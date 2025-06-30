Создатель известной поп-группы начнёт помогать молодым музыкантам

Продюсер Вячеслав Тюрин, известный как основатель поп-группы REFLEX, объявил о запуске образовательного проекта «Продюсируй себя». Он направлен на молодых артистов, которые стремятся к созданию «настоящей музыкальной культуры», а не однодневных хитов.

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Обучение пройдёт в Москве вживую с 12 по 18 августа. По словам организаторов, оно будет состоять из практики, выработки навыков и личного общения с наставниками. Как сообщается в пресс-релизе, «пустые лекции» в программу не входят. За семь дней интенсива участников научат писать музыку, создавать аранжировки, снимать и монтировать клипы, продвигать треки и защищать авторские права.

Помимо Тюрина, участие в интенсиве примут солистка REFLEX Ирина Нельсон, диджей Леонид Руденко, музыкальный продюсер телешоу «Конфетка» на ТНТ Антон Баюн, известный видеограф Александр Шубин, маркетологи Анастасия и Ипполит Дюмулен и генеральный директор Zion Music Айжан Жукова.

Между молодыми музыкантами будет проведён конкурс. Самые успешные участники интенсива получат право выпускать музыку на международном лейбле ViViTiMusic, на котором уже выходят композиции REFLEX. Об этом сообщает InterMedia.

Официальным партнёром проекта выступит концертный зал «Москва». Чтобы попасть на интенсив, нужно заплатить 59 тысяч рублей, но цена может возрасти.

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