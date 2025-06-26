Александр Розенбаум заявил, что слушает свои песни только для работы

Певец, композитор и народный артист РФ Александр Розенбаум рассказал, что редко слушает свои песни. Он включает их, если они ему нужны по работе.

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«Я не настолько нарцисс, чтобы слушать свои треки постоянно. Но если для какой-то истории нужно что-то вспомнить, конечно, слушаю», — рассказал Розенбаум в беседе с NEWS.ru.

Среди известных песен исполнителя — «Вальс-бостон», «Бабий Яр», «Налетела грусть», «Утиная охота» и многие другие.

Ранее стало известно, что Александр Розенбаум зарегистрировал товарные знаки с названием своих композиций для продажи сувениров. Они будут связаны с мюзиклом «Вальс-бостон», созданным по его песням. Премьера постановки состоится 6 сентября на сцене Московского театра эстрады.

Александр Розенбаум раскрыл, для чего зарегистрировал бренды с названиями песен