Индийские музыкальные инструменты: чем удивляет страна Бхараты

Этническая музыка Индии завораживает и воздействует как на внешний, так и на внутренний мир человека. Своими мотивами она отсылает в III тысячелетие до н.э., когда Древнеиндийская цивилизация только зарождалась в долине реки Инд. Предлагаем разобраться, с помощью каких музыкальных инструментов исполнители из поколения в поколение передают многовековую культуру народа.

© Ravi Varm/Public Domain

Первое сохранившееся упоминание об индийской музыке есть в Ведах — сборнике священных писаний индуизма. Жители испокон веков считали, что музыка — это дар высших сил. Поэтому люди придавали той или иной композиции статус священной еще задолго до христианства.

Согласно философии индуизма человек ответственен перед природой, так как она — мать всего сущего. В связи с этим, чтобы стать ближе ко всему живому, люди создавали инструменты, которые имитировали звуки стихий (будь это дождь, ветер или гроза), а также животных. Таким образом индуисты стремились сблизиться с чем-то эфемерно божественным.

В целом индийскую музыку можно назвать экспериментальной. Ее фундаментальная основа — Сангита, что в переводе означает «сведение воедино и выражение всего». Простыми словами, это единение голоса, движения и звука в некую гармонию.

Система построения композиций

Воспроизвести древние мелодии не так просто, как может показаться на первый взгляд. Для этого прежде всего необходимо достичь внутреннего умиротворения, только в таком случае у музыканта получится передать всю атмосферу и широту индийской культуры. В общем, как понимаете, без работы над внутренним «Я» не обойтись. Отчасти индийцы с давних времен проповедовали своеобразную форму психологии, где конечной «станцией» будет не только здоровая голова, но и умение искусно играть на музыкальных инструментах.

Принцип звучания многих песен основывается на двух столпах: рага (форма мелодии) и таал (тал — ритмическая составляющая).

Рага отвечает за «окраску». По сути, такая музыка влияет на эмоции, настроение, а также духовное и физическое состояние человека. Этот столп подразделяется на мужской и женский род: раг (сила, героизм и мужество), рагини (легкость, любовь и грусть). Нередко подобные композиции используются во время медитаций. Таал символизирует наши действия. С помощью мелодий можно изобразить удары, боль и т.п.

Еще важно не забывать тот факт, что одна из важнейших характеристик индийской музыки — импровизированное исполнение абсолютно любого произведения. Поэтому долой строгие академические правила — и да здравствует свобода самовыражения.

Чтобы более детально браться за изучение музыкальных устройств, нужно понимать, что все они подразделяются на четыре категории: аэрофоны (духовые), хордофоны (струнные), мембранофоны (ударные) и идиофоны (устройства, создающие звук за счет вибрации самого прибора). Разберем, пожалуй, самые необычные и древние примеры.

Пунги

К духовым инструментам относится пунги. Своеобразную дудку из сухой полой тыквы и двух бамбуковых трубочек любят использовать «беде» — заклинатели змей. При этом индийцы также исполняют на ней классические народные музыкальные композиции.

Держите интересный факт: мелодии на пунги воспроизводятся беспрерывно. Для этого музыкант использует специальную технику, когда воздух вдыхается в нос и быстро выдыхается в инструмент за счет движения щек или языка.

Вина

© Satlaj/Public domain

Cтаринный струнный щипковый музыкальный инструмент, который имеет форму лютни. В индийской культуре с этим предметом частенько изображается богиня мудрости Сарасвати. Она же — покровительница наук и искусств.

Научиться играть на столь необычном устройстве достаточно сложно. Порой у музыкантов уходят на это десятки лет. Известны как минимум три разновидности вины: рудра-вина, сарасвати-вина и вичитра-вина. Каждый из типов применяется для исполнения разных форм индийской классической музыки. Также вину задействуют во время танцевально-театральных постановок и в ритуалах. Звучащие мелодии, по сути, имеют высокую степень символизации.

Канджира

С ударными дела обстоят всегда намного проще, чем с остальными. Взять, например, канджиру — обычный музыкальный бубен. О нем стало известно только в начале XX века. Главная его особенность заключается в материале. Мембрана инструмента изготавливается из шкуры ящерицы.

Джалтаранг

© Ghanonmatta/Public domain

И наконец, речь дошла до идиофонов. К этому виду относится джалтаранг — индийский самозвучащий ударный музыкальный инструмент. Он представляет собой ряд из 18 фарфоровых чашек разных размеров, расположенных в форме полукруга. Каждая тарелка обладает определенным тоном. По правилам их необходимо ставить от наибольшей к наименьшей. Отчасти джалтаранг напоминает ксилофон.

Все вышеперечисленное — лишь малая часть индийской музыкальной культуры. Так что следите за новостями. Вскоре мы расскажем и о других особенностях древней индской цивилизации.

Текст: Анна Аксенова

Китайская музыка: история, инструменты, особенности