенд

Помните, мы упоминали этот прием, когда писали о гении Би Би Кинга? Слово «бенд» происходит от английского bending и переводится как «искривление, изгиб». Примерно это и происходит с гитарной струной, когда музыкант пытается ее подтягивать вверх или вниз. В процессе звук извлекаемой ноты меняется — либо на тон, либо на четверть тона. Порой в записях можно услышать бенды высотой в полтора или даже два тона. Повторить такое по-настоящему сложно: нужны хороший слух и невероятная выносливость в пальцах, да и мозоли никто не отменял. Советуем посмотреть, что в свое время вытворял Гэри Мур — признанный гуру бендов.

Вибрато

Этимология данного слова довольно простая. Вибрато, вибрировать… Все, что требуется музыканту, — зажать струну на определенном ладу и трясти ее, создавая некие колебания. Некоторые путают вибрато с подтяжкой, что в корне неверно. Главная задача бенда — плавно повысить тон, в то время как здесь нужно правильное интонирование. Иными словами, нельзя дергать слишком слабо или, напротив, слишком интенсивно. Иначе эстетичное украшение музыкальной фразы превратится в невнятное козлиное блеяние. Обратите внимание: маэстро Би Би Кинг при игре вибрато использует не один палец, а всю руку разом.

Пулл-офф и хаммер-он

Эти приемы знакомы каждому гитаристу, но впервые прозвучали именно в блюзе. Хаммер-он и пулл-офф — это не что иное, как связное исполнение нот без дополнительного механического воздействия. Правая рука лишь один раз дергает за струну, а левая выполняет всю остальную работу, то зажимая нужные лады, то отпуская их. В данном случае пальцы можно сравнить с молоточками на наковальне. Вот вам и ответ на немой вопрос: хаммер-он — «поставить» на струну, пулл-оф — «убрать» со струны.

Слайд

Термин «слайд» может трактоваться по-разному. В первом случае это медный или латунный напальчник цилиндрической формы, имитирующий звучание гармоники на гитаре. Во-втором — виртуозный гитарный прием, при котором правая рука извлекает ноту, а левая резко «съезжает» на нужный лад. Не путать с глиссандо! Принцип звукоизвлечения схожий, но реализация совсем другая: более плавное скольжение, так сказать. Прикрепляем уже известного нам Ти-Боун Уокера для примера.

Однако для освоения блюза одной лишь техники мало. Надо еще прекрасно разбираться в гармонии. Мы, конечно, не сделаем из вас гуру, но некоторые основы расскажем.

Главные особенности жанра

Блюзовый квадрат

Чтобы было понятнее, о чем речь, сначала применим англоязычный термин: 12-тактовый блюз, или же 12-bar blues. В чем его суть? Все просто: адепты жанра используют только первую, четвертую и пятую ступень гармонического лада. И чередуют их между собой. То есть стандартный блюзовый звукоряд состоит из тонического (I), субдоминантного (IV) и доминантного (V) аккордов. Причем если классическая музыка строится на трезвучиях, то блюз — на так называемых септаккордах.

А теперь представьте, что 12 тактов разбили на четыре категории. По три аккорда в каждой. Вот вам и блюзовый квадрат! Для наглядности прилагаем песню Johnny B. Goode авторства Чака Берри.

Блюзовый лад

Говоря о блюзовом ладе, невозможно не вспомнить ту самую модифицированную минорную пентатонику Би Би Кинга. Гений этого музыканта невероятен, верно? Мы повторяться не будем, а лишь скажем: в честь маэстро гармонический прием и получил свое название. Так что если встретите где-то понятие «Бокс Би Би Кинга», то не удивляйтесь.

Есть еще гептатоническая, или же семитоновая концепция блюзового лада. Проще говоря, мажорная гамма с пониженными третьей, пятой и седьмой ступенями. Наконец, в блюзе периодически используется и хроматический звукоряд. Правда, третья и седьмая ступени там дублируются с повышением на полтона.

Лирика

За долгие годы в жанре устоялась лирическая концепция AAB. Первые две строчки один в один повторяют друг друга, а в третьей уже поется что-то другое. Любопытно, но музыкальное сопровождение при этом не дублируется. Блюзовый квадрат никто не отменял!

Импровизация

Главный конек жанра — игра от души. Поэтому гиганты блюза чаще всего исполняли что-то спонтанно, прямо на сцене, без предварительного заучивания. В этом и заключается смысл импровизации. Но и тут есть своя специфика: ноты надо извлекать не наобум, а согласно гармоническим законам. Блюзовый лад нам в помощь.

Хорошие примеры импровизации можно найти у Эрика Клэптона, Стиви Рэй Вона и других гигантов жанра.

Инструменты блюза

Как вы уже, наверное, заметили, чаще всего в нашей статье фигурировали либо гитара, либо губная гармоника. Иногда встречались труба или корнет, как у Уильяма Хэнди. Так вот: за сто лет с лишним лет мало что изменилось. В плане инструментария блюз практически все перенял от своего собрата-джаза. Разве что количество духовых немножко сократилось со временем, а вот гитара, наоборот, вышла на первый план.

Описание блюза

Итак, у творчества афроамериканцев есть две основные характеристики: меланхолия в текстах и необычные мелодии. Однако это вовсе не значит, что блюзовые песни всегда вводят в уныние. Если вы послушаете хоть один трек из предложенных нами, то поймете, сколько в этом жанре надежды и оптимизма. Одни только песни The Blues Makes Me Feel So Good или Blues for Joe чего стоят.

На какие жанры повлиял блюз

Наверное, мало кто задумывался о том, насколько велико влияние афроамериканской музыки на мировую культуру. Рок, R&B, поп, соул и даже хип-хоп — практически все обязано своим появлением блюзу. Кстати, знаете ли вы, как на самом деле расшифровывается R&B? Правильно, ритм-н-блюз. Буквально прямой потомок жанра, родившегося в верховьях Миссисипи. О нем мы пишем достаточно регулярно.

