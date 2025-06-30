Лейбл Янковской опроверг заявление, что она ничего не получила за «Сигма боя»

Лейбл «Стриминг Клаб», являющийся обладателем исключительных прав на трек «Сигма бой» и официальным представителем 12-летней артистки Марии Янковской, опроверг информацию о том, что она ничего не получила за свой хит.

© Соцсети Марии Янковской

21 июня на Петербургском международном экономическом форуме продюсер Алина Янковская, мама Марии, в разговоре с «КП-Петербург» заявила, что юная исполнительница не получила доход за трек «Сигма бой». Он был выпущен в коллаборации с другой певицей, Betsy, ещё в октябре 2024 года и сразу же приобрёл международную популярность:

«Представляете, мы пока не заработали ничего. Нам лейбл ещё ничего не выплатил. Ждём. Но зато мы имеем огромное влияние. Благодаря этому мы здесь, на форуме. А монетизация для нас — вторичный вопрос».

«Рамблер» запросил комментарии у самого лейбла. Он опроверг заявление Алины Янковской:

«Сообщаем, что согласованное авансовое вознаграждение и причитающиеся роялти по договору, заключённому между ООО "СТРИМИНГ КЛАБ" (обладателем исключительных прав на трек) и представителями артистки Марии Янковской, выплачиваются в полном объёме и в установленные договором сроки. На сегодняшний день письменных претензий от продюсера или артиста в адрес компании не поступало.

Таким образом, утверждение Алины Янковской о том, что «пока они не получили денег от лейбла за хит "Сигма бой"», не соответствует действительности», — сообщила «Рамблеру» генеральный директор лейбла «Стриминг Клаб» Ануза Шакирова.

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