Полина Гагарина отказала Фадееву: нужен ли артисту продюсер

Полина Гагарина рассказала, почему после победы на «Фабрике звёзд-2» она отказалась от сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым. По её словам, несмотря на юный 16-летний возраст, она понимала, что они с Фадеевым «совершенно разные люди», которым было бы тяжело работать вместе. «Рамблер» пообщался с экспертами и узнал, в чём состоит роль продюсера, необходим ли он артисту и как сложилась бы судьба Гагариной, если бы она согласилась работать с Фадеевым.

© Соцсети Полины Гагариной

26 июня в шоу «По каверочку» с NANSI & SIDOROV вышел выпуск с Полиной Гагариной. В нём она рассказала, что была единственной, кто ни с кем не подписал контракт, в том числе и с Максимом Фадеевым.

Я хорошо всё понимала в 16 лет. Я была намного умнее. Я уважала те песни, считала и считаю Фадеева большим музыкантом. Мне это нравилось. Но как пошла работа, мне не понравилось, и я сказала нет.

Хотя Гагарина и не стала сотрудничать с продюсером, что очень нетипично для начинающей звезды, ей всё равно удалось построить успешную карьеру. Через несколько лет она выпустила дебютный альбом «Попроси у облаков» (2007), к которому она сама сочинила большую часть песен, в том числе хит «Колыбельная».

На протяжении карьеры Гагарина всё же пользовалась помощью продюсеров. Например, несколько лет она работала с композитором Константином Меладзе, написавшим для неё такие композиции, как «Спектакль окончен», «Нет» и «Навек».

Как считает продюсер и медиаэксперт Павел Рудченко, не каждый артист сможет работать с Максимом Фадеевым, но, несмотря на это, он является «гениальным автором». Он создал такие крупные проекты как SEREBRO и Глюк’oZa. Кроме этого он писал треки и для других артистов, например для Юлии Савичевой и Кати Лель.

Он подарил многим артистам песни, благодаря которым они стали популярными. Возможно, тандем Гагариной с Фадеевым дал бы другой ракурс её развития. Она бы открылась с другой стороны. Может быть, ее лирическая сторона, которая сейчас превалирует над ее первоначальным творчеством, проявилась бы раньше, но это только мои предположения. Павел Рудченко продюсер, медиаэксперт, музыкальный критик

Нужен ли продюсер современным артистам

Павел Рудченко считает, что роль продюсера сейчас недооценена. По его мнению, благодаря современным технологиям продвигать творчество стало проще, но продюсер всё равно может помочь артисту в этом непростом деле.

Когда артист сам идёт по этой дороге, он набивает шишки, делает ошибки, теряет большие деньги. Бывают счастливые случаи, когда артист выстреливает с одним хитом, который завирусился в соцсетях, но что дальше? Многие на этом этапе и остаются. Удержаться очень сложно, и в этом может помочь продюсер. Павел Рудченко продюсер, медиаэксперт, музыкальный критик

Рудченко уверен, что артист не может выпускать стоящие песни, занимаясь всем: бухгалтерией, договорами, продажей билетов, съёмками клипов и прочим.

Продюсер и композитор Константин Корсаков (Dean Korso), входящий в голосующий совет «Грэмми», в свою очередь обратил внимание на то, что обязанности продюсера в зарубежной и российской музыкальных индустриях отличаются. За границей такой специалист занимается исключительно созданием музыкального материала. В России продюсер часто отвечает за бизнес-сторону проекта. Что касается именно Максима Фадеева, то он соединяет в себе сразу две этих функции: он пишет песни и занимается продвижением артистов.

Константин Корсаков пояснил, что изначально продюсер нужен был артистам, чтобы выполнять функции, в которых те не имеют нужных навыков. Например, музыкант мог писать хорошие песни и также хорошо их исполнять, но его квалификации не хватало для того, что сделать аранжировку, качественно записать и отредактировать вокал и так далее. Для этого нанимались люди, которые специализировались на этом.

По мнению Корсакова, в современной музыкальной индустрии важность навыков не уменьшилась, но обучиться им стало намного проще, так как существуют различные курсы, уроки на YouTube и так далее. Это все конечно требует времени и усилий, но практически вся нужная информация находится в открытом доступе.

С одной стороны, артисты умеют больше, чем раньше, но с другой — требования к ним выросли. Планка качества сейчас стоит значительно выше — то, что считалось нормальным 20 лет назад, сейчас считается уровнем «ниже среднего», так звучать уже нельзя. Это постоянная «гонка вооружений», которой нужно соответствовать, следить за саунд-дизайнерскими тенденциями. Константин Корсаков (Dean Korso) продюсер, композитор

Как считает Константин Корсаков, всё зависит от артиста и того, что конкретно он умеет. В пример он привёл певицу Билли Айлиш и её брата Финнеаса. Билли может сама придумать интересные вокальные ходы, а Финнеас создавать потрясающий продакшн, делать миксы самостоятельно. Но при этом их треки почти всегда сводит Роб Кинельски, микс-инженер очень высокой квалификации, который выводит их работы на еще более высокий уровень.

Корсаков предполагает, что, чем крупнее артист, тем выше ставки в борьбе за слушателя и места в чартах. Поэтому для создания музыки задействуется больше специалистов.

Всегда есть возможность качественный продукт поднять на две головы выше. Для этого и нанимают квалифицированных специалистов. Это вопрос бюджетов и масштаба проекта. Взять, например, группы Coldplay или Imagine Dragons. Они сами по себе прекрасные музыканты, которые в состоянии сами аранжировать, записать и свести свои песни. Но тем не менее они всё равно работают с большим количеством людей, чья квалификация в каждой из узких областей выше, чем у музыкантов. Это позволяет максимально реализовать свой потенциал, не испортив изначальной идеи. Кроме того порой бывает крайне полезно получить дополнительное профессиональное видение со стороны. Командная работа, если в неё вовлечены серьёзные специалисты, всегда даёт более качественный результат. Константин Корсаков (Dean Korso) продюсер, композитор

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