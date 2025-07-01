Кай Метов, Иракли и Марк Тишман раскрыли, какую музыку считают вечной

В сегодняшних чартах старые треки, выпущенные несколько десятилетий назад, соседствуют со свежими хитами. Снимаются ностальгические сериалы «Слово пацана», «Комбинация» и другие, а также музыкальные фильмы про «Иванушек» и «Руки Вверх!». Ностальгия по прошлому стала новым трендом. «Рамблер» побеседовал с певцами Иракли, Марком Тишманом и Каем Метовым за кулисами концерта «Дорожного радио» в рамках Ural Music Night в Екатеринбурге. В эксклюзивной беседе музыканты раскрыли, как относятся к возвращению старой музыки в мейнстрим, кто из артистов прошлого будет актуален всегда и что они думают о мюзиклах по песням Басты, Леонида Агутина и Александра Розенбаума.

© Anatoly Lomohov/globallookpress.com, соцсети Иракли, соцсети Марка Тишмана

Хиты на генетическом уровне: как старые песни обретают новую славу

Музыканты сошлись во мнении, что возвращение к культурным истокам это хорошо. 45-летний Марк Тишман даже выразил надежду, что доживёт до возраста, когда аудитория начнёт ностальгировать по его музыке. Певец отметил, что надеется однажды, «как Кадышева», собирать «"Лужники" и арены в Казани».

Артист предположил, что время и мода двигаются по спирали, поэтому нечто популярное в прошлом рано или поздно обретает новую славу. Тишман также отметил, что современные песни — это скорее мемы и приколы, а поп-музыка «глобально себя исчерпала», поэтому несравнима с музыкой прошлого. Исполнитель хита «Я стану твоим ангелом» отдельно похвалил творчество Вани Дмитриенко и Mary Gu, назвав их песни «песенной поэзией».

Иракли процитировал учёного Михаила Ломоносова, напомнив, что «человек, который не знает своего прошлого, не имеет будущего». Музыкант также счёл нужным отметить, что одним из первых начал записывать ремейки старых песен.

У исполнителя хита Position № 2 Кая Метова нашлось своё объяснение происходящему:

«Это такое хитросплетение нашего мозга. Когда мы рождаемся, там уже от предыдущих поколений есть информация, но она спит, она выключена. И когда мощный энергетический посыл в эту зону мозга ударяет, там срабатывает триггер, бах — и просыпается это знание, пришедшее на генетическом уровне».

© Предоставлено пресс-службой Дорожного радио

По наблюдениям артиста, на его выступлениях бывают люди, которые «явно не жили в 90-е и слушают другую музыку». Когда Метов начинает исполнять песню Position № 2, эти зрители подпрыгивают, как будто знают её и любят. Артист предположил, что в этот момент «что-то срабатывает», и «отсюда идут многие тренды на 90-е».

Метов также подчеркнул, что некоторые жанры будут актуальны всегда, к примеру классическая музыка. Артист отметил, что яркие произведения и личности есть в каждой эпохе, но исторический процесс не всегда к ним справедлив:

«К сожалению, иногда канут в Лету очень достойные произведения, а иногда, на мой вкус, не самые лучшие произведения тиражируются через долгие-долгие годы. Но чем больше лет проходит, чем выше мы поднимаемся над той эпохой, которая осталась далеко позади, тем правильнее мы относимся к тому, что стало классикой и звучит как вечная музыка».

© Предоставлено пресс-службой Дорожного радио

Иракли тоже привёл пример артиста, которого можно назвать легендой. Им оказался его знакомый, скончавшийся в 2015 году:

«Я счастлив был с ним дружить и счастлив, что он записал песню "Так не бывает" соло на саксофоне. Я считаю его одним из самых гениальных вокалистов нашей страны за всю её историю существования. Он навсегда останется в моём сердце как исполнитель, друг и учитель: он меня никогда не учил, но я очень много от него впитал. Это первый вокалист группы A-Studio Батырхан Шукенов. Я уверен, что он никогда не будет забыт, потому что в караоке всё время поют его песни».

Новый виток ностальгии: зачем музыканты ставят мюзиклы по своим песням

Артисты также прокомментировали новости о том, что сразу несколько музыкантов готовят мюзиклы по своим композициям.

В 2022 году такой проект, музыкальная постановка «Ничего не бойся, я с тобой» по творчеству группы «Секрет», добился огромного успеха. Как сообщил ТАСС со слов представителей Театра МДМ, в котором был поставлен мюзикл, за полгода после премьеры в декабре 2022-го его зрителями стали больше 350 тысяч человек, а кассовые сборы составили больше миллиарда рублей. Теперь целью организовать похожие постановки задались бойз-бэнд «Иванушки International», исполнители авторской песни Леонид Агутин и Александр Розенбаум и рэпер Баста.

© Предоставлено пресс-службой Дорожного радио

По мнению Марка Тишмана, это отличная идея. Артист признался, что сам может назвать себя поклонником Александра Розенбаума, так как его песни слушали ещё его родители. При этом Тишман раскрыл, что и сам работал над одной из таких постановок:

«Ко мне как-то раз обратились и попросили написать сценарий по песням одной певицы, достаточно забытой. Мне всегда казалось, что она поёт для очень взрослых людей. Но когда мы копнули, то поняли, что по сегодняшним временам там всё очень модно, музыкально и сделано на высочайшем уровне. Мы сели и написали, и это был прямо разрыв. Мне кажется, для молодого поколения эта певица могла бы хорошо открыться».

Имя артистки Тишман называть не стал, чтобы никто не украл эту идею. Кай Метов этого не побоялся и вспомнил, что ему тоже предлагали написать музыку по собственным песням ещё больше десяти лет назад, но он отказался. Своё решение Метов объяснил тем, что его концерты и так представляют собой «небольшой мюзикл».

Иракли не смог спрогнозировать успех постановок, но подчеркнул, что Баста, Агутин, Розенбаум и «Иванушки» — исполнители с огромной аудиторией, которая будет готова прийти на такой мюзикл. Исполнитель хита «Лондон — Париж» пожелал коллегам «творческих узбеков» и удачи во всех начинаниях.

Эксперт оценил перспективность мюзикла про группу «Иванушки International»