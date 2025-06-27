Рок-фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» объявил третьего хедлайнера

Музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», который пройдёт 26 и 27 июля в кинопарке «Москино», объявил третьего хедлайнера. Им стала легендарная рок-группа «Чайф».

© Соцсети группы «Чайф»

«Чайф», известная хитами «Аргентина — Ямайка 5:0», «Никто не услышит (Ой-йо)», «Не спеши» и многими другими, выступит 26 июля. Хедлайнерами фестиваля также станут группы «Ленинград» и RADIO TAPOK.

Среди других участников — «Пилот», «Крематорий», NAGART, «Гудтаймс», F.P.G, Костя Кулясов и «АнимациЯ», оркестр «Глобалис», Найк Борзов, Гоша Куценко и группа «ГК».

Всего за два фестивальных дня на главной сцене выступят 15 рок-коллективов. А на «киносцене» свои программы покажут актёры, у которых есть музыкальные группы.

«НАШИ В ГОРОДЕ» — это традиционный фестиваль «НАШЕго Радио». Впервые он состоялся в 2002 году в Санкт-Петербурге. В разные годы на нём выступали Гарик Сукачёв, Вадим Самойлов, Диана Арбенина, Сергей Бобунец, группы «Ария», «Пилот» и многие другие.

К рок-фестивалю «Наши в городе» присоединились две популярные группы