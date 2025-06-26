Союз США и Южной Кореи: что за группа KATSEYE из TikTok

В зарубежных чартах появилось новое имя — KATSEYE. Молодая женская поп-группа собрана по стандартам южнокорейской музыки, но во многом отличается от тех, кто уже добился успеха. «Рамблер» рассказывает всё, что известно о молодых артистках, и объясняет, почему это не просто очередная K-pop-группа.

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KATSEYE выбрали из 120 тысяч претенденток

Группу собрали южнокорейская компания Hybe UMG и американский лейбл Geffen Records. Первая организация известна созданием групп BTS, NewJeans, LE SSERAFIM, BOYNEXTDOOR и многих других. Вторая в настоящее время работает с южнокорейскими артистами и американскими звёздами, такими как Билли Айлиш, Оливия Родриго, Кали Учис и другими. Компании решили объединить усилия, чтобы одновременно продвигать новый коллектив как на американском, так и на южнокорейском рынке. К тому же новая группа изначально задумывалась как международная.

Решение убить двух зайцев сразу сказалось и на отборе участниц. Прослушивания проходили одновременно в пяти странах: Южной Корее, Австралии, Японии, США и Великобритании. Участие в них приняли больше 120 тысяч человек, но в финальный этап прошли всего 20. Они, в свою очередь, стали участницами реалити-соревнования Dream Academy. В выпусках шоу девушки были обязаны проходить различные творческие состязания: те, кто показывал худший результат, выбывали и в следующем этапе не участвовали.

Его премьера состоялась в 2023-м, спустя год после того, как 20 девушек прошли профессиональную K-pop-подготовку. В неё включены упорные вокальные и хореографические занятия, направленные на развитие поп-звёзд нового поколения. Через аналогичные тренировки проходили BTS, BLACKPINK, Stray Kids и многие другие феноменально популярные K-pop-группы.

Dream Academy состояло из трёх этапов, в каждом из которых участницы должны были выполнить какую-либо творческую миссию: спеть или станцевать. Те, кому это удавалось хуже, чем другим, выбывали. В финале артисток осталось всего десять. Шесть участниц, по итогу вошедших в состав KATSEYE, были выбраны с помощью зрителей и высокопоставленных сотрудников Hybe и Geffen Records.

Кто такие KATSEYE: что известно о Софии, Ларе, Даниэле, Юнчэ, Меган и Манон

По итогам конкурса в новую группу вошли филиппинка София, американки Лара и Даниэла, кореянка Юнчэ, китаянка Меган и швейцарка Манон. Самой младшей из них, Юнчэ, 17 лет. Старше всех Манон, ей 22 года. По стандартам K-pop такой разброс в возрастах считается довольно высоким, так как многие южнокорейские коллективы дебютируют в 15–16 лет. Лидером коллектива считается София.

Сразу после окончания Dream Academy коллектив переехал в один дом в Лос-Анджелесе. По словам артисток, подружиться и лучше понять друг друга им помогли совместные обеды и просмотры сериалов.

Как KATSEYE добились успеха: о чём хиты Gnarly и Gabriela

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Как София призналась в интервью InStyle, название группы было вдохновлено драгоценным камнем «кошачий глаз». По словам артистки, его внешний вид меняется в зависимости от того, с какой стороны на него смотрят. Концепция коллектива как раз и заключается в том, что каждая из его участниц обладает своим уникальным характером. Поклонников KATSEYE называют EYEKONS («Айконс») — это игра слов, образованная от английских eye (глаз) и icons (иконы).

В том же интервью девушки отметили, что их основные вдохновительницы — это американские гёрл-группы Pussycat Dolls и Destiny's Child, а также британский коллектив Spice Girls. Не обошлось и без упоминания BLACKPINK — первой женской группы из Южной Кореи, сумевшей возглавить чарт Billboard 200.

В конце 2023 года молодая группа занялась записью дебютного мини-альбома. Весь процесс был заснят и выпущен в виде документального фильма. Режиссёром выступила Надия Холлгрен, прежде работавшая над лентой о Мишель Обаме. В картине участницы KATSEYE предстали не только как профессионально обученные артистки, но и как обыкновенные девушки со своими страхами и переживаниями. Индустрия южнокорейской музыки всегда создавала из своих артистов «айдолов» без недостатков, но новая группа сразу позиционировала себя иначе.

В июне и июле 2024 года KATSEYE выпустили треки Debut и Touch. В создании первого участвовал лидер поп-рок-группы OneRepublic Райан Теддер, также писавший песни для Тейлор Свифт, Селены Гомес и многих других. Поначалу композиции не добились ожидаемого успеха. За три дня после премьеры видеоклип на Debut набрал 2,3 миллиона просмотров на YouTube. В сравнении с первыми роликами молодых коллективов ILLIT (12 миллионов) и Babymonster (10 миллионов) это совсем немного. Короткие ролики с исполнением танца из Touch всё же завирусились в TikTok, что помогло синглу подняться в чартах.

Весной 2025-го KATSEYE начали готовиться к премьере второго мини-альбома Beautiful Chaos, она намечена на 27 июня. В его поддержку уже вышли песни Gnarly и Gabriela. Текст первой был построен вокруг слова, которое используется для описания «чего угодно», например бабл-ти, машин Tesla, жареной курицы и самих участниц группы. По сути, Gnarly — это нахальная поп-композиция о том, что вокруг много классных вещей, а KATSEYE — вообще самые классные.

В сленговом английском слово gnarly используется в разных значениях: в зависимости от контекста оно может значить нечто опасное, неприятное или, наоборот, исключительно приятное. Автор текста, китаянка Элис Лунъюй Гао, признавалась, что изначально даже не сознавала смысл этого слова, но была рада добавить в свою речь модный лексикон.

В песне Gabriela KATSEYE снова зазвучали по-новому. В этой композиции каждая из участниц обращается к некой Габриэле — красивой женщине, на которую засматриваются все мужчины. Героиня песни просит Габриэлу не очаровывать её возлюбленного и обратить внимание на другого человека. Из-за этого сюжета музыкальные критики начали сравнивать Gabriela с песней Jolene кантри-певицы Долли Партон. Аранжировки композиции тоже отличаются от того, что KATSEYE делали раньше: Gabriela звучит как чувственный латинский поп.

Настроение и визуальная концепция видеоклипов значительно отличались от первых работ коллектива. KATSEYE стали резче, отказавшись от имиджа и звучания милых и хороших девочек. В песне Gnarly даже используется нецензурная лексика, что опять же нехарактерно для K-pop-групп. Не все поклонники оценили перемену, но в глобальном смысле она оказалась удачной.

Обе композиции продемонстрировали более яркий коммерческий результат. Gnarly сумела войти в американский чарт Billboard, хотя и только на 92-ю строчку. Gabriela, написанная в сотрудничестве с поп-звездой Charli XCX, добилась ещё большего успеха. Композиция, вышедшая 20 июня, держится на высоких позициях стриминговых сервисов и с большой вероятностью высоко дебютирует в Billboard, когда чарт обновится.

Новая эра K-pop: что значит успех KATSEYE

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Без южнокорейских артистов сегодня не обходится ни один зарубежный чарт. Бойз-бэнд BTS и гёрлз-бэнд BLACKPINK побили десятки рекордов и давно закрепили за собой статус мировых поп-звёзд. Поэтому сам успех KATSEYE не должен вызывать удивления: он всего лишь демонстрирует, что индустрия южнокорейской музыки сегодня тесно переплетена с западной. Если раньше музыка Южной Кореи стремилась подражать американской, сегодня два этих направления стремятся к симбиозу.

Успех KATSEYE также символизирует то, что аудитория готова к неидеальным «айдолам». В отличие от своих южнокорейских коллег, коллектив пользуется довольно обширной личной и профессиональной свободой. Они могут свободно менять внешность, общаться с поклонниками в соцсетях, делиться размышлениями о личной жизни и даже подшучивать над коллегами из мужских групп. Девушки из KATSEYE могут делать татуировки и пирсинг, что было запрещено K-pop-коллективам других поколений. К примеру, участник BTS Чонгук долгое время скрывал свои татуировки, так как боялся, что их не примут поклонники.

К тому же, если KATSEYE принесут HYBE и Geffen хорошую прибыль и добьются такой же популярности, как BLACKPINK или BTS, компании смогут и дальше развивать международное творческое сотрудничество.

Коротко: кто такие KATSEYE и в чём секрет их успеха

KATSEYE — это женская поп-группа с глобальным составом. Участницы были выбраны благодаря результатам реалити-шоу, в котором девушки соревновались в навыках вокала и хореографии. В состав группы входят кореянка, две американки, китаянка, филиппинка и швейцарка. Из-за разных наций участниц KATSEYE нельзя однозначно отнести к K-pop. Но коллектив тесно связан с жанром, так как им занимается южнокорейская компания HYBE, а сами участницы проходили особую подготовку для «айдолов».

Гёрлз-бэнд дебютировал летом 2024 года, а в 2025-м выпустил хиты Gnarly и Gabriela. Композиции завирусились в TikTok и помогли KATSEYE впервые попасть в чарты. Группа сумела добиться популярности благодаря навыкам и чутью продюсеров из США и Южной Кореи.

Присутствие в группе представительниц разных наций позволяет KATSEYE считаться глобальным коллективом и привлекает к молодым артисткам ещё больше международного внимания. Группу также отличают её открытость и свобода, несвойственные представителям K-pop. Их искреннее и временами комичное поведение выглядит контрастно, поэтому вызывает у аудитории интерес.

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