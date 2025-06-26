Александр Розенбаум заявил, что слушает свои песни только для работы
Певец, композитор и народный артист РФ Александр Розенбаум рассказал, что редко слушает свои песни. Он включает их, если они ему нужны по работе.
«Я не настолько нарцисс, чтобы слушать свои треки постоянно. Но если для какой-то истории нужно что-то вспомнить, конечно, слушаю», — рассказал Розенбаум в беседе с NEWS.ru.
Среди известных песен исполнителя — «Вальс-бостон», «Бабий Яр», «Налетела грусть», «Утиная охота» и многие другие.
Ранее стало известно, что Александр Розенбаум зарегистрировал товарные знаки с названием своих композиций для продажи сувениров. Они будут связаны с мюзиклом «Вальс-бостон», созданным по его песням. Премьера постановки состоится 6 сентября на сцене Московского театра эстрады.
Александр Розенбаум раскрыл, для чего зарегистрировал бренды с названиями песен