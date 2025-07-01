В Москве оркестр сыграет Баха и Вивальди в темноте

1 июля в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского состоится концерт под названием «Бах. Вивальди. Путь к свету». Оркестр «Виртуозы Москвы», принимающий в нём участие, будет играть почти в полной темноте.

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Во время концерта прозвучат произведения двух композиторов: Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди. Сольные партии исполнят заслуженные артисты России Алексей Лундин (скрипка) и Вячеслав Маринюк (виолончель). Кроме них в программе принимают участие лауреаты международных конкурсов Эмиль Мирославский и Михаил Штанько (гобои) и Александр Непомнящий (виолончель).

«Чтобы дать слушателям возможность остаться наедине с музыкой, артисты играют почти в полной темноте — это главная особенность концерта. А программа позволяет ощутить мастерство каждого из композиторов и в то же время услышать, насколько они различны», — сообщили в пресс-службе оркестра, их слова передаёт ТАСС.

Ещё одним необычным решением этой программы стал отказ от дирижёра. По словам пресс-службы, без него умеют играть только «настоящие виртуозы», потому что гармоничное исполнение в таком случае требует исключительного мастерства.

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