Главное в музыке за неделю: Буланова в Книге рекордов, «Кино» в «Лужниках»
Татьяна Буланова настолько любит записывать совместные песни, что стала рекордсменом, а группа «Кино» возвращается на площадку, где прошло их последнее выступление с Виктором Цоем. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».
Новости недели
Группа «Кино» вернётся в «Лужники» 36 лет спустя
Рок-группа «Кино» собирается собрать стадион «Лужники» 21 июня 2026 года. Именно там в 1990 году состоялось последнее выступление коллектива с Виктором Цоем в составе. В августе того же года культовый вокалист скончался в автокатастрофе. Пресс-служба группы сообщила «Рамблеру», что «Кино» готовят сюрпризы для поклонников, а также планируют расширить и пересобрать концертную программу. Голограмма Цоя использоваться не будет, его голос прозвучит в записи.
«Кино» в «Лужниках»: почему группа без Цоя до сих пор популярна
Авторы хита «Сигма бой» до сих пор не получили за него денег
Продюсер Алина Янковская заявила, что лейбл пока не выплатил денег авторам хитовой песни «Сигма бой». Композицию исполняет её дочь Мария Янковская совместно с Betsy. Песня завирусилась в соцсетях в конце 2024 года и до сих пор не вылетает из чартов. «Рамблер» побеседовал с музыкальными экспертами и продюсерами, которые назвали ситуацию странной. По их оценке, трек уже мог принести создателям десятки миллионов рублей.
Эксперты рассказали, сколько денег принесёт артисткам хит «Сигма бой»
Татьяна Буланова попала в Книгу рекордов России
Российская певица Татьяна Буланова попала в Книгу рекордов России в качестве артистки с наибольшим количеством совместных песен. Всего в дискографии исполнительницы насчитывается 114 дуэтов. Она пела вместе с Каем Метовым, Михаилом Боярским и «Русским размером». В последние годы Буланова часто выпускает коллаборации с малоизвестными артистами. «Рамблер» узнал у экспертов, почему певица выбирает не самых раскрученных исполнителей.
Зачем рекордсменке по дуэтам Татьяне Булановой так много песен с нишевыми артистами
У Басты с Гуфом записаны четыре трека для совместного альбома
Василий Вакуленко, он же рэпер и певец Баста, рассказал в YouTube-шоу «ВПИСКА», что уже четыре трека записаны для их второго совместного альбома с Гуфом. У самого Басты готово больше песен, но он ждёт куплеты от своего коллеги. Гуф тоже участвовал в шоу, но общался с ведущим отдельно. Рэпер считает, что у них с Бастой есть уже семь композиций. Чем вызвана такая разница в подсчётах, неизвестно.
Стриминг Звук провёл экспериментальный концерт «Сила Звука»
Музыкальный сервис Звук запустил серию экспериментальных концертов «Сила Звука», где артисты выступают в непривычных для себя жанрах. 26 июня в клубе «Оригинал» состоялся концерт рэперов, которым аккомпанировала джазовая группа. В шоу приняли участие Джарахов, SALUKI, FEDUK, MAYOT, Baby Cute, Ubel, Arustamov, Whole Lotta Swag, The Om, SABU, Крип-а-Крип и A$THMA BOYS.
Релиз недели
ЛАУД – Электрическая Музыка
Модное электронное трио из Уфы выпустило альбом с дерзким танцевальным звучанием.
Материал недели
Судьбоносная встреча в караоке и сломанные зубы: секреты ANNA
24 июня поп-певица ANNA ASTI отпраздновала 35-летний юбилей. «Рамблер» собрал интересные факты из её биографии: об увлечении индийской культурой, выбитых на концерте зубах и многом другом.