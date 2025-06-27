Названы лучшие песни для выпускного

Последние звонки позади, экзамены закончились, значит впереди — пора выпускных. Ни один праздник прощания со школой не обходится без дискотеки, поэтому «Рамблер» собрал в одном месте классические композиции для прощания со школьной порой и более свежие хиты.

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Советские песни для выпускного

Алла Пугачёва — Куда уходит детство

Композитор Александр Зацепин написал мелодию для красивой песни о прощании с детством ещё в 1976 году. В эту пору музыкант работал над сопровождением для картины «Фантазии Веснухина» (1977). Режиссёр фильма Валерий Харченко попросил Зацепина написать что-нибудь «о детстве», а поэт Леонид Дербенёв добавил к музыке текст. В оригинале песню исполнила Алла Пугачёва. Годами позже «Куда уходит детство» также попало в репертуар ВИА «Сливки», певца Джанго и инди-исполнительницы Доры.

Георгий Виноградов — Школьный вальс

Песня «Школьный вальс» звучит на выпускных с середины прошлого столетия. По воспоминаниям композитора Исаака Дунаевского, он всегда хотел создать песню на школьную тематику, но занялся этим только после письма, полученного в 1950 году. В нём школьница из Воронежа просила музыканта создать композицию для их учительницы. Дунаевский пытался, но ни текст, написанный Михаилом Матусовским, ни мелодия его не устраивали. Тогда композитор изменил тему и придумал вальс, который стал традиционным для школьных балов. Так Дунаевский создал композицию, наполненную воспоминаниями о школьных годах и быстро ставшую классикой.

Первым исполнителем песни был певец Георгий Виноградов. За 75 лет существования свою версию композиции также записали Муслим Магомаев, Дмитрий Харатьян, Валентина Толкунова и многие другие.

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Евгений Крылатов — Крылатые качели

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В 1979 году, работая над музыкой для детского фильма «Приключения Электроника», композитор Евгений Крылатов создал песню «Крылатые качели». Слова для неё написал Юрий Энтин. Хотя в тексте композиции поётся об апреле, а не о летней поре, в ней есть довольно красноречивые строчки о неизбежном взрослении и переходе на новый жизненный этап. Сами крылатые качели символизируют радость и свободу, которая нередко приходит вместе с окончанием школы.

ВИА «Самоцветы» — Не повторяется такое никогда

Песня «Не повторяется такое никогда» была написана в 1972 году. Её авторы — композитор Серафим Туликов и лирик Михаил Пляцковский. Первым исполнителем композиции был ВИА «Самоцветы», но впоследствии свои версии записали Майя Кристалинская, ВИА «Пламя» и многие другие артисты. Прослушивание этой песни на выпускном поможет подросткам вспомнить всю боль и радость, что они испытали за школьные годы.

Песни для выпускного из 90-х и нулевых

«Руки Вверх!» — Студент

Даже после 30 лет активной творческой деятельности группа Сергея Жукова «Руки Вверх!» продолжает собирать стадионы. Изучив дискографию коллектива, можно найти множество заразительных танцевальных песен, тексты которых будут известны как выпускникам, так и их родителям. К примеру, можно добавить в плейлист для выпускного трек «Студент». В нём Жуков обращается к своему другу-студенту, который ухаживает за подругой главного героя песни. Последнего это, конечно же, не устраивает. Под прилипчивый танцевальный бит Жуков напоминает всем студентам, что юность, беззаботность и желание «погулять» не дают право на предательство своих товарищей.

Дискотека Авария и Жанна Фриске — Малинки

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Даже если программа выпускного вечера не предполагает выезда за город, вы всё равно можете добавить «Малинки» в свой плейлист. Хотя энергичный хит посвящён конкретной деревне в Ивановской области, его словами можно описать любой танцпол — в том числе школьный.

Надежда Кадышева — Плывёт веночек

В это до сих пор тяжело поверить, но исполнительница народной музыки Надежда Кадышева — действительно новый кумир молодёжи. Её композиция «Плывёт веночек» пользуется популярностью на платформе коротких видео TikTok, а сама артистка планирует собрать «Лужники» и выступить на «Алых парусах». Иными словами, без песен Надежды Кадышевой не обойдётся ни один выпускной в 2025 году.

Современные песни для выпускного

Tommy Cash — Espresso Macchiato

Эстонский рэпер Томми Кэш всегда пользовался любовью российской публики благодаря своему комично славянскому имиджу. Ранее в этом году уникальный стиль музыканта помог ему занять третье место на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» с песней Espresso Macchiato. Танцевальная композиция записана на английском и итальянском, а пафосное исполнение припева с сильным акцентом придаёт ей очарования. Трек способен вызвать как улыбку, так и желание танцевать.

Nikitata — Последнее лето детства

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Чтобы настроиться на лиричную волну, добавьте в плейлист для выпускного песню Nikitata «Последнее лето детства». Меланхоличная поп-рок-композиция, посвящённая взрослению, вышла в 2021 году. Её автор — белорусский музыкант Никита Дмитриев. Артист посвятил текст композиции ярким моментам юности — ночным прогулкам с друзьями, песням у костра и чувству беззаботности. Песня заставит взрослых слушателей смахнуть ностальгическую слезу, а юным поможет сполна прочувствовать момент прощания с детством и школой.

Billie Eilish — bad guy

Американская артистка Билли Айлиш стала известной благодаря минималистичной поп-музыке, которую записывала в спальне вместе со своим братом. Bad Guy — это один из её хитов, вышедший в 2019 году. В нём Айлиш предстаёт нахальной и уверенной в себе: подобное настроение близко многим подросткам. Благодаря ленивой манере исполнения песне легко подпевать, а под мелодию между куплетами можно неплохо размяться в танце.

Аня Покров — Мой выпускной

Выпускные не обходятся без слёз, но не всегда они связаны с окончанием школы. Иногда их вызывают неудавшиеся истории любви. Одна из них легла в основу нежной, но меланхоличной песни Ани Покров «Мой выпускной», вышедшей в 2022 году. Здесь артистка рассказывает о мальчике Ване, предложившем героине встречаться ещё в пятом классе, но предавшем её на выпускном вечере ради другой. Возможно, это не самая счастливая и романтичная песня, но она точно утешит тех, для кого выпускной окажется безрадостным событием.