Группа «ЛАУД» представила альбом «Электрическая музыка» в аналоговом звучании

Трио «ЛАУД» выпустило стилизованный под аналоговое звучание лонгплей с самым подходящим для него названием «Электрическая музыка». В альбом вошли девять танцевальных треков, среди которых есть одна совместная композиция с группой Turbosh.

© Соцсети группы «ЛАУД»

Пластинка разделена на две части: Side A и Side B. Если в первой находятся энергичные треки с минимумом текста, то вторая и вовсе обходится без слов — только аналоговое электронное звучание и ничего больше.

Хотя новый альбом «ЛАУД» и отсылает ко временам зарождения клубной музыки, он отражает главные современные тренды. Хаус сейчас очень популярен, как и музыка, под которую легко и приятно танцевать.

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