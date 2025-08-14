«Как корабль назовешь…»: как придумать название для музыкальной группы

Под каким именем продвигаться новоиспеченному коллективу? Сидят музыканты в пыльном гараже и думу думают тяжкую. Потому что групп на свете много, и выделиться среди них непросто. Сильно глупое название не выберешь — засмеют. Начнешь умничать — прослывешь снобом с претензией. Взять двоичный код за основу бренда — бред сивой кобылы. Кстати, как насчет блеснуть знанием фразеологизмов? Да нет, банально как-то… Если вы хоть раз сталкивались с подобной дилеммой, то наш новый материал придется очень кстати. Поможем избежать распространенных ошибок и простимулируем вдохновение.

Плохие идеи названия музыкального коллектива

Начнем с примеров, как делать НЕ НАДО. Мы с вами умные люди, а значит, учимся на чужих ошибках. Верно? Отрицательный опыт — тоже опыт.

Умышленные опечатки

Сразу оговоримся: в мире полно групп с опечатками в названиях. Многие из этих грамматических «уникумов» даже стали знаменитыми. Megadeath превратились в Megadeth, а Led Zeppelin потеряли одну букву в первом слове. Да-да, led — упрощенное lead, что в переводе значит «свинец». Более того, Linkin Park — это американская транскрипция Lincoln Park. Канадские альт-рокеры Thousand Foot Krutch тоже опечатались ради красоты. Найдете, где именно?

Конечно, умышленная безграмотность привлекает потенциальных слушателей. Кажется чем-то вроде сарказма и метаиронии. Или просто выглядит круто. Как вам название ROOKiEZ is PUNK’D? Это японская рок-группа, если что. Да и вообще, жители Страны восходящего солнца любят нестандартные эксперименты с англицизмами. Так абсурдно, что даже хорошо.

Но все-таки не рекомендуем пренебрегать правилами правописания без крайней нужды. А то ваш проект невольно превратится в клише.

The вначале названии

Большинство известных групп питают нездоровую любовь к артиклю the. The Beatles, The Hives, The Doors, The Killers, The Cure… И так до бесконечности. Очень хочется последовать примеру легенд, не так ли? Глядишь, волшебная англоязычная приставка сразу на вершину мира вознесет. Но вот в чем проблема: этих доморощенных «the коллективов» стало слишком много. Потенциальный слушатель на нет изойдет, пока до профиля вашей команды на стриминговых сервисах доберется. Откройте приложение Звук, например. Сколько там групп на the? Тут черт не то что ногу — две ноги сломит.

Конечно, самые популярные исполнители в поиске высветятся моментально. И вы спокойно сможете послушать их в превосходном качестве. А ваш проект, если повезет, попадет в плейлисты «ГРОМЧЕ» или залетит в волну рекомендаций «Сила Звука». Но без уникального названия шансы выделиться стремятся к нулю. Даже если музыка отличная.

Случайные цифры

7000 $, Blink-182, Sum 41, The 1975… Что сказать? Музыканты любят заигрывать с числами в названиях. Поголовно становятся нумерологами и предсказателями. Вкладывают сакральный смысл в каждую цифру. Или делают вид.

Опять же, есть противоречие: лица-то в списке знакомые все. А если вы вдруг в танке — ничего страшного. Никогда не поздно изучить что-то новое! Главное — не переборщите. Чем чаще встречаются цифры, тем сложнее поклонникам запомнить название. Нет, удачные примеры существуют, например 30 Seconds To Mars или 3 Doors Down. Но тут в числах есть логика. Ассоциативная память срабатывает моментально. А вот огрызок чьего-то телефонного номера далеко не всегда воспринимается мозгом как полезная информация.

Азиатские коллективы особенно грешат цифровыми нагромождениями. Одна корейская поп-группа изначально называлась T1419. Вот и как прикажете это читать, господа? Даже поклонники не очень понимали, с чем имеют дело. Пришлось команде переименоваться в TFN. Тоже сомнительное решение, но хоть запоминается лучше.

Кстати, об этом…

Аббревиатура

И снова мы возвращаемся к нашим любимым корейцам. Вот уж кто без ума от сокращений. Особенно трехбуквенных. BTS, NCT, EXO, CIX, A.C.E… А как вам (G)I-DLE? Язык сломаешь.

На самом деле, идея с аббревиатурами навскидку не так уж и плоха. Многие группы буквально сделали себе имя на этом. Но любые тренды рано или поздно набивают оскомину. Попробуйте отличить TNX от TFN, TO1 от TOZ, а TST — от TXT. Задачка не из легких, особенно если вы не варитесь в K-pop-индустрии.

Японцы — так вообще кладезь вредных советов по названиям. AKB48, Go! Go!7188, THE 5.6.7.8's, INI, JO1, SID, 12 012, HY, SiM… Тьфу!

Ладно-ладно, не серчайте. Мы всего лишь иронизируем. Таким макаром можно к любой группе придраться. И все же постарайтесь взять наши рекомендации на вооружение. Поверьте: хуже не будет.

А теперь — то, ради чего мы здесь собрались.

Как придумать название музыкальной группы

Краткость — залог успеха

Или сестра таланта, шаблонно выражаясь. В музыке штампы не приветствуются, но переусердствовать тоже не нужно. Принцип «все гениальное — просто» работает абсолютно везде. Каковы шансы, что коллектив с названием Dicephalustetrapusdibrachius Anthropohagolagnia наберет большую фан-базу? Ха, уверены, вы сломались уже на первых двух слогах. А ведь такая группа действительно существует!

Наши соотечественники тоже порой падки на длинные наименования. Например, есть «Кобыла и Трупоглазые Жабы Искали Цезию, Нашли Поздно Утром Свистящего Хна». Или «Ассоциация содействия возвращению заблудшей молодежи на стезю добродетели». И подобных креативщиков на целый материал хватит!

Но тут хотя бы великий и могучий в ходу. А вторая команда лишь позаимствовала цитату из книги «Каникулы мистера Ледбеттера» авторства Герберта Уэллса. Умно! Но все же мы выступаем за лаконичность. Скажем, «Пионерлагерь Пыльная Радуга» или «Самое Большое Простое Число» — названия отнюдь не короткие, но вопринимаются легко.

А лучше ограничьтесь двумя-тремя словами. Даже необязательно на русском: английский тоже сойдет. Illidiance, Shokran, Stigmata, Wildways, [AMATORY], Jane Air… В общем, удачных примеров — вагон и нехилая такая телега.

Название должно быть со смыслом

Многие выбирают название группы из принципа «просто потому что». Красного словца ради. Мы опять ударились в клише, верно? Дурной пример заразителен.

Качество продукта не измеряется одной лишь привлекательной упаковкой. Нужно что-то большее. Например, канадские рокеры Nickelback взяли за основу фразу Here is your nickel back. «Вот ваша сдача» по-русски. Nickel — это обозначение пятицентовой монетки в Канаде.

Легендарные Pink Floyd пошли еще дальше. Название коллектива — не что иное, как дань уважения двум культовым блюзменам: Пинку Андерсону и Флойду Каунсилу. Это ж надо было додуматься! Кстати, автором идеи выступил Сид Барретт — первый солист группы. Гениальный музыкант был. Жаль, что спиртное его погубило.

А вы знали, что название Imagine Dragons — это анаграмма? Далее должны последовать пространные объяснения со сложными лингвистическими конструкциями, но… нам больше и сказать-то нечего. Короли рок-мейнстрима не торопятся раскрывать все карты. Что ж, попытка оставаться загадочными — тоже своего рода пиар.

Связь между названием и стилем исполнения песен

«Как корабль назовешь, так он и поплывет». Это правда. Но капитан тоже должен понимать, куда путь держать. Так и с музыкальными коллективами.

Подумайте как следует: о чем ваше творчество? В каком жанре играет ваша группа? Если можете ответить внятно хотя бы на один вопрос — значит, вы на верном пути.

Возьмем финнов Nightwish для примера. Основатель команды Туомас Холопайнен с самого начала знал, что будет сочинять пауэр-метал с элементами оперы. А еще грезил романтическими текстами. Так родилась песня Nightwish. Все, что дальше, — история.

Before my sorrows I must die

Nightwish I send through the starlit sky

В общем, лирическая героиня уверена: лучше умереть, чем испытать горе. И загадывает соответствующее желание под ночным небом. Философия так себе, но звучит эпично.

Определитесь с языком названия

Кто ваша целевая аудитория: соотечественники или иностранцы? Естественно, русскоязычные слушатели предпочтут увидеть знакомую кириллицу. Все остальные вполне клюнут и на английский.

Многие группы гонятся за международной славой. Но есть нюанс: таких, как вы, за бугром — десятки тысяч. Конкуренция на мировом рынке очень и очень высокая. А вот в России есть шанс выстрелить. Особенно при наличии качественного и интересного материала. Хорошее промо — наше все.

Но выбор, конечно, за вами. Что бы ни решили — гните свою линию до конца.

Добавьте привязку к локальности

Вы даже не представляете, насколько отечественные слушатели падки на провинциальные отсылки. По возможности сыграйте на этом. Подчеркните происхождение своей группы. Или просто вдохновитесь каким-нибудь знаковым местом. Коллективы «Енисей», «Пекинский Велосипед» и «мытищи в огне» вам в помощь. КОПЕНGАGЕН, «Площадь Восстания», Gorky Park и «Ленинград» — тоже.

Басурмане предпочитают что-то более пафосное, но уж точно не страдают отсутствием оригинальности. Hollywood Undead, Closure In Moscow, Tokyo Hotel и прочие передают привет.

Только не забывайте о предыдущих наставлениях. Во всем должен быть смысл.

Отсылки к животному

Animal ДжаZ идеально сюда подходят, правда? Серьезно, братья наши меньшие — ключ к решению любой проблемы. Хоть реальные, хоть мифические. За рубежом такой формуле успешно следовали Pantera, Def Leppard, Modest Mouse, King Gizzard & The Lizard Wizard и куча других коллективов. Imagine Dragons — туда же. Да и в России многие отличились: один только Собачий Lie чего стоит! Бриллиант, а не название.

Специально для вас нарыли еще несколько примеров: Mad Turtle Jack, «Маша и Медведи», «Белки на акации», «Тараканы!», «Птица Кто», «Мумий Тролль», «Чиж & Co».

Используйте генератор случайных названий

Все равно не можете придумать ничего дельного? Не беда: поможет специальный сервис. Благо таких полно в интернете — и на русском, и на английском. Нейросети генерируют эпитеты на любой вкус: от игровой тематики до литературных персонажей и бизнес-слоганов.

Любители гик-культуры могут использовать Fantasy Name Generator. Полезная штука, если нужны остроумные отсылки к Dark Souls, Elder Scrolls и миру Толкина. Ничего сложного — только на кнопочку нажимать. Кстати, актер Дональд Гловер воспользовался одним из таких генераторов, чтобы найти название для своего музыкального детища. Речь о Childish Gambino. Вот видите? Прибегать к помощи технологий совершенно не стыдно.

Подведем итоги

Понимаем: сложно уложить в голове столь объемную информацию. Надо учесть и то, и это, и пятое, и десятое… Но не загоняйтесь. Как показывает практика, хорошие идеи приходят спонтанно. В истории есть миллионы доказательств этому, начиная от Yes и заканчивая Queen.

Наконец, не раздумывайте над названием проекта в одиночку. Проводите дебаты с товарищами по группе, составляйте список возможных вариантов, бросайте жребий. И нужное название придет откуда не ждали.

Ах да, вот еще что: старайтесь избегать нецензурной лексики. Забавные исключения из правил бывают, но в целом такие извраты говорят об отсутствии вкуса и фантазии. Уж простите нас за занудство.

