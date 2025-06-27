Восходящая K-pop-группа KATSEYE представила второй мини-альбом BEAUTIFUL CHAOS

Женская K-pop-группа KATSEYE, состоящая из шести артисток разных национальностей, представила второй мини-альбом в дискографии. В BEAUTIFUL CHAOS вошли пять треков, в том числе ранее выпущенные хиты Gnarly и Gabriela.

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Нахальный Gnarly, вдохновлённый британским сленговым словом, немного изменили: из текста композиции убрали все нецензурные выражения.

Над этим релизом работала титулованная команда авторов. К примеру, Gnarly написала китайская артистка Элис Лунъюй Гао, которую иногда относят к пионерам жанра «гиперпоп». Над треком Mean Girls работал Сэм Хомэй, ранее в этом году сыгравший ключевую роль в премьере альбома Alter Ego Лисы из BLACKPINK. Одна из создательниц хитовой Gabriela — Charli XCX, в прошлом году нашумевшая с танцевальным поп-альбомом BRAT. Иными словами, мини-альбом готовили именно с прицелом на чарты.

Треки не связаны между собой ни единым звучанием, ни тематикой. В поп-хите Gnarly участницы обсуждают, что могут описать этим словом, в нежно-воздушном Mean Girls обращаются к ненавистникам и великодушно прощают тем их неуверенность в себе. В жанровой палитре релиза также задействованы R&B (Gabriela) и дарк-поп.

Не исключено, что пока молодую группу тестируют в разных жанрах. Скорее всего, дальнейшее творческое развитие KATSEYE будет во многом зависеть от того, какие из пяти разножанровых песен релиза покажут наилучший результат.

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