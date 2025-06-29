Новые российские синглы: AY YOLA,  Дима Билан и Полина Гагарина

Дима Билан записывает партии на русском и кабардинском для вирусного трека от башкирской группы AY YOLA, а Полина Гагарина по-новому смотрит на свою давнюю песню. Об этих и других музыкальных новинках прошедшей недели читайте в подборке от редактора «Рамблера» Анастасии Шубиной.

© Соцсети Димы Билана

AY YOLA, Дима Билан — Homay

Жанр: этно

Башкирская группа AY YOLA дебютировала в конце февраля 2025 года, а весной покорила мировые чарты с треком Homay. Легендарный российский исполнитель Дима Билан не прошёл мимо вирусной песни и добавил в неё свои партии на русском и кабардинском. Видимо, в нём трек тоже всколыхнул тягу к корням, потому что он спел на языке своей родной Карачаево-Черкесской Республики. Куплеты на башкирском из Homay не исчезли, как и мощные вокализы солистки группы Адель. К её напевам также присоединился и Билан, добавляя в этническую композицию нотки поп-музыки. Впервые новую версию Homay AY YOLA и Билан представили на премии МУЗ-ТВ 2025 — «ЛЕГЕНДА», которая прошла в начале июня.

Эксперты объяснили, как трек Homay башкирской группы AY YOLA попал в мировой чарт

IOWA — Fashion Girl

© Страница IOWA в VK

Жанр: поп

В последнее время современных исполнителей манят песни «А’Студио». На прошлой неделе Клава Кока перепела их трек «Ещё люблю», а на этой — группа IOWA сделала ремейк сингла Fashion Girl. Хотя IOWA и не меняли лирику песни, на первый взгляд их вариант совершенно не похож на оригинал. Если «А’Студио» звучат драматично благодаря рок-мотивам, то IOWA нагружают песню электроникой, от которой веет клубной эстетикой. По сравнению с версией 2010 года трек IOWA более дерзкий и броский, на что, вероятно, повлияло изменение образа «модной девушки», о которой поют артисты.

BEARWOLF — «Ястребы»

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Жанр: поп

Фэнтези-сериал «Этерна» обогатился саундтреком от певицы BEARWOLF, прославившейся в прошлом году благодаря песне GODZILLA. В новом сингле она заигрывает сразу же и с фолком, и с клубной поп-музыкой. Начинаются «Ястребы» с партии скрипки, к которой почти сразу же присоединяются дип-хаус-биты. Смешивая несоединимое, BEARWOLF удаётся добиться трендового и при этом оригинального звучания. В лирике же певица обращается к любовной теме, через которую красной нитью проходит образ сильной женщины.

Элджей, ANIKV — GPT

© Страница ANIKV в VK

Жанр: поп

Рэпер Элджей и его возлюбленная ANIKV рассказали историю не очень счастливых отношений в песне GPT. В своём куплете Элджей басовитым голосом признаётся в чувствах, не стесняясь их эротической наклонности. В припеве его подхватывает ANIKV, которая с помощью чата GPT пытается разобраться, «как правильно любить, если тебя не слышат». Её голос одновременно звучит роботизированно и томно, что идеально вписывается в тему композиции. Лёгкость и энергичность битов намекают на то, что герои трека решили не обращать внимания на проблемы и жить моментом. С большой вероятностью песня GPT войдёт в грядущий альбом Элджея «Complex Полноценности».

Полина Гагарина, NANSI & SIDOROV — «Осколки»

© Страница Nansi & Sidorov в VK

Жанр: поп

Анастасия Белявская и Олег Сидоров, выступающие как дуэт NANSI & SIDOROV, помогли Полине Гагариной освежить её трек «Осколки», выпущенный ещё в начале 2010-х. Когда артисты переделывают свои старые песни, обычно они добавляют в них интересные современные биты и усложняют звучание, но Гагарина пошла по другому пути. Новая версия «Осколки» минималистичнее, чем оригинал. Главный акцент в композиции сделан на вокале исполнителей. Почти вся песня усыпана многоголосиями, которые никак не уменьшают хрупкости трека. К тому же лиричная песня стала ещё более чувственной благодаря опыту, которому набралась Полина Гагарина за это десятилетие.

«Сироткин» — «Ты да я»

© Страница группы «Сироткин» в VK

Жанр: инди

Инди-группа «Сироткин» выпустила непривычную для себя композицию. Дело в том, что там нет гитарных партий, которые обычно в треках коллектива занимают важное место. Вместо них — фортепиано и лёгкие электронные биты, которые не перебивают акустического настроя. Неизменной осталась только тема: «Сироткин», как и всегда, размышляет о любви и снабжает свои строчки метафорами.

Settlers — «Грустные частушки»

© Страница Settlers в VK

Жанр: инди-фолк

На первый взгляд новая песня The settlers — это просто трогательная поп-баллада о сильной любви. Здесь есть и акустические гитары, и чувственный вокал солистки группы Яны Шелпаковой. Но, если прислушаться к словам, песня становится намного интереснее. В ней переработаны народные частушки, из-за чего текст кажется невероятно знакомым и родным. Settlers не пытаются сделать своё звучание архаичным, они показывают фольклор действительно современным, не выбивающимся за рамки трендовой музыки.

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