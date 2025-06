Провокации и саундтреки: самые интересные зарубежные новинки недели

Lorde и Lizzo бросают вызов общественности, авторы фильма «Формула-1» завлекают зрителей сборником звёздных поп-хитов, а создатель видеоигры Death Stranding продолжает коллекционировать в саундтреках ярких альтернативных артистов. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

Синглы

Alex Warren & ROSÉ — On My Mind

Жанр: поп-баллада.

Две восходящие поп-звезды зарубежной сцены объединили усилия, чтобы записать трогательную поп-балладу. Розэ и Уоррен играют роли двух возлюбленных, вспоминающих друг о друге после разрыва. Оба испытывают светлую грусть, но отказываются признавать, что скучают. Низкий баритон певца красиво сочетается с нежной манерой южнокорейской артистки. Аранжировка композиции строится на партии акустической гитары и эпичных ударных, свойственных поп-фолк-коллективам вроде Kaleo или Kodaline. Инструментальные решения придают эмоциональному тексту ещё больше драматичности.

Caroline Polachek — On The Beach (from Death Stranding 2: On The Beach)

Жанр: экспериментальная электроника.

Японский гейм-дизайнер Хидэо Кодзима обратился к альт-поп-артистке Кэролайн Полачек для записи титульный композиции второй части видеоигры Death Stranding. Артистка представила атмосферный трек, в который даже встроила звуки морского прибоя. Полачек поёт длинными нотами и часто подвергает голос автотюн-обработке, но это звучит как попытка придать вокалу оригинальности, а не скрыть его недостатки.

Кодзима известен своим изысканным вкусом в музыке: в саундтреке первой части были задействованы CHVRCHES, Bring Me The Horizon, The Neighbourhood и ряд других крупных артистов. Помимо Полачек, новую музыку для Death Stranding 2 написал французский музыкант Woodkid. Его альбом с инструментальными композициями к игре вышел ранее в этом месяце, 13 июня.

ALLDAY PROJECT — FAMOUS

Жанр: южнокорейский хип-хоп.

Индустрия южнокорейской музыки продолжает экспериментировать с форматами групп. На этот раз компания The Black Label собрала группу, в состав которой попали три девушки и два парня. Смешанные коллективы в K-pop — это редкость. Famous — это их дебютный макси-сингл: в него вошли два трека: титульный и WICKED.

Невзирая на то, что ALLDAY PROJECT только дебютировали, от их песен уже исходит атмосфера уверенности в себе. Коллектив звучит так, словно уже давно выступает и привык к славе, фотосессиям и прочим радостям музыкальной карьеры. В обеих композициях все участники поочерёдно читают рэп довольно серьёзными голосами, но аранжировки отличаются друг от друга настроением. FAMOUS более оптимистичный: в его канву даже вплетены тропические флейты и гитары. WICKED мрачнее, но контраст с титульным треком отлично демонстрирует, что молодая группа может быть и весёлой, и серьёзной, не теряя при этом самобытности.

Альбомы

Lorde — Virgin

Жанр: электро-поп.

Для кого: для женщин, преуспевших в самопознании.

Новозеландская поп-певица Lorde выпустила четвёртый альбом, в котором вернулась к оригинальному электро-поп-звучанию. По словам артистки, основой для новых песен послужили её размышления об окончании долгосрочного романа и отношениях со своим телом. Артистка отмечала, что пережила перерождение и решила рассказать о нём с провокационной откровенностью. В тексте композиций часто встречаются прямолинейные интимные подробности, вслушиваться в которые может быть некомфортно.

Эволюция коснулась только личности Lorde, но не её звучания. Virgin записан в жанре минималистичной электро-поп-музыки в духе ранних альбомов артистки. Это приятное возвращение к истокам помогает сгладить шероховатости, вызванные чрезмерной искренностью Lorde.

Lizzo — MY FACE HURTS FROM SMILING

Жанр: жёсткий хип-хоп.

Для кого: для обозлённых женщин.

Поп-артистка Lizzo, готовившая к выходу поп-рок-альбом, нарушила все свои обещания. Ни с того ни с сего певица выпустила жёсткий рэп-микстейп, записанный всего за три дня. И настроение, и подача релиза крайне нахальны, словно Lizzo устала от ожиданий и критики и решила начитать злого и самоуверенного рэпа на 30 минут.

Микстейп звучит сыро, словно его делали на коленке, но это свойство придаёт ему искренности, нехарактерной для больших и осмысленных релизов. Помимо сольных треков Lizzo, здесь есть совместные композиции с SZA и Doja Cat.

Саундтрек к фильму «Формула-1»

Жанр: качественная поп-музыка.

Для кого: для поклонников чартовой поп-музыки.

Состоялась премьера альбома саундтреков, прозвучавших в свежей спортивной драме «Формула-1» с Брэдом Питтом. Помимо инструментальных мелодий, записанных композитором Хансом Циммером, сюда вошли оригинальные песни от звёздной команды исполнителей. Среди авторов саундтрека — поп-музыканты Эд Ширан, Raye, Розэ, Тейт МакКрей, Burna Boy, диджеи Пегги Гу и Tiesto, а также рэперы Sexyy Red, Don Toliver, Doja Cat и многие другие.

Похоже, что основой для приглашения каждого из этих артистов служил их чартовый успех, поэтому список авторов саундтрека напоминает скорее рейтинг самых успешных звёзд современности. Смысл композиций редко соотносится с сюжетом картины, поэтому альбом выглядит как маркетинговый ход и попытка привлечь к экранам меломанов. Это не умаляет качества треков, над каждым из которых трудилась яркая команда продюсеров. Получился сборник качественных поп-песен на любой вкус.

