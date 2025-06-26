Оззи Осборн признался, с каким культовым музыкантом хотел бы поработать

Лидер метал-группы Black Sabbath Оззи Осборн рассказал, что для него было бы честью сотрудничать с Полом Маккартни, экс-участником группы The Beatles. Но он выразил сомнение в возможности такой коллаборации.

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Когда во время записи подкаста SiriusXM Оззи Осборна спросили о его желании поработать с кем-либо из артистов, он незамедлительно произнёс: «Пол Маккартни». До этого музыкант в интервью для NME в 2020-м называл себя большим фанатом The Beatles.

Осборн также добавил, что у них вряд ли получится поработать с Маккартни. Когда-то лидер Black Sabbath уже пытался уговорить его сыграть на басу в их песне, но сотрудничество не сложилось.

В настоящее время Оззи Осборн готовится к последнему концерту Black Sabbath, в котором будет участвовать золотой состав группы. Шоу пройдёт 5 июля в Бирмингеме.

Ранее в продажу поступили банки от холодного чая, содержащие ДНК Оззи Осборна, для дальнейшего клонирования музыканта.

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