Что такое мюзикл: все о жанре и его знаковых представителях

В современном мире наблюдается тенденция к смешению разных стилей. Рок скрещивается с поп-музыкой, метал — с оперой, а джаз — с R&B. Порой в одной композиции встречается все разом. Однако еще задолго до этого «жанрового винегрета» возник мюзикл, который… Что бы вы думали? Вобрал в себя кучу музыкальных традиций и направлений. От древнегреческого театра до оперетты времен эпохи Возрождения и «американской мечты» — история мюзикла многогранна и заслуживает отдельного внимания.

© Axel Heimken/globallookpress.com

В нашем новом материале вы узнаете все о жанре и даже немножко больше. А чтобы знакомство было еще более приятным, советуем включить плейлист с лучшими номерами Голливуда и Бродвея.

Что такое мюзикл

Теперь ближе к делу. Если говорить общими словами, то мюзикл — это скрещивание театра, танцев и песен. Иногда сюда и кино добавляется. Достаточно вспомнить старый добрый фильм «Певец джаза», например. Или диснеевские мультфильмы, если речь идет о чем-то более современном.

Иногда мюзикл путают с оперой, что в корне неверно. Конечно, некоторые элементы академического искусства тут имеются: арии, либретто, безупречный вокал с драматическим накалом… Но в целом жанр куда больше тяготеет к эстраде. Оркестровая размашистость перемежается с поп и рок-репертуаром, а песни дополняются актерскими репликами. Да-да, в опере вы и близко не встретите разговорных вставок. Музыка тут — во главе угла. Основной двигатель сюжета.

А вот у мюзикла задача совсем другая: раскрыть переживания героя. Вспомните, например, знаменитые партии из «Призрака Оперы» Эндрю Ллойда Уэббера. Или поющее трио Ферба, Квазимодо и Фролло в «Нотр-Дам де Пари». Ни одна композиция не способствует развитию истории, но зато добавляет персонажам глубины. Наконец, в какой такой опере вы встретите масштабные танцевальные постановки?

При этом мюзикл имеет мало чего общего с балетом, например. Сейчас объясним почему.

Различия между мюзиклом и другими театральными жанрами

Про оперу более-менее поняли. Теперь пришла очередь балета. Скорее всего, вы представляете, что это такое. Даже если ни разу не были в Мариинке или Большом. Балет — это исключительно танцевальное действо. Эмоции и характер героев выражаются за счет фуэте, прыжков и изящных па. Никаких разговоров, никакого вокала. А вот у мюзикла есть все составляющие.

Правда, и танцы далеки от классических. Наблюдается пресловутое смешение стилей: ча-ча-ча и сальса, традиционные балетные элементы и контемпорари. Хороший мюзикл местами напоминает перформанс поп-звезды мирового масштаба. Куча подтанцовки в ярких костюмах, невероятные декорации, продуманные номера… И такое сравнение имеет под собой основание. В конце концов, постановка «Mamma Mia!» основана на песнях небезызвестного квартета ABBA. Чем не мейнстрим?

По своей сути мюзикл ближе всего к драматическому театру. За исключением песен и плясок, разумеется. Да и режиссура иной раз может дать фору большинству обычных спектаклей.

Итак, еще раз вкратце перечислим основные характеристики жанра.

Симбиоз академического и эстрадного искусства. Вокальные партии в разных регистрах — от традиционного оперного головного голоса до более современного микста. Сожительство классического и поп-репертуара. Эксперименты с разными стилями и направлениями.

Масштабные танцевальные номера в сочетании с песнями.

Музыка — выражение эмоций персонажа, а не двигатель сюжета.

Диалоги — в порядке вещей.

Театральная подача всего действа.

История мюзикла

© IFTN/globallookpress.com

Принято считать, что первые мюзиклы появились в конце XIX века в США. Но совы не те, кем они кажутся. Как всегда. Не верите? Читайте дальше и убедитесь во всем сами.

Корни жанра и его ранние формы

Самое время воспользоваться машиной времени и перенестись в далекое-далекое прошлое. А именно — в Древнюю Грецию. Все же помнят, откуда взялись понятия «трагедия» и «комедия»? Вот и хорошо. Потому что это знание пригодится нам в дальнейшем.

Как и любой другой народ, греки жаждали хлеба и зрелищ. Так что театральные представления были популярны уже тогда. Более того, слово «театр» буквально переводится как «зрелище» с древнегреческого! Актеры либо разыгрывали фольклорные сцены с печальным финалом, либо изображали что-то веселое и смешное. Без танцев, конечно, тоже не обходилось. Да и менестрели постоянно принимали участие в постановках. Для аутентичности, так сказать.

Более того, даже названия древнегреческих театральных жанров отсылают к музыке. Скажем, слово «трагедия» переводится как «песня козла», а «комедия» и вовсе имеет двойную этимологию: «комос» здесь означает «шествие», а «одос» — пение. Оба термина обязаны своим появлением богу виноделия Дионису. А точнее, празднику урожая, который сопровождался плясками и прибаутками.

Как мы знаем, древние римляне тоже многое переняли от греческого народа. Так что и у них театр был в порядке вещей. Кстати, вы знаете, как у этих народов называлась площадка для выступления актеров и музыкантов? Орхестра. Теперь мы знаем, откуда растут ноги и руки у современных инструментальных ансамблей.

Возникновение мюзикла в Европе

Доминирование греков и римлян приходилось примерно на V век до нашей эры. Но что же было дальше? Неужто человечество надолго завязало с музыкальными театрами? Нет, нет и еще раз нет. Даже в самые темные времена находилось место зрелищным представлениям. Скажем, Европа периода XII–XIII столетий изобиловала так называемыми религиозными драмами. Некоторые из них сохранились по сей день: The Play of Herod и The Play of Daniel, например. Изначально пьесы были не более чем литургической методичкой, но со временем перешли в разряд развлечений. Вот что пишет по этому поводу американский музыковед Ричард Хоппин.

Все религиозные пьесы уходят корнями в литургию и григорианское песнопение. Но некоторые из них впоследствии эволюционировали во что-то совершенно новое. Особенно это заметно на примере The Play of Daniel — общепризнанной классики Средневековья. В постановке не было ничего религиозного, кроме христианского гимна Te Deum и еще одной строфы.

Но, конечно, новой ступенькой в развитии музыкально-театрального искусства стала эпоха Возрождения. Во-первых, мир познал знаменитую итальянскую оперу. А во-вторых, чуть позже в Германии, Франции и Великобритании возникла оперетта — менее элитарный вариант академического искусства. «Представление для простых граждан и рабочих», иными словами.

Как раз таки оперетта и приблизилась по своей сути к тому мюзиклу, который мы знаем сегодня. Тем более что расцвет популярности жанра пришелся уже на XIX век. А там и до первой ласточки недалеко…

Зарождение мюзикла в Америке

В начале XVIII века США были не более чем британской колонией, поэтому не могли похвастаться великолепными театральными постановками. Пока. Но время шло, и местное драматическое искусство тоже развивалось. Скажем, именно в Америке набрали популярность пантомимы — короткие постановки, где вместо слов фигурируют жесты, мимика и клоунский грим. Там же появились и так называемые балладные оперы. То же самое, что и в Европе, только с более сатирической подачей.

Кстати, первым полноценным музыкальным спектаклем в Штатах принято считать «Флору, или рождение цветов». Естественно, это была адаптация одноименной итальянской оперы, но на американский манер. Премьера состоялась в 1735 году в Чарлстоне. А к 1750-му уже и британская сатирическая «Опера нищего» подтянулась. Нью-Йорк с теплотой встретил эту постановку. Да и как иначе? В конце концов, показ совпал с открытием Бродвея — будущего легендарного театра мюзиклов.

В общем, Штатам было где развернуться. Взяв за основу комедийные оперы Европы, американцы дали толчок таким жанрам, как мелодрама, романс, бурлеск, водевиль и так далее. Шоу менестрелей тоже внесли свою лепту. Суть разная, но без музыкального сопровождения не обходилось ничего.

Долго ли, коротко ли, но в свои права вступил XIX век. Американцы уже достаточно поднаторели, чтобы начать экспериментировать. Постановки по мотивам иностранных произведений отошли на второй план, уступив место оригинальным сюжетам. Простор для фантазии бесконечный, не правда ли? Вот театральные мэтры и развернулись.

© Unknown/globallokpress.com

Например, пьеса The Magic Deer продавалась под слоганом «Фееричное комично-трагичное сказание о чародействе с элементами оперы, бурлеска и исторической драмы». И это мы еще не вполне дословно перевели! Можете себе представить, какая каша была в голове у тех, кто покупал билеты.

В общем, по формату этот спектакль уже походил на полноценный мюзикл, хотя и не считался таковым. Но где же грань, после которой жанр обзавелся отдельным названием? И вот тут мнения у экспертов расходятся. Кто-то считает, что первой постановкой с приставкой «мюзикл» стала The Elves в 1857 году. Кто-то приписывает все заслуги The Seven Sisters 1860-го. Ни один проект не просуществовал долго — во многом из-за напряженной политической обстановки. Ведь назревала Гражданская война между северными и южными штатами. Но в любом случае начало было положено.

Впрочем, даже в военное время находилось место искусству. Более того, фэнтезийный мюзикл The Black Crook заработал в прокате более миллиона долларов. На тот момент это были очень солидные деньги. Любопытно, что многие находили в постановке сходства с The Seven Sisters. Только один проект стал хитом на века, а другой остался где-то на задворках истории. А история, как известно, не терпит сослагательного наклонения.

В общем, на фоне успеха The Black Crook мюзикл просто не мог не развиться. Едва в дверь постучал XX век, как театры заполонила куча «трендовых» спектаклей. Некоторые из них, возможно, вам уже знакомы: «Флородора», «Китайский медовый месяц», «Волшебник страны Оз», «Маленький Джонни Джонс», «45 минут от Бродвея» и другие. И везде — оригинальный саундтрек, а не заимствованные хиты, как это было раньше.

Интересно, что композиторы частенько и сами играли в собственных постановках. Американец Джордж М. Кохан — хороший тому пример. В уже упомянутом нами проекте «Маленький Джонни Джонс» артист даже с первой женой засветился!

А потом появилось кино. Сначала немое, а позже и звук научились записывать. Так что песни и пляски на большом экране были лишь вопросом времени.

Золотой век мюзикла

Конечно, «век» — немножко громко сказано. Скорее речь идет о 1920–1930 годах. Но так или иначе американцы действительно прозвали это десятилетие как the golden age — «золотая эпоха». За что такие лавры?

Во-первых, Бродвей был занят как никогда. 50 мюзиклов за один сезон — это вам не шутка. Все постановки неизменно сопровождались аншлагом. Кроме того, в 1924 году сформировался союз композиторов ASCAP — своеобразный аналог нашей «Могучей кучки». Туда вошли такие мастера своего дела, как Виктор Герберт, Ирвинг Берлин, Джереми Керн, уже известный нам Джордж М. Кохан, и прочие.

Музыканты хотели обладать исключительными правами на собственные творения, что по тем временам было практически неосуществимо. В общем, ратовали за творческую свободу и независимость. И им удалось достичь желаемого! Так что мюзиклы сыпались как из рога изобилия. «Солнечный день», «Розалия», «Нет, нет, Нанетт», «Король-бродяга», «Самый дорогой враг» — лишь малая часть постановок, штурмовавших Бродвей.

Свой вклад в развитие жанра внесли и братья Гершвин. Джордж и Айра написали музыку к спектаклям «Oh, Kay!» (1926), Funny Face (1927) и Strike Up the Band (1930).

И все же: почему речь заходит о «золотых годах» мюзикла? Только ли дело в кассовых сборах и творческой свободе? Нет, конечно. Просто если раньше мюзиклы скорее представляли собой набор случайных песенных стендапов с хореографическими элементами, то теперь уже и полноценный сюжет подъехал.

Особенно эпохальным в этом плане считается Show Boat 1927 года выпуска. Саундтрек к постановке написал уже упомянутый нами Джереми Керн, а за либретто отвечал Оскар Хаммерстайн II. Проект и близко не имел ничего общего с водевилем: скорее это была серьезная поучительная история об американских ценностях, разбавленная фолк- и кантри-мотивами.

Но хватит о Штатах. В конце концов, на них свет клином не сошелся. Ведь у нас есть еще колыбель театрального искусства в виде Великобритании. Тут тоже своих бриллиантов хватало. Например, композитор Ноэл Ковард написал огромное количество шедевров своего времени. The Light Blues, On With the Dance, This Year of Grace, Bitter Sweet, «London Calling!» — мы перечислили лишь малую часть. Что-то из этого добралось и до Бродвея. Но не все: британский юмор был понятен далеко не каждому американцу.

Эх, говорили мы про Голливуд, да так и не выговорились. А между тем киноиндустрия тоже какое-то время делала большую ставку на мюзиклы. Скажем, в 1927 году свет увидел фильм «Певец джаза» — да-да, тот самый, о котором мы упоминали в начале статьи. Вот оно, начало эпохи звукового кино!

© Warner Bros

Кстати, главная роль досталась Элу Джонсону — настоящей суперзвезде 20-х годов прошлого века. Никто другой не мог лучше воплотить образ непонятого музыкального гения.

Еще одной важной вехой в развитии музыкальных фильмов считается «Дон Жуан» 1926 года выпуска. Между прочим, это был первый фильм с синхронизированным саундтреком.

Ренессанс и развитие в середине ХХ века

1930-е годы пришлись на расцвет музыкальных скетчей и стендапов — так называемых ревю. Жанр и раньше был востребован, но тут его популярность взлетела до небес. А все благодаря изменению формата. В конце XIX века ревю представляли собой не более чем коротенькие шутливые зарисовки на злободневную тему, а спустя 30 лет уже и на полноценные спектакли тянули. Харизма актеров дополнялась техническими новшествами: например, в ревю Three’s A Crowd впервые применялись прожекторы. А вот действие The Band Wagon проходило на поворотных столах — все ради быстрой смены обстановки. В общем, Бродвей очень креативно подходил к своим проектам.

Но самым масштабным ревю десятилетия стал The Great Waltz. 180 актеров, более 500 костюмов, массивный реквизит, оркестр из 53 человек — и это далеко не все! Сверху свисали кристальные люстры, декорации «двигались» за счет инновационной гидравлической системы, а на сцене вальсировал хореографический ансамбль в роскошных старинных костюмах. Правда, за всей грандиозностью слегка потерялся сюжет, поэтому большинство критиков не оценили новинку. Впрочем, постановка все равно окупалась, и очень прилично. Зрелище было что надо.

© IMAGO/United Archives/Kinderma/globallookpress.com

30-е, 40-е и 50-е годы XX века прозвали «ренессансом американского мюзикла». Почему так, спросите вы? Не слишком ли много громких слов на квадратный метр? Нет-нет, все абсолютно оправданно: ведь саундтрек к музыкальным спектаклям стал еще качественнее. Несмотря на Великую депрессию и сопутствующий ей кризис, композиторы трудились не покладая рук. Впоследствии на свет появились по-настоящему знаковые постановки — «Oklahoma!» (1943), Carousel (1945), South Pacific (1949), Brigadoon (1947) и My Fair Lady (1956).

Над некоторыми проектами работал уже известный нам Оскар Хаммерштейн II совместно с Ричардом Роджерсом. В первую очередь дуэт делал упор на хороший сюжет и только потом уже на шоу. Артисты были уверены: декорации, песни и пляски должны рассказывать историю, а не наоборот. Стилистические рамки тут тоже были излишни.

В 60-е бродвейский бум пошел на спад. Из последних хитовых проектов можно вспомнить только Funny Girl или Fiddler on the Roof. В остальном же американская публика начала терять интерес к мюзиклам. А все потому, что кантри-культуру вытеснили хиппи. Ну, вы знаете: тяжелые риффы, разгульный образ жизни, бунтарский настрой… Совсем не чета эстетичному Бродвею, короче говоря. Тренды никто не отменял!

Кризис отразился на великом театре достаточно сильно: некоторые актеры даже ушли работать официантами на полную ставку. Положение попытались исправить мюзиклы Darling of the Day и Coco, но не слишком успешно. Бродвею нужно было время, чтобы влиться в струю. Казалось бы, делов-то: сделайте главным героем какого-нибудь рокера с непростой судьбой, отправьте его тусоваться с хиппи, и все. Сумасшедшие кассовые сборы обеспечены.

Подождите-ка! Мы ведь только что пересказали основной сюжет мюзикла Hair (1967)! В общем, новая формула успеха сработала на ура и постановка стала одной из самых популярных на Бродвее. Фееричное рок-шоу потрясло весь мир, а песни Aquarius и Let the Sunshine In играли из каждого утюга. Даже до нашей страны молва дошла. Возможно, кто-то помнит мюзикл «Волосы»? Так вот, это адаптация того самого американского хита.

В похожей тематике выстрелил и мюзикл Your Own Thing (1968). Короче говоря, музыкальные театры в очередной раз нащупали золотую жилу. Кое-где даже сам Джон Леннон потоптался. В частности, музыкант написал скетчи к постановке «Oh, Calcutta!» 1969 года выпуска.

Но не Бродвеем единым, как говорится. Другие страны тоже пытались повторить успех США. Кому-то удавалось, кому-то — не очень. По крайней мере, Великобритания в 60-е сильно проигрывала заморским конкурентам. Но так было до тех пор, пока на горизонте не засияла звезда Эндрю Ллойда Уэббера. И вот тут-то правила игры круто поменялись.

1970−2000 годы: новые тенденции в мюзикле

© Effie/CC BY-SA 4.0

Справедливости ради, мало кто нынче помнит старые американские постановки. Кроме самих американцев, разумеется. И то не всех. Однако практически каждому знакомо название «Призрак Оперы». Или «Кошки». Или «Иисус Христос — суперзвезда». Или…

Если вы вдруг не знали, за все эти проекты ответственен британский маэстро Эндрю Ллойд Уэббер. Этот человек — буквально синоним слова «мюзикл». Мировая икона и один из величайших композиторов современности.

Уэббер начал сочинять еще в детстве: свое первое полноценное произведение он опубликовал в 9 лет. Много ли вы знаете творцов, написавших сюиту из шести частей в столь юном возрасте? Нам вот никто не приходит на ум, кроме Моцарта. А это уже о многом говорит.

В 20 лет Эндрю стал автором саундтрека к школьному спектаклю «Иосиф и его удивительный, разноцветный плащ снов», а в 23 успешно покорил Бродвей. Да-да, речь идет о мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда» — том самом хите всех времен и народов. Скрестить религиозную тематику с тяжелой музыкой было очень смело, и риски полностью себя оправдали. Постановка была настолько непохожа на все остальное на рынке, что критики окрестили ее «рок-оперой». Никому до Уэббера еще не доводилось столь ювелирно обыгрывать музыкальные тренды десятилетия.

Мюзиклы культового британца до сих пор востребованы во всем мире, а количество фильмов по мотивам и вовсе зашкаливает. И везде — непременно звездный состав. В киноадаптации «Эвиты» даже сама Мадонна засветилась.

Кстати, главным соперником Эндрю долгие годы был Стивен Сондхайм. И не зря: из-под пера американца тоже вышло много шедевров своего времени. Один только «Суини Тодд» чего стоит!

Кроме того, в 70-е активно набирали популярность так называемые концептуальные мюзиклы. A Chorus Line 1975 года выпуска — яркий тому пример. Весь каст на сцене и пел, и танцевал одновременно. Добавьте к этому непрерывно меняющиеся формации — и получите уникальное зрелище.

Постепенно о себе заявила и Франция. Мюзикл «Нотр-Дам де Пари» по одноименному роману Виктора Гюго увидел свет в 1998 году и стал одним из самых успешных в мире. Даже в Книгу рекордов Гиннесса попал! Риккардо Коччанте и Люку Пламондону удалось написать воистину замечательный саундтрек, который по сей день не покидает умы эстетов. Песня Belle в русском переводе и вовсе произвела фурор в нашей стране. Да-да, строчки «Я душу дьяволу продам за ночь с тобой» — именно отсюда.

Мюзикл сегодня

Вот так мало-помалу мы и дошли до наших дней. В целом все основные элементы мюзикла сформировались еще в конце XX столетия. Согласитесь, сейчас мало кто может переплюнуть Ллойда Уэббера или Риккардо Коччанте. Их работы — на века.

Кажется, на Бродвее это тоже понимают, поэтому продолжают эксплуатировать старые хиты. Вон, показы «Призрака оперы» на Бродвее только недавно закончились. А между тем проекту уже почти 40 лет!

Единственное, что было на слуху из нового, — это мюзиклы по диснеевским мультфильмам «Холодное сердце» и «Рапунцель». Иронично, не правда ли? Но, справедливости ради, Дисней всегда славился хорошей музыкой. Да что там: эпические песни и пляски — буквально визитная карточка компании!

Вообще говоря, формат мюзиклов уже давно перекочевал на большие экраны. За последние годы вышло много фильмов, где актеры поют по поводу и без. И да, их выпускала не только империя Микки Мауса! Моментально вспоминаются «Отверженные» с Хью Джекманом в главной роли, оскароносный «Ла-Ла Лэнд» с Эммой Стоун и Райаном Гослингом, а также недавний хит «Барби», где было несколько ярких музыкальных номеров. И это лишь то, что лежит на поверхности.

История мюзикла в России

Конечно же, у нас на родине жанр развивался совсем иначе, нежели в Америке и Европе. Во-первых, само слово «мюзикл» не слишком приветствовалось в культурных кругах. Мол, западное — оно и есть западное, русские ценности от этого далеки. Во-вторых, новое направление пришло к нам через киноиндустрию, а не через сценическое искусство. Но тем и интереснее, верно?

Все началось с того, что режиссер Григорий Александров съездил в США и наслушался там джаза. Вдохновленный местным колоритом, маэстро вернулся домой и принялся за съемки комедии «Веселые ребята» (1934). В фильме, кстати, поучаствовал одноименный ансамбль во главе с Леонидом Утесовым. Короче говоря, результат получился что надо: русская душевность дополнялась американскими джазовыми аранжировками, а отечественные народные танцы перемежались иностранными. Грамотный симбиоз двух культур как он есть. Спасибо композитору Исааку Дунаевскому за ювелирную работу.

© Владимир Вяткин/РИА Новости

В общем, постепенно к таким экспериментам стали приобщаться и другие творческие умы СССР. Особенно хочется выделить маэстро Геннадия Гладкова. «Обыкновенное чудо», «Собака на сене», «Бременские музыканты», «38 попугаев» — чем не мюзиклы? Саундтрек к этим проектам настолько прекрасен, что сохраняется в памяти на долгие годы. К слову, «Обыкновенное чудо» в какой-то момент даже получило сценическую адаптацию. Но без особого успеха: магию фильма сложно было повторить.

Советский Союз мог похвастаться и другими музыкальными кинокартинами, среди которых — «Айболит-66», «Мелодии Верийского квартала», «Романс о влюбленных», «Мэри Поппинс, до свидания» и другие.

Но то была лишь прелюдия. До настоящих мюзиклов дело еще не дошло. И вот тут нам стоит вспомнить еще одного гения своего времени. Речь, конечно, об Алексее Рыбникове. Вдохновившись работами Ллойда Уэббера, наш соотечественник написал музыку к двум знаковым спектаклям: «„Юнона“ и „Авось“» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Первые отечественные рок-оперы к вашим услугам, дорогие читатели! Пронзительные и бравурные, они по сей день трогают душу. Не верите? Тогда посмотрите постановку «"Юноны" и "Авось"», которая проходила на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Уверены, масштаб происходящего вас впечатлит.

Особняком среди советских нетленок стоят «Орфей и Эвридика» авторства Александра Журбина, «Тиль» Геннадия Гладкова и «Свадьба Кречинского» Александра Колкера.

Однако истинный бум мюзиклов в России пришелся на эпоху перестройки. Адаптации «Призрака оперы» и других шедевров Уэббера били все рекорды продаж. А там уже и другие эпические проекты подтянулись: «Бал вампиров», «Mamma Mia!», «Красавица и чудовище», «Русалочка», «Зорро», «Нотр-Дам де Пари»…

На этом фоне у отечественных творцов окончательно развязались руки. Не проходит и года без какой-нибудь громкой новинки. Из последнего хитом стал «Ничего не бойся, я с тобой». По зрелищности мюзикл ничуть не уступает американским аналогам: прекрасные декорации, зажигательные песни и пляски, бешеная энергетика и накал страстей… Правда, на наш взгляд, саундтрек пока что недотягивает до лучших образцов жанра. Но еще не вечер!

Колыбелью мюзиклов в нашей стране считается Московский дворец молодежи. Здесь ставили самые культовые проекты — как западные, так и отечественные. Впрочем, сейчас набирает обороты и компания Creative Lab STAIRWAY. Возможно, вы хотя бы краем уха слышали о постановках «Вий», «Дракула» или «Человек, который смеется».

Топ-10 знаменитых мюзиклов в мире

Напоследок хотим кратенько пройтись по лучшим мюзиклам планеты. Чтобы вы понимали, с чего начинать знакомство с жанром.

Призрак оперы

© Wu Ching-Teng/globallookpress.com

Одноименный роман Гастона Леру обзавелся воистину великолепной постановкой. Тут есть все: сумасшедшие трюки, атмосферные декорации, драматический сюжет и, конечно же, прекрасная музыка. Что ни говори, а Эндрю Ллойд Уэббер — гений. Мы до сих пор переслушиваем увертюру и заглавную тему мюзикла. А уж от душещипательной баллады Music of The Night и вовсе хочется реветь в три ручья. Катарсис в лучшем смысле этого слова.

Иисус Христос — суперзвезда

Об этом мюзикле было сказано уже многое, но мы хотим еще раз отдать ему должное. В конце концов, мало кому удавалось столь ювелирно объединить библейские отсылки с рок-оперой. Автор либретто Тим Райс в интервью Time говорил: «Мы рассматриваем Иисуса не как Бога, а как человека, оказавшегося в нужное время в нужном месте. Думаю, под таким углом зрения величие его лишь возрастает».

Вестсайдская история

© Общественное достояние

Перенесите действие «Ромео и Джульетты» в Нью-Йорк середины XX века и получите «Вестсайдскую историю». Сюжет о противостоянии иммигрантов и пуэрториканцев с элементами любовной драмы очень откликнулся в сердце американцев.

Помнится, мы говорили, что 60-е не отметились особенными хитами для Бродвея. Так вот, эта постановка — исключение. Колорит латиносов и прочих «цветных» народов передан на все сто. А уж какая тут хореография… Закачаешься.

Красавица и чудовище

От сказки Шарля Перро до диснеевского мультфильма и одноименного мюзикла «Красавица и чудовище» по сей день считается флагманом жанра. Кстати, вы знали, что Селин Дион проснулась знаменитой после исполнения заглавной композиции к этой постановке?

Поющие под дождем

Музыкальная ностальгия по 1930-м, дань уважения немому кино, да и попросту безумно уютное зрелище. Съемки фильма проходили в непростых условиях: скажем, исполнитель главной роли Джин Келли даже подхватил воспаление легких после слишком интенсивных танцев под ливнем. Но, как бы то ни было, результат того стоил.

Нотр-Дам де Пари

«Сон… ты как светлый сон мой, Эсмеральда…»

Действительно, мюзикл по одноименному роману Виктора Гюго и впрямь похож на сон. Зрителей кидает то в жар, то в холод при виде средневековых разборок. Но даже в таком антураже находится место прекрасной истории любви. Пускай и трагичной.

«Юнона» и «Авось»

© Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Пожалуй, самая известная отечественная постановка на сегодняшний день. Музыка Алексея Рыбникова удивительно хорошо легла на поэму Андрея Вознесенского, и результат по сей день не оставляет никого равнодушным. «„Юнона“ и „Авось“» — то, каким должен быть идеальный мюзикл: академизм тут смешивается с рок-музыкой, русское уживается с западным, а романс «Я тебя никогда не увижу…» врезается в память с первых же нот. Воистину искусство высшей пробы.

Кошки

В основу очередного шедевра Эндрю Ллойда Уэббера легла детская книжка «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом». Никаких опоссумов тут, конечно, нет, но зато есть зажигательные песни, атмосферная хореография и даже «ломание четвертой стены». Кстати, по мюзиклу не так давно поставили фильм, одну из ролей в котором исполнила Тейлор Свифт. Но даже поп-суперзвезда не спасла кинокартину от тотального краха. А всему виной — спорные решения по графике и странно поданный сюжет. Короче говоря, лучше поищите в записи оригинальную постановку. Гарантируем, она намного круче!

Mamma Mia!

Два часа танцев под песни ABBA — что может быть лучше? Правильно, ничего. Именно поэтому мюзикл «Mamma Mia!» посмотрело более 27 миллионов человек по всему миру. И хотя за романтической комедией порой скрывается нешуточная драма, никто из зрителей не может устоять перед шармом хитов 80-х. Особенно с такой-то визуализацией! Ноги сами собой в пляс пускаются.

Суини Тодд

© Кирилл Каллиников/РИА Новости

Пожалуй, одна из лучших музыкальных хоррор-постановок. Готический саундтрек маэстро Стивена Сондхайма вкупе с историей о мстительном парикмахере до сих пор вызывает мурашки. Да что там говорить: мюзикл настолько хорош, что получил кучу интерпретаций, не менее великолепных, к слову. Как насчет фильма с Джонни Деппом и Хеленой Бонем Картер в главных ролях? Двойной альбом TODD от группы «Король и Шут» интересует? Если и делать ужастики, то только такие. Стильные и изысканные.

