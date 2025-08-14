10 перспективных молодых артистов России из разных жанров: от андерграунда до мейнстрима

Можете прямо сейчас назвать пять популярных песен, занимающих лидирующие строчки в музыкальном чарте стриминга Звук? Похвально. Но знаете ли вы, кто станет триумфатором топов завтра? А через неделю? Специально для самых пытливых и прогрессивных слушателей мы собрали список из 10 молодых артистов России, чьи песни могут покорить вершины рейтингов уже в ближайшем будущем. О самых ярких жемчужинах русскоязычной музыки рассказываем в материале ниже. Еще больше перспективных и амбициозных артистов можно найти в плейлистах «ГРОМЧЕ» от редакции Звука, второй родине талантов.

© Страница Wyraero в VK

Wyraero

Настоящее имя: Темирлан Абазалиев

Жанр: поп, электроника, инди

До того как превратиться в молодого и подающего немалые надежды певца, Wyraero долгое время занимался созданием аранжировок, а карьеру исполнителя запустил сравнительно недавно: в 2020 году. По-настоящему активно выпускать музыку Темирлан начал еще позже, в 2022-м, однако потенциал его песен от этого меньше не становится.

В актуальной дискографии артиста — несколько легких, мелодичных и простых по содержанию синглов, ювелирно укутанных в мишуру из продюсерских фишек. Ничего лишнего: звучит ненавязчиво, но при этом технично, динамично, прилипчиво и максимально искренне. Если вам нравились ранние работы Славы Мэрлоу, или группы «ЛСП», творчество Wyraero имеет все шансы на попадание в ваш плейлист.

SENSEE

© Страница SENSEE в VK

Настоящее имя: Арсений Свинцов

Жанр: электроника, поп, поп-рок, хип-хоп, R&B

Арсений — талантливый музыкальный продюсер и звукоинженер с многолетним опытом, успевший поработать с внушительным пулом популярных артистов-современников, от SALUKI до ЛСП. Добившись определенного успеха в качестве аранжировщика, SENSEE закономерно пришел к решению о запуске собственного проекта, после чего начал раскрываться в роли певца.

На данный момент Арсений выпустил четыре сингла: это разноплановые песни, сочетающие в себе элементы хип-хоп-, поп- и рок-музыки. Несмотря на продюсерское прошлое, артист уверенно управляется с вокалом и не перебарщивает с обработкой, балансируя между техничным и живым звуком.

Как итог: качественная и нетривиальная музыка, сочетающая в себе «Инь» экспериментальности и «Янь» простоты. А наблюдать за гармонией всегда приятно.

SABU

© Страница SABU в VK

Настоящее имя: Александра Будникова

Жанр: неосоул, поп, R&B

SABU — молодая, обаятельная и незаслуженно обделенная вниманием вокалистка, которую многие помнят по участию в девятом сезоне проекта «Голос» (2012-...). Репертуар певицы преимущественно состоит из воздушного соула, нетривиальной поп-музыки и альтернативного R&B, однако в некоторых песнях Саша вполне легко играет с джерси-клабом и хаусом.

Впрочем, жанры в творчестве SABU играют второстепенную роль: первый план целиком занят ее голосом. В сочетании с нетривиальными ритмическими решениями ее исполнение звучит особенно ярко и проникновенно. Учитывая, что профильного образования у Саши нет и всему этому она научилась самостоятельно, — можно только догадываться, каких высот она может добиться.

Впрочем, SABU уже выпустила несколько работ с участием популярных российских музыкантов. В ее дискографии есть фиты с Антохой МС, SALUKI и BAELI, а с их поддержкой о юной певице совсем скоро узнает вся страна.

Теплый лед

© Страница «Теплого льда» в VK

Настоящее имя: Андрей Артамонов

Жанр: поп-рок, блюз, авторская песня

Теплый лед — проект, полностью созвучный со своим названием. Музыка санкт-петербургского исполнителя легкая, трогательная и невероятно хрупкая, как весенняя изморозь, однако в ее звучании каждый сможет найти что-то согревающее. В основе: популярное классическое комбо из гитары и вокала, однако именно этот акустический минимализм преображает творчество Андрея в нечто терапевтически волшебное.

По первым ассоциациям музыка Теплого Льда напоминает что-то из репертуара группы 5'nizza, лаконично смешанное с простотой ранних работ Uma2rman и запоминающимися мотивами в духе Pizza. Учитывая жанровое наполнение актуальных топ-чартов России, для широкого слушателя песни Льда — необходимый глоток свежего воздуха.

В коммерческом потенциале исполнителя сомневаться не приходится. Теплый лед уже появлялся на обложке главного плейлиста «ГРОМЧЕ» в компании певицы Margosha: их совместный сингл «Ты не верь» получил дополнительную поддержку стриминга Звук.

Inoe noet

© Страница Inoe noet в VK

Настоящее имя: Лера Грицаева

Жанр: индастриал, трип-хоп, альт-поп, лоу-фай

Музыка экспериментального проекта Inoe noet, по крайней мере в эмоциональном плане, — это нечто странное, стильное, завораживающе страшное, тревожно-апатичное и очаровательное одновременно.

Мечтательный вокал Леры Грицаевой будто уворачивается от нарочито грубых электронных аранжировок. Образы в текстах мечутся от размытой абстракции до вполне конкретных «черных дыр» и «плетений в земле», а на душе — одновременно и спокойно, и тревожно.

Многие сравнивают песни Леры с творчеством электронщицы Яны Кедриной, более известной под псевдонимом Kedr Livanskiy. Обе исполнительницы действительно предпочитают винтажный, состаренный звук, однако стилистически их дискографии параллельны. Впрочем, это лучше один раз услышать. А еще лучше — испытать.

«Бюро»

© Страница «Бюро» в VK

Настоящее имя: Антон Столяров, Евгений Голубев

Жанр: хард-искренность-кор

Единственный духовный ориентир, которому должна соответствовать музыка «Бюро», по заверениям самих артистов, это чистосердечие, поэтому жанровых ограничений в ней попросту нет. Петрозаводский дуэт Антона Столярова и Евгения Голубева одинаково чарующе звучит как в электронном аудиопотоке, так и в медитативных балладах под акустическую гитару.

Творческий метод «Бюро» многие считают пророческим: к моменту, когда стилистические рамки жанров окончательно размоются, главным компонентом любой песни будет эмоция, которую она вызывает у слушателя. Интересная концепция, не находите? Может, судьба популярной музыки действительно зависит от творческих решений этого дуэта?

январский блюз

© Страница «январского блюза» в VK

Настоящее имя: Азат Камалов

Жанр: гэридж, хип-хоп, рэп, дрилл, лоу-фай

В отличие от хулиганского репертуара группы CAPTOWN, сольное творчество Азата Камалова, одного из участников коллектива, пропитано меланхолией и романтизмом. Под псевдонимом январский блюз рэпер экспериментирует с британским дриллом и гэриджем, умело смешивая антураж Туманного Альбиона с поп-мотивами СНГ.

На данный момент в дискографии исполнителя всего три полноценных песни, однако все они вполне могут стать его золотоносными хитами: синглы «Вождь» и «Пластырь» уже набрали более 100 тысяч просмотров на русскоязычном YouTube.

Бикей Декада

© Страница Бикея Декады в VK

Настоящее имя: Кирилл

Жанр: трэп, экспериментальный хип-хоп, R&B

Бикей Декада — таинственное сочетание слов, которое хотя бы раз, но попадалось на глаза любителям рэпа, трэпа и других ответвлений российского хип-хопа. В разные периоды времени артист выпускал потенциально виральные работы, но по стечению обстоятельств этим песням так и не удалось дойти до широкой публики.

Коммерческий, атмосферный R&B, перегруженный трэп, танцевальная электроника, врожденный артистизм позволяют Декаде менять жанры как перчатки, при этом сохраняя собственную аутентичность. И, хоть называть Кирилла фрешменом нетактично, мы все же надеемся, что мировая слава настигнет его чуть позже.

интакто

© Страница интакто в VK

Настоящее имя: Артем Мартынов

Жанр: хип-хоп, абстрактный рэп

Молодой, русский, перспективный и удивительный интакто — идеальный пример того, что любая вещь, сделанная на коленке, но с душой, лучше всякого трижды лакированного западного саунда. Практически все песни артиста звучат обезоруживающе прямо и просто, однако из-за этого и становятся популярными. Почти не обработанный эффектами голос Артема распевно озвучивает рэп на довольно бытовую тематику поверх меланхолично-акустической аранжировки.

Казалось бы, для российского рэпа это давно пройденный этап, но... Да, это все еще работает. И как у интакто удается за 30 секунд стать слушателю таким родным — загадка. Попробуете разгадать?

MAJNA

© Страница MAJNA в VK

Настоящее имя: не раскрывается

Жанр: рэп, хип-хоп, поп-рэп

Таинственный аноним, о судьбе которого известно лишь то, что его псевдоним в переводе с персидского означает «мозг», а его историческая родина — Бишкек. Если хочется погрузиться во вселенную Майны чуть больше — можно прочесть наше небольшое интервью с исполнителем, приуроченное к премьере его дебютного релиза.

Впрочем, музыка MAJNA говорит за себя. Это динамичный, мужицкий, но не лишенный иронии трэп, повествующий о типичных буднях жителей мегаполиса. Здесь категории всего две: либо песня о тех, кто уже поднялся и выбился в люди, либо о тех, кто ну очень хочет, но пока не смог.

Несмотря на простоту проблематики, Майна буквально штампует потенциально хитовые песни. Учитывая пристальное внимание рэпера к визуальной составляющей проекта, его лидерство в чартах — исключительно вопрос времени.

Текст: Илья Власов

