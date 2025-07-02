Концерты на заводах: Кай Метов — о том, чем ему запомнился Екатеринбург

27 июня певец Кай Метов, известный хитами Position № 2, «Вспомни меня» и другими, выступил на масштабном концерте «Дорожного радио» в Екатеринбурге. Шоу прошло в рамках фестиваля Ural Music Night. В беседе с «Рамблером» Кай Метов рассказал о своём первом впечатлении от Екатеринбурга и достопримечательности, которая ему сильно запомнилась.

© Предоставлено пресс-службой «Дорожного радио»

Благодаря активной концертной деятельности Каю Метову удалось побывать во многих местах. Как он рассказал после своего выступления, Екатеринбург — один из городов, где он бывает чаще всего. Он знает его в основном по гостиницам, в которых останавливается, и концертным площадкам. Метов отдельно отметил «УГМК-Арену», где проходил концерт «Дорожного радио». Вместимость арены, строительство которой завершилось в 2024 году, составляет 15 тысяч человек. Певец пошутил, что ему надо «раскрутиться», чтобы приехать туда с сольным шоу:

У меня здесь достаточное количество друзей. Мне сегодня звонили столько людей, хотели увидеться, ни с кем не получилось встретиться. Столько предложений показать мне местные красоты, поэтому надо как-нибудь плюнуть на вещи, на которые и так не хватает времени, и приехать сюда на сутки раньше.

Кай Метов познакомился с Екатеринбургом во времена, когда город ещё назывался Свердловском, во второй половине 1980-х. Тогда в рамках программы «В рабочий полдень» он выступал на больших градообразующих предприятиях:

Первую половину дня ты работаешь с коллективами в красных уголках предприятий, а вторую половину дня — в общежитиях. Тогда мы ездили в каждый город на полтора месяца. И за это время мы давали до 120 концертов. Вот тогда у меня было баснословное впечатление от города. Я знал всё: от ликёро-водочного завода, кондитерской фабрики, предприятий молочной промышленности до ЦУМа.

© Предоставлено пресс-службой «Дорожного радио»

По воспоминаниям Кая Метова, домой из поездки он возвращался заваленный подарками, которые в советское время были дефицитными.

Несмотря на загруженный график Метова и отсутствие свободного времени, одна достопримечательность Екатеринбурга всё-таки произвела на него сильное впечатление:

Я помню, у меня было одно выступление закрытого типа прямо напротив Храма на Крови, на том месте была расстреляна царская семья.

Храм на Крови был построен в 2000–2003 годах на месте дома Ипатьева. В нём в ночь на 17 июля 1918 года были расстреляны последний российский император Николай II, его семья и четверо слуг. После открытия храм стал одной из главных достопримечательностей Екатеринбурга, а также главным центром памяти святого Николая II и его семьи.

Пятикупольный храм, выполненный в русско-византийском стиле, состоит из верхнего и нижнего помещений. В нижнем храме, спланированном как полумрачное пространство с низкими сводами, находится крипта, воссоздающая комнату, где была расстреляна царская семья. Верхний же храм, наоборот, спланирован высоким и светлым. Там находится уникальный беломраморный иконостас.

Биографическая справка:

Кай Метов родился 19 сентября 1964 года в городе Караганда в Казахстане. Вскоре вместе с семьёй переехал в Алма-Ату. Окончил Центральную музыкальную школу, действующую при Московской государственной консерватории. После выпуска получил среднее специальное образование. Работал в различных музыкальных коллективах, в том числе в Тамбовской областной филармонии.

В 1991 году записал свои первые песни «Мама, я хочу быть пионером» и «Битое стекло». Популярность к Каю Метову пришла чуть позднее, в 1993 году. Тогда он выпустил дебютный альбом Position № 2, заглавная песня из которого стала хитом. Кроме сольной деятельности занимался написанием песен для других артистов. Например, в 2003 году он сочинил мелодию к композиции «Роза чайная» для Маши Распутиной и Филиппа Киркорова.

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