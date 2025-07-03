День рождения Лепса, туры на юг и K-pop: главные концерты и туры июля

Юг России превращается в эпицентр культурных событий, звёзды чартов Баста, Zivert и Надежда Кадышева устраивают стадионные шоу, а женская K-pop-группа X:IN едет в Минск презентовать новый альбом. «Рамблер» рассказывает о главных концертах июля в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России и ближнего зарубежья.

© Соцсети X:IN

Концертные туры

Мини-тур женской группы X:IN из Южной Кореи

Даты: 16–20 июля.

Города: Екатеринбург (16 июля), Москва (18 июля), Санкт-Петербург (19 июля), Минск (20 июля).

Стоимость билетов: 2 800–15 500 рублей.

Южнокорейская поп-группа X:IN, уже посещавшая Россию в 2024 году, вернётся в этом июле. Артистки представят новый альбом Defend Myself, вышедший в мае 2025-го. Продажа билетов на концерт в Минске пока не открыта.

Южный тур Сергея Лазарева с программой «Я не боюсь»

Даты: 23–26 июля.

Города: Сочи (23 июля), Геленджик (25 июля), Анапа (26 июля).

Стоимость билетов: 2 500–14 000 рублей.

В конце июля поп-певец Сергей Лазарев посетит три южных города с небольшим концертным турне. Артист представит программу «Я не боюсь», вдохновлённую одноимённым альбомом 2019 года. Шоу получило высокие оценки зрителей Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула и десятка других городов. Концерты в Сочи, Геленджике и Анапе станут последними перед тем, как Лазарев отправится в осеннее турне с новой программой «Шоумен».

Мини-турне Татьяны Булановой по югу России

Даты: 25–31 июля.

Города: Сочи (25–27 июля), Геленджик (28 июля), Новороссийск (30 июля), Анапа (31 июля).

Стоимость билетов: 1 800–6 500 рублей.

Помимо Лазарева, несколько концертов на юге также даст поп-артистка Татьяна Буланова. Исполнительница хита «Мой ненаглядный» трижды выступит в Сочи (каждый день — на новой площадке), после чего посетит Геленджик, Новороссийск и Анапу. Буланова исполнит песни, вошедшие в программу «Юбилейного» тура, начавшегося в прошлом году. Гастроли были приурочены к 55-му дню рождения артистки.

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Летние концерты и ночные клаб-шоу Markul

Даты: 22–29 июля.

Города: Сочи (22 июля), Анапа (24 июля), Ростов-на-Дону (25 июля), Краснодар (26 июля), Геленджик (29 июля).

Стоимость билетов: 1 800–13 000 рублей.

Южная публика помладше будет рада узнать, что серию шоу в южных городах также проведёт рэпер Markul. В Сочи и Анапе артист представит большой летний концерт, а в Ростове-на-Дону и Краснодаре — шоу в ночных клубах. На последних будет действовать возрастное ограничение: попасть на него смогут только совершеннолетние. Подробности и детали программы пока не раскрываются.

Первые гастроли BETSY, исполнившей хит «Сигма Бой»

© Соцсети BETSY

Даты: 15–19 июля.

Города: Армавир (15 июля), Геленджик (16 июля), Новороссийск (17 июля) и Сочи (19 июля).

Стоимость билетов: 1 500–6 000 рублей.

Совсем юные зрители могут посетить южные концерты 12-летней звезды социальных сетей Betsy, получившей огромную популярность после премьеры песни «Сигма Бой» прошлой осенью. Перед тем, как отправиться в большое осеннее турне, певица выступит в Армавире, Геленджике, Новороссийске (билеты почти распроданы) и Сочи. Все шоу, кроме сочинского, пройдут на закрытых площадках.

Большое турне CAGMO с разными программами

Даты: весь месяц.

Города: Воронеж, Екатеринбург, Москва, Пенза, Красноярск, Нижний Новгород, Сочи, Владивосток, Липецк, Тюмень, Казань, Краснодар, Санкт-Петербург, Новосибирск и другие.

Стоимость билетов: 2 200–7 700 рублей.

Симфонический оркестр CAGMO продолжает без устали гастролировать с десятком различных концертных программ на любой вкус. В июле коллектив выступит с симфоническими аранжировками песен поп-артисток Адель и Ланы Дель Рей, рок-групп Linkin Park, Queen и «Король и Шут», а также саундтреков из аниме «Атака Титанов» и Jojo’s Bizarre Adventure. Список городов тоже внушительный: в некоторых из них оркестр выступит несколько раз.

Мини-тур Call Me Karizma

Даты: 19–27 июля.

Города: Санкт-Петербург (19 июля), Нижний Новгород (20 июля), Новосибирск (25 июля), Екатеринбург (26 июля), Москва (27 июля).

Стоимость билетов: 1 500-10 000 рублей.

Рэп-рок-артист Call Me Karizma анонсировал мини-тур, в рамках которого впервые посетит несколько городов. В Санкт-Петербурге музыкант станет частью фестиваля EMOLAND FEST, на котором также выступят Wildways, [AMATORY], «Обстоятельства» и другие рок-артисты. Сет-лист концертов и артисты на разогреве пока не разглашаются.

Москва

Шоу Zivert «Где-то в ретро»

© Соцсети Zivert

Где: ВТБ Арена, Ленинградский просп., д. 36.

Когда: 12 июля, 20:00.

Стоимость билетов: 4 000–18 000 рублей.

12 июля на сцену «ВТБ Арены» выйдет поп-артистка Zivert, которая представит концертную программу «Где-то в ретро». Изначально шоу должно было пройти 5 июля, но его перенесли. Все билеты, купленные на эту дату, действительны на новую.

По словам организаторов, гостей шоу ждут уже полюбившиеся хиты и новые композиции, а также уникальные хореографические постановки. Сценическим режиссёром программы станет сама Zivert. По словам артистки, представление станет «самым масштабным и зрелищным за всю её сольную карьеру».

Григорий Лепс: концерт ко дню рождения

Где: Live Арена, Одинцовский р-н, г. п. Новоивановское, ул. Западная, 145.

Когда: 16 июля, 20:00.

Стоимость билетов: 3 000–180 000 рублей.

Эстрадный певец и исполнитель хита «Самый лучший день» отметит в июле свой 63-й день рождения. В честь праздника Лепс устраивает большой концерт, на котором споёт ранние песни, редко звучащие на концертах, и новые хиты.

За день до шоу в Москве 15 июля артист также выступит в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. 9 июля можно будет посетить его концерт в Геленджике.

SQWOZ BAB, концерт с большой летней программой

Где: «Лужники», площадка МТС Live Лето, ул. Лужники, д.24.

Когда: 26 июля, 20:00.

Стоимость билетов: 3 600–15 000 рублей.

Марат SQWOZ BAB Мингазов, выпускающий юмористический хип-хоп, выступит на открытой площадке «Лужников» в рамках длинного летнего фестиваля «МТС Live Лето». Артист представит большую летнюю программу, в которую войдут «громкие хиты, новинки и сюрпризы».

Санкт-Петербург

Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо»

© Belkin Alexey/globallookpress.com

Где: Ледовый дворец, пр. Пятилеток, 1а.

Когда: 26 июля, 19.00.

Стоимость билетов: 5 500–440 000 рублей.

После аншлагового выступления на «Алых парусах» исполнительница народной музыки Надежда Кадышева вновь споёт в Санкт-Петербурге. Субботним вечером 26 июля артистка соберёт Ледовый дворец, чтобы представить программу «Плывёт веночек». Билеты на танцпол распроданы, но в продаже остались места на трибунах (от пяти до семи тысяч рублей) и ложи (от 20 до 400 тысяч рублей).

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Екатеринбург

Большой концерт Басты на Екатеринбург Арене

Где: Екатеринбург Арена, ул. Репина, 5.

Когда: 19 июля, 19:00.

Стоимость билетов: 4 300–25 000 рублей.

В субботу 19 июля на «Екатеринбург Арене» выступит один из самых видных и продуктивных хип-хоп-музыкантов России Баста. Артист представит двухчасовое шоу, схожее с концертом, состоявшимся в конце июня в московских «Лужниках». Прозвучат как давно любимые публикой хиты «Медлячок», «Моя игра» и другие, так и новинки из репертуара музыканта.