Блогер и певица Юля Гаврилина выпустила дебютный альбом

Российская поп-исполнительница Юля Гаврилина, она же Gavrilina, выпустила свою первую пластинку под названием «DRAMAТУРГИЯ». В альбом вошли 16 коротких треков. Среди них есть две совместные песни с рэперами nkeeei и Toxi$.

© GAVRILINA

Первый трек с пластинки под названием Drama Queen был выпущен ещё летом 2024 года. В то время композиция наделала немало шума, завирусившись в соцсетях. Видимо, Гаврилина поняла, что флёр нулевых и яркие электронные биты — это самое подходящее для неё звучание, и построила на нём весь альбом. Хотя каждый трек в лонгплее уникален, пластинка представляет собой цельную работу с единой концепцией. За это также стоит поблагодарить команду продюсеров: Егора Натса, Райса, wellow и youaresobad.

Важную роль в альбоме «DRAMAТУРГИЯ» сыграл и образ главной героини, которая как будто испытывает удовольствие от эмоциональных качелей. В каждой песне чувства героини находятся на пределе. В одном треке она ревнует, в другом сгорает от страсти, а в третьем злится. Благодаря этому каждая композиция становится яркой вспышкой, достойной залететь в чарты.

Путь Юли Гаврилиной напоминает историю перспективной американской певицы Эддисон Рэй: сначала слава в TikTok, а затем и покорение музыкальной индустрии. Даже по звучанию они во многом схожи. Как и у Рэй, вокал не самая сильная сторона Гаврилиной, но она берёт харизмой и эмоциональной подачей. А трендовая музыка, в которой есть налёт ностальгии и современная подача, покоряет своими качеством и продуманностью.

Альбом «DRAMAТУРГИЯ» стал хорошим стартом для Гаврилиной, которую определённо можно назвать перспективной и многообещающей артисткой.

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