Эксперты рассказали, сколько денег принесёт артисткам хит «Сигма бой»
Продюсер Алина Янковская, мама одной из исполнительниц хита «Сигма бой», заявила, что юные артистки пока не получили доход от своей песни. Трек был выпущен ещё в октябре 2024 года и почти сразу же приобрёл международную популярность. Он занял седьмое место в чарте Billboard «Hot Dance/Pop Songs», обогнав песни Кэти Перри и Кеши. «Рамблер» поговорил с экспертами и выяснил, почему 12-летние исполнительницы Betsy и Мария Янковская пока ничего не получили, и сколько они могут заработать в будущем.
Сингл о мальчике-сигме даже спустя восемь месяцев после релиза всё ещё находится на высоких позициях российских чартов. А на зарубежных стримингах количество прослушиваний этого трека близится к 100 миллионам. «Сигма бой» завирусился в соцсетях конце 2024 года среди любителей включать громкую музыку в общественных местах и пользователей онлайн-игр Roblox и Fortnite.
Автором прилипчивой песни стал Михаил Чертищев, отец Betsy. В написании текста ему помогал музыкант МУККА, известный по хиту «Девочка с каре».
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В беседе с «КП-Петербург» 21 июня на Петербургском международном экономическом форуме продюсер Алина Янковская рассказала о доходах от трека «Сигма бой».
Представляете, мы пока не заработали ничего. Нам лейбл еще ничего не выплатил. Ждём. Но зато мы имеем огромное влияние. Благодаря этому мы здесь, на форуме. А монетизация для нас — вторичный вопрос.
В разговоре с «Рамблером» продюсеры Сергей Дворцов и Павел Рудченко заявили, что к этому моменту Betsy и Мария Янковская должны были получить хотя бы часть доходов с треков.
«Сигма бой», безусловно, — очень вирусная песня. После неё с одной из исполнительниц Betsy даже заколлаборировалась Катя Лель. Поэтому это всё очень странно. Как правило, трек раскачивается до полугода, года. Это время уже почти прошло. Скорее всего, у них есть определённые условия в договоре с лейблом или возникли недопонимания.
Рудченко объяснил, что монетизация со стримингов зависит от того, как активно пользователи слушали трек. Хотя одно прослушивание и стоит копейки, в общей сложности это приносит неплохой доход.
Музыкальные площадки обычно выплачивают артистам деньги не напрямую, а через дистрибьюторов или лейбл. Они в свою очередь определяют, какой процент с доходов забирают себе, и на каких условиях деньги получают исполнители.
Мне кажется, это странная история, потому что, по сути, стриминговые отчисления раз в квартал идут. Так как песне уже не один месяц, а более чем полгода, она уже должна была принести определённую монетизацию.
Павел Рудченко также предположил, что на самом деле артисты получили деньги, а заявили об обратном, чтобы лишний раз напомнить о себе.
Там идут отчисления как авторские, так и исполнительские. То есть они как авторы могли ничего не получить, потому что они ими не являются. Как исполнители они обязаны были что-то заработать, потому что в фонограмме звучит их голос.
Касаемо доходов с песни, Сергей Дворцов считает, что Betsy и Мария Янковская могут заработать неплохие деньги.
За такой хит можно получить достойную сумму, даже если учитывать, что это молодые исполнительницы. Я думаю, они гонорары теперь могут запрашивать от одного миллиона рублей.
Павел Рудченко придерживается схожего мнения.
За песню «Сигма бой» Betsy и Мария Янковская по-хорошему должны уже были получить несколько десятков миллионов рублей. Это включая доходы со стримингов и рекламы. Конечно же, всё также зависит от лейбла, дистрибьюторов и договоров.
«Рамблер» запросил комментарий у создателя «Сигма Бой» и отца Betsy Михаила Чертищева, но композитор отказался.
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