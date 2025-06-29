Главное в музыке за неделю: Буланова в Книге рекордов, «Кино» в «Лужниках»

Татьяна Буланова настолько любит записывать совместные песни, что стала рекордсменом, а группа «Кино» возвращается на площадку, где прошло их последнее выступление с Виктором Цоем. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

© Игорь Руссак/РИА Новости

Новости недели

Группа «Кино» вернётся в «Лужники» 36 лет спустя

Рок-группа «Кино» собирается собрать стадион «Лужники» 21 июня 2026 года. Именно там в 1990 году состоялось последнее выступление коллектива с Виктором Цоем в составе. В августе того же года культовый вокалист скончался в автокатастрофе. Пресс-служба группы сообщила «Рамблеру», что «Кино» готовят сюрпризы для поклонников, а также планируют расширить и пересобрать концертную программу. Голограмма Цоя использоваться не будет, его голос прозвучит в записи.

«Кино» в «Лужниках»: почему группа без Цоя до сих пор популярна

Авторы хита «Сигма бой» до сих пор не получили за него денег

© Алина и Мария Янковские

Продюсер Алина Янковская заявила, что лейбл пока не выплатил денег авторам хитовой песни «Сигма бой». Композицию исполняет её дочь Мария Янковская совместно с Betsy. Песня завирусилась в соцсетях в конце 2024 года и до сих пор не вылетает из чартов. «Рамблер» побеседовал с музыкальными экспертами и продюсерами, которые назвали ситуацию странной. По их оценке, трек уже мог принести создателям десятки миллионов рублей.

Эксперты рассказали, сколько денег принесёт артисткам хит «Сигма бой»

Татьяна Буланова попала в Книгу рекордов России

Российская певица Татьяна Буланова попала в Книгу рекордов России в качестве артистки с наибольшим количеством совместных песен. Всего в дискографии исполнительницы насчитывается 114 дуэтов. Она пела вместе с Каем Метовым, Михаилом Боярским и «Русским размером». В последние годы Буланова часто выпускает коллаборации с малоизвестными артистами. «Рамблер» узнал у экспертов, почему певица выбирает не самых раскрученных исполнителей.

Зачем рекордсменке по дуэтам Татьяне Булановой так много песен с нишевыми артистами

У Басты с Гуфом записаны четыре трека для совместного альбома

Василий Вакуленко, он же рэпер и певец Баста, рассказал в YouTube-шоу «ВПИСКА», что уже четыре трека записаны для их второго совместного альбома с Гуфом. У самого Басты готово больше песен, но он ждёт куплеты от своего коллеги. Гуф тоже участвовал в шоу, но общался с ведущим отдельно. Рэпер считает, что у них с Бастой есть уже семь композиций. Чем вызвана такая разница в подсчётах, неизвестно.

Стриминг Звук провёл экспериментальный концерт «Сила Звука»

© Соцсети Эльдара Джарахова

Музыкальный сервис Звук запустил серию экспериментальных концертов «Сила Звука», где артисты выступают в непривычных для себя жанрах. 26 июня в клубе «Оригинал» состоялся концерт рэперов, которым аккомпанировала джазовая группа. В шоу приняли участие Джарахов, SALUKI, FEDUK, MAYOT, Baby Cute, Ubel, Arustamov, Whole Lotta Swag, The Om, SABU, Крип-а-Крип и A$THMA BOYS.

Релиз недели

ЛАУД – Электрическая Музыка

Модное электронное трио из Уфы выпустило альбом с дерзким танцевальным звучанием.

Материал недели

Судьбоносная встреча в караоке и сломанные зубы: секреты ANNA

24 июня поп-певица ANNA ASTI отпраздновала 35-летний юбилей. «Рамблер» собрал интересные факты из её биографии: об увлечении индийской культурой, выбитых на концерте зубах и многом другом.