Юра Борисов и Полина Денисова записали совместный трек к сериалу «Урок»

27 июня на музыкальных стриминговых сервисах состоялась премьера ремейка песни «Немерено» в исполнении актёров Юры Борисова и Полины Денисовой. Совместная композиция прозвучала в одной из заключительных серий оригинального драматического сериала Okko «Урок».

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Совместный трек Юры Борисова и Полины Денисовой «Немерено» является кавер-версией одноименной композиции музыкального проекта лампабикт и исполнительницы Элли на маковом поле. В отличие от оригинала, версия Юры и Полины получилась чуть минималистичнее и менее фолково, но благодаря этому трогательная история о любви, рассказанная в песне, становится ещё более душевной и пронзительной. В ремейке сделан акцент на голосах актёров: они выведены на первый план, одновременно контрастируя и гармонично дополняя друг друга.

Драматический сериал Okko «Урок» рассказывает историю бывшего успешного музыканта Антона (Юра Борисов), который после страшной аварии, смерти своей девушки и года в рехабе возвращается к нормальной жизни и проводит работу над ошибками. С помощью брата Константина (Даниил Воробьёв) бывшая звезда хип-хопа становится учителем в школе и теперь вникает в проблемы подростков. Какой урок можно вынести из общения с бунтующим, свободолюбивым учителем, у которого в жизни всё идёт не так? Сможет ли такой учитель повлиять на подростков и изменить их судьбы, пока его собственная жизнь еще не разрушена окончательно?

Помимо Юры Борисова, Полины Денисовой и Даниила Воробьёва, роли в сериале исполнили Ольга Лерман, Иван Петросян, Аюш Очир-Горяев, Елизавета Карякина, Виталий Щербина, Роман Бордачев, Вера Енгалычева, Алена Долголенко, Олег Савостюк и другие.

Режиссером-постановщиком сериала «Урок» выступил Сергей Филатов, оператором-постановщиком ― Максим Смирнов, художником-постановщиком ― Екатерина Левина. Генеральными продюсерами проекта стали Таймураз Бадзиев, Давид Цаллаев, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Эльвира Дмитриевская.

Уже сейчас в Okko доступны все 8 эпизодов сериала. Красивая и мелодичная композиция под акустическую гитару звучит в самом финале 8-го эпизода и словно подводит окончательные итоги всей истории.

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